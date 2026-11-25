വില ഇടിഞ്ഞു; സ്വർണപ്പണയ വായ്പയെടുത്തവർക്ക് പണി വരുന്നുtext_fields
കൊച്ചി: സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായ കനത്ത ഇടിവിനെ തുടർന്ന് സ്വർണപ്പണയ വായ്പയെടുത്തവർക്ക് നോട്ടിസ് അയക്കാൻ ബാങ്കുകളും ബാങ്കിതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും (എൻബിഎഫ്.സി) ഒരുങ്ങുന്നു. വായ്പയുടെ ഒരു ഭാഗം തിരിച്ചടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്വർണം ഈടായി നൽകുകയോ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാകും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നോട്ടിസ് നൽകുക. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ പവന് 1.31 ലക്ഷം രൂപ എന്ന ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലെത്തിയ സ്വർണവില നിലവിൽ 90,000 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നീക്കം.
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർ.ബി.ഐ) നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വായ്പ-മൂല്യ അനുപാതം (എൽ.ടി.വി) പ്രകാരം, 2.50 ലക്ഷം രൂപ വരെ മൂല്യമുള്ള സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ 85 ശതമാനമാണ് പരമാവധി വായ്പയായി നൽകാനാവുക. 2.50 ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള മൂല്യത്തിന് 80 ശതമാനവും, അതിന് മുകളിലുള്ളവക്ക് 75 ശതമാനവുമാണ് വായ്പാ പരിധി.
സ്വർണവില താഴുമ്പോൾ, വില കൂടിയിരുന്ന സമയത്ത് നൽകിയ വായ്പാ തുകയും നിലവിലെ സ്വർണത്തിന്റെ വിപണിമൂല്യവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയും. ഇത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കും. ഈ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നോട്ടിസ് നൽകുന്നത്. ബാങ്കിങ് ഭാഷയിൽ ഇതിനെ ‘മാർജിൻ കോൾ നോട്ടിസ്’ എന്നാണ് പറയുക.
സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്ന ഘട്ടത്തിൽ വായ്പയെടുത്തവർക്ക്, നിലവിൽ വില കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പണം നൽകി സ്വർണം തിരിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകില്ല. അതിനാൽ പലരും മാർജിൻ കോൾ നോട്ടിസുകൾ അവഗണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ തുടരുന്ന വായ്പകൾ ക്രമേണ സമ്മർദ ആസ്തികളായോ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികളായോ മാറിയേക്കാം. വായ്പാ തുക തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ പിന്നീട് ഈടുവെച്ച സ്വർണം ലേലം ചെയ്യുക എന്ന മാർഗമേ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവശേഷിക്കുകയുള്ളൂ.
നിലവിൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിലൊന്ന് ഈടുവെച്ച സ്വർണം ലേലം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതാണ്. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും പാദങ്ങളിൽ സ്വർണലേലങ്ങൾ വർധിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ഗോൾഡ് ലോൺ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സ്വർണവിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബാങ്കിൽ നിന്നോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ നോട്ടിസ് വന്നാൽ അവഗണിക്കാതെ, പലിശയോ ചെറിയ തുകയോ അടച്ച് വായ്പ കൃത്യമായി പുതുക്കുകയോ ക്രമീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് സ്വർണം ലേലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.