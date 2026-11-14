സൗരോർജത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം കുറിക്കാൻ ‘എൽസോൾ’; പുതിയ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു

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സൗരോർജത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം കുറിക്കാൻ ‘എൽസോൾ’; പുതിയ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
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ചങ്ങനാശ്ശേരി: സൗരോർജ മേഖലയിലെ മുൻനിര സ്ഥാപനമായ ‘എൽസോൾ’ (ELSOL) തങ്ങളുടെ വിജയകരമായ 10 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനപാരമ്പര്യം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ പുതിയ ബ്രാൻഡ് ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു.
ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ എൽസോൾ ഹെഡ് ഓഫിസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ടിൻസു മാത്യു, എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ ലിജോ പി. ജേക്കബ് എന്നിവരും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരും ചേർന്ന് ലോഗോയുടെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു.
പുതിയ ബ്രാൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി അവതരിപ്പിച്ചതിനൊപ്പം, എൽസോളിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറും ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ജന്മദിനവും ചടങ്ങിൽ കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിച്ചു. കമ്പനിയുടെ പത്താം വാർഷികാഘോഷവും സഞ്ജുന്റെ ജന്മദിനവും ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു.
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