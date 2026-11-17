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ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നു; പെരിന്തൽമണ്ണ ഇഎംഎസ് ആശുപത്രിയിൽ ഷെയർ സമാഹരണം തുടങ്ങിtext_fields
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മലപ്പുറം: പെരിന്തൽമണ്ണ ഇ.എം.എസ് മെമ്മോറിയൽ സഹകരണ ആശുപത്രിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള ഷെയർ സമാഹരണം തുടങ്ങി.
കമ്യൂണിറ്റി ലിവിങ് സെന്റർ, ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് യൂനിറ്റ്, കാൻസർ ചികിത്സാ വിഭാഗം, ഡയാലിസിസ് യൂനിറ്റ് വിപുലീകരണം, ടെലിമെഡിസിൻ, ഐ.പി ബ്ലോക്ക് നവീകരണം എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഡിസംബർ 20 വരെ നീളുന്ന സമാഹരണത്തിൽ 5,000 രൂപ മുതൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഓഹരി എടുക്കാം.
ഓഹരി സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: +91 94469 93715
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