നിയമലംഘനം: 5 ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ നിർമാതാക്കളുടെ ലൈസൻസ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വിഭാഗം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുtext_fields
അഞ്ച് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ, ആരോഗ്യ ഉൽപ്പന്ന നിർമാതാക്കളുടെ ലൈസൻസ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പരിശോധനകളിൽ ഗുരുതരമായ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ, ശുചിത്വ, നിയമ ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് തീരുമാനം. ശുചിത്വക്കുറവ്, കാലാവധി കഴിഞ്ഞ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, രേഖകളുടെ അഭാവം, പ്രവർത്തിക്കാത്ത ലൈസൻസ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തിയവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിവേഗം വളരുന്ന ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ വ്യവസായത്തിൽ നിയമപാലനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉപഭോക്താക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.
രണ്ട് കേസുകളിൽ, ലൈസൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ യൂനിറ്റുകൾ പോലുമായിരുന്നില്ല. ഈ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ച് ലൈസൻസുകളും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. വേദാന്ത് റെമഡീസ്, ലൂസിഡ് ഹെൽത്ത്കെയർ, അംബികോ ആയുർവേദിക് ഹെൽത്ത്കെയർ, വിറ്റാമെഡിക് ഹെൽത്ത് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽസ് , അഡോറിയൽ ഹെൽത്ത്കെയർ എന്നിവയ്ക്കെതിരെയാണ് നടപടി.
വേദാന്ത് റെമഡീസ്: കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഫ്ലേവറിങ് വസ്തുക്കളും ശുചിത്വക്കുറവും
വേദാന്ത് റെമഡീസിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ശുചിത്വക്കുറവും ദുർബലമായ കീടനിയന്ത്രണ രീതികളും കണ്ടെത്തി. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഫ്ലേവറിങ് വസ്തുക്കളും യൂനിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആയുഷ് ലൈസൻസുള്ള ചേരുവകളും FSSAI ലൈസൻസുള്ള ചേരുവകളും തമ്മിൽ കൃത്യമായി വേർതിരിക്കാത്തതാണ് മറ്റൊരു ആശങ്ക. ഇത് ക്രോസ്-കണ്ടാമിനേഷന് (മലിനീകരണത്തിന്) സാധ്യതയുണ്ടാക്കിയതായി FSSAI പറയുന്നു. സാധുവായ ഭക്ഷ്യ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വെറും 12 ശതമാനം കംപ്ലയൻസ് സ്കോറാണ് ഈ യൂനിറ്റിന് ലഭിച്ചത്.
ലൂസിഡ് ഹെൽത്ത്കെയർ: കീടനിയന്ത്രണത്തിലും ശുചിത്വ പരിശീലനത്തിലും വീഴ്ച
ലൂസിഡ് ഹെൽത്ത്കെയറിൽ ശുചിത്വമില്ലായ്മയും ഫലപ്രദമല്ലാത്ത കീടനിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളും FSSAI റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആയുർവേദ, ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി വേർതിരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അതോറിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് നിർബന്ധിത ശുചിത്വ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കണ്ടെത്തി. 27 ശതമാനം കംപ്ലയൻസ് സ്കോറാണ് ഈ സ്ഥാപനം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
അംബികോ ആയുർവേദിക് ഹെൽത്ത്കെയർ: വൃത്തിഹീനമായ പരിസരവും രേഖകളുടെ അഭാവവും
വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അംബികോ ആയുർവേദിക് ഹെൽത്ത്കെയർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായും അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു. നിർബന്ധിത ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ, പരിശോധനാ രേഖകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 46 ശതമാനം കംപ്ലയൻസ് സ്കോറാണ് കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചത്.
വിറ്റാമെഡിക്കും അഡോറിയലും: ലൈസൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല
വിറ്റാമെഡിക് ഹെൽത്ത് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, അഡോറിയൽ ഹെൽത്ത്കെയർ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ, ലൈസൻസ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലെന്ന് FSSAI കണ്ടെത്തി. ലൈസൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത, മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വിറ്റാമെഡിക് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം. അഡോറിയലിന്റെ ലൈസൻസ് ഉള്ള സ്ഥലം നിർമ്മാണത്തിലായിരുന്നു; നിലവിൽ അവിടെയുള്ളവർ കമ്പനിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ലൈസൻസിങ് രേഖകളിലെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്ന് അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു.
പരിശോധിച്ച യൂനിറ്റുകളുടെ കംപ്ലയൻസ് സ്കോറുകൾ
അഞ്ച് കമ്പനികളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ കംപ്ലയൻസ് സ്കോറുകളാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. വേദാന്ത് റെമഡീസിന് 12 ശതമാനവും, ലൂസിഡ് ഹെൽത്ത്കെയറിന് 27 ശതമാനവും, അംബികോ ആയുർവേദിക് ഹെൽത്ത്കെയറിന് 46 ശതമാനവും സ്കോർ ലഭിച്ചു. ആവശ്യമായ നിലവാരത്തിലെത്താൻ ഈ യൂണിറ്റുകൾ എത്രത്തോളം പിന്നിലാണെന്ന് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നിയമലംഘനങ്ങളും ലൈസൻസിങ് രേഖകളിലെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും വ്യക്തമായതിനാലാണ് കമ്പനികളുടെ ലൈസൻസുകൾ ഉടനടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.