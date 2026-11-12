'അതൊരു വലിയ ബഹുമതിയായിരിക്കും': എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒ ജെൻസനെ നിയമിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് എലോൺ മസ്ക്

'അതൊരു വലിയ ബഹുമതിയായിരിക്കും': എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒ ജെൻസനെ നിയമിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് എലോൺ മസ്ക്text_fields
ചൈനീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒ ജെൻസൻ ഹുവാങ് അന്വേഷണം നേരിടുന്നതിനിടയിൽ ഹുവാങ്ങിനെ സ്വന്തം കമ്പനിയിൽ നിയമിക്കാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇലോൺ മസ്ക്. അത് വലിയൊരു ബഹുമതിയായിരിക്കുമെന്ന് മസ്ക് പറഞ്ഞു. ഒരു എക്സ് യൂസറിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ബഹിരാകാശത്ത് ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ചിപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സ്പേസ്എക്സ് എൻവിഡിയയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഹുവാങ്ങിനെ പഴയ സുഹൃത്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് മസ്ക് പരസ്യമായി പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. യു.എസ് ചൈനീസ് ചാരയായി സംശയിക്കുന്ന സ്ത്രീയുമായുള്ള ബന്ധവും മറ്റ് വ്യക്തിപരമായ വിഷയങ്ങളും കാരണം ഹുവാങ് കടുത്ത വിമർശനം നേരിടുന്ന സമയത്താണ് മസ്കിന്റെ ഈ പരാമർശം.
കമ്പ്യൂട്ടിങ് ശേഷി വികസിപ്പിക്കാനും സെമികണ്ടക്ടർ നിർമാണ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനുമുള്ള മസ്കിന്റെ പദ്ധതികളെ ഹുവാങ് അനുകൂലമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബറിൽ, സ്പേസ്എക്സും ടെസ്ലയും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 'ടെറാഫാബ്' സെമികണ്ടക്ടർ നിർമാണ പദ്ധതിയെ ഹുവാങ് പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. മസ്കിന് മാത്രം വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പദ്ധതിയെന്നാണ് ഹുവാങ് പറഞ്ഞത്. മെയ് മാസത്തിൽ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനൊപ്പം എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനത്തിൽ രണ്ട് പേരും യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ഉന്നതതല ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്കായി അവർ ട്രംപിനൊപ്പം ചൈന സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.
സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് കമ്പനിയായ മെഗാസ്പീഡിന്റെ മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവായ ആലീസ് ഹുവാങ്ങുമായി ജെൻസന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് ഈ ആഴ്ച ആദ്യം വിവാദങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. യു.എസ് അധികാരികൾ ആലീസ് ഹുവാങ്ങിനെ ചൈനീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്റായി സംശയിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ജെൻസൻ അവരുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന്, കമ്പനിയുടെ ഹെൽത്ത്കെയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കിംബർലി പവലുമായി എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒക്ക് മറ്റൊരു വഴിവിട്ട ബന്ധം കൂടിയുണ്ടെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായി. വിവാഹിതയായ കിംബർലി പവൽ ഹുവാങ്ങിന്റെ കീഴിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.