ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററി ബ്ലാക്ക് മാസ് കയറ്റുമതി നിരോധിച്ചു

ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററി ബ്ലാക്ക് മാസ് കയറ്റുമതി നിരോധിച്ചുtext_fields
ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററി 'ബ്ലാക്ക് മാസ്' ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലുള്ള ബാറ്ററി അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡിന്റേതാണ് തീരുമാനം. വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള കൊമേഴ്സ് വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം, ഐ.ടി.സി (എച്ച്.എസ്) കോഡ് 85491400-ൽ വരുന്ന പ്രൈമറി സെല്ലുകൾ, പ്രൈമറി ബാറ്ററികൾ, ഇലക്ട്രിക് അക്യുമുലേറ്ററുകൾ എന്നിവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കും സ്ക്രാപ്പുകൾക്കും ഈ ഭേദഗതി ബാധകമാണ്. അടുത്ത ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഈ നിയന്ത്രണം തുടരും.
ലെഡ്, കാഡ്മിയം, മെർക്കുറി എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതും ഉപയോഗശൂന്യമായ ബാറ്ററികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതുമായ തരംതിരിക്കാത്ത ബാറ്ററി അവശിഷ്ടങ്ങളും സ്ക്രാപ്പുകളുമാണ് നിരോധനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത്. 'ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററി ബ്ലാക്ക് മാസ്' എന്നാണ് ഈ വിഭാഗത്തെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്ന തരംതിരിക്കാത്ത ബാറ്ററി സ്ക്രാപ്പുകൾക്കും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കും മാത്രമാണ് ഈ പുതിയ കയറ്റുമതി നയം ബാധകമാകുന്നത്. എല്ലാത്തരം ബാറ്ററികളുടെയും ബാറ്ററി ഘടകങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതി ഇത് പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കുന്നില്ല.
എന്താണ് ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററി ബ്ലാക്ക് മാസ്?
പഴയ ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററികൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുകയോതകർക്കുക, സംസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പൊടിയാണ് ബ്ലാക്ക് മാസ്. ബാറ്ററിയുടെ തരത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ ലിഥിയം, കോബാൾട്ട്, നിക്കൽ, മാംഗനീസ്, ഗ്രാഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയ വിലയേറിയ ലോഹങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹൈഡ്രോമെറ്റലർജി പോലുള്ള രാസപ്രക്രിയകൾ വഴി റീസൈക്ലറുകൾക്ക് ഈ ലോഹങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനും, ബാറ്ററി നിർമ്മാണത്തിനായി പുതിയ കൂട്ടുപദാർത്ഥങ്ങളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനും സാധിക്കും.
ഭേദഗതി വരുത്തിയ 1992-ലെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് (ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ) ആക്ടിലെ 3, 5 വകുപ്പുകളുടെയും 2023ലെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസിയുടെയും വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ കയറ്റുമതി നയത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.