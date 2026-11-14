പ്രവാസികൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി: ഉയർന്ന വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ ഇനി സ്ഥിരമായേക്കും; മുന്നറിയിപ്പുമായി എയർലൈൻസ് മേധാവി

പ്രവാസികൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി: ഉയർന്ന വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ ഇനി സ്ഥിരമായേക്കും; മുന്നറിയിപ്പുമായി എയർലൈൻസ് മേധാവിtext_fields
ക്വാലാലംപൂർ: ആഗോളതലത്തിൽ വിമാന ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്നതും പ്രവർത്തനച്ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നതും കാരണം ഉയർന്ന വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ ഇനി ഒരു താത്കാലിക മാറ്റത്തിന് പകരം 'പുതിയ സാധാരണ നില' ആയി മാറിയേക്കാമെന്ന് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഏഷ്യ പസഫിക് എയർലൈൻസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ വോംഗ് ഹോംഗ് വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയിലെ 18 പ്രമുഖ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ മേധാവിയായ അദ്ദേഹം വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന സമ്മേളനത്തിന് ശേഷമാണ് യാത്രക്കാർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.
യാത്രക്കാരെ അകറ്റാതിരിക്കാൻ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ നിയന്ത്രിച്ചുനിർത്താൻ വിമാനക്കമ്പനികൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിലെ വിപണി സാഹചര്യങ്ങളും ചെലവുകളും വിമാനക്കമ്പനികളുടെ സാമ്പത്തിക നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇന്ധനവില ഇരട്ടിയിലധികമായി; ഇറാൻ യുദ്ധത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം
ഒരു വർഷം മുൻപത്തേതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തിലാണ് വ്യോമയാന മേഖല ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് വോംഗ് ഹോംഗ് കണക്കുകൾ സഹിതം വിശദീകരിച്ചു. ഒരു വർഷം മുൻപ് ബാരലിന് ഏകദേശം 80 ഡോളറായിരുന്ന വിമാന ഇന്ധനവില നിലവിൽ 180 ഡോളറിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നിരിക്കുകയാണ്. വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ആകെ പ്രവർത്തനച്ചെലവിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗവും ഇന്ധനത്തിനായാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി അവസാനം ഇറാൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഏഷ്യ-പസഫിക്, യൂറോപ്പ്, വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രമുഖ വിമാനക്കമ്പനികളെല്ലാം അടിസ്ഥാന നിരക്കുകളും ഫ്യുവൽ സർചാർജുകളും മറ്റ് അധിക ഫീസുകളും വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ധനവില ഇനിയും ഉയർന്നുതന്നെ നിന്നാൽ വീണ്ടും നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഓരോ വിപണിയിലെയും യാത്രക്കാരുടെ പ്രതികരണം വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.
വിമാനക്കമ്പനികൾ നേരിടുന്ന മറ്റ് പ്രതിസന്ധികളും യാത്രക്കാരുടെ കണക്കുകളും
ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയും ഇന്ധനം വാങ്ങുന്ന സമയവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട് വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് വലിയ തലവേദനയാകുന്നുണ്ടെന്ന് വോംഗ് ഹോംഗ് പറഞ്ഞു. യാത്രക്കാർ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വിമാനം പറക്കുന്ന സമയത്താണ് കമ്പനികൾ ഉയർന്ന വില നൽകി ഇന്ധനം വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത്. ഇത് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുന്നു. പുതിയ വിമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസവും പഴയ വിമാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുള്ള ഉയർന്ന ചെലവും കമ്പനികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഏഷ്യ-പസഫിക് മേഖലയിൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള അഞ്ച് മാസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇടിവുണ്ടായെങ്കിലും സെപ്റ്റംബറിൽ നേരിയ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ ഒൻപത് മാസങ്ങളിൽ ആകെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 1.9 ശതമാനം വളർച്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.