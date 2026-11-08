ദീപീന്ദർ ഗോയലിന്റെ ടെംപിൾ പുതിയ പോർമുഖം തുറക്കുന്നു: സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്ഥാപകരും ഡോക്ടർമാരും തമ്മിൽ പോരാട്ടംtext_fields
സൊമാറ്റോ സ്ഥാപകൻ ദീപീന്ദർ ഗോയലിന്റെ 85,000 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന വെയറബിൾ ഉപകരണമായ 'ടെംപിൾ', അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ അവകാശവാദങ്ങളെച്ചൊല്ലി ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്ന് കടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ നേരിടുകയാണ്. ഉപകരണത്തിന് പിന്നിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ച് വൈദ്യശാസ്ത്ര ലോകം തർക്കിക്കുമ്പോൾ, ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പുതിയതും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ അപകടസാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറുള്ള സംരംഭകർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ലോകം ഗോയലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
ഇവരിൽ ചിലർ ടെംപിൾ സ്വന്തമായി ഉപയോഗിച്ചു നോക്കുകയും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അൺ അക്കാദമി സഹസ്ഥാപകനായ ഗൗരവ് മുൻജാൽ നവംബർ 5ന് എക്സിൽ കുറിച്ച കുറിപ്പാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. ഏതാനും ആഴ്ചകളായി താൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച ഒരു ആഗോള ഉൽപ്പന്നമാകാനുള്ള ശേഷി ഇതിനുണ്ടെന്നും ഗൗരവ് പറയുന്നത്.
കാർസ്24 സഹസ്ഥാപകൻ ഗജേന്ദ്ര ജംഗിഡും ഇതിന്റെ വാണിജ്യ സാധ്യതകളെ പിന്തുണച്ച് ലിങ്ക്ഡ്ഇനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിരോധ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും പ്രീമിയം വെയറബിളുകൾക്കുമായി പണം ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ടെംപിളിന് വലിയ വിപണി കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. എങ്കിലും, ഈ ഉപകരണം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന 'എൻട്രോപ്പി' എന്ന ബയോമാർക്കറിന് ഇനിയും സ്വതന്ത്രമായ ശാസ്ത്രീയ അംഗീകാരം ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സംരംഭകനായ പ്രകാശ് ദദ്ലാനിയും ഗോയലിന് പിന്തുണയുമായി മുന്നോട്ടുവന്നു. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം വലിയ റിസ്കുകൾ എടുക്കുന്നവരെ ഇന്ത്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗോയൽ സ്വന്തം പണത്തിൽ നിന്ന് 20 ദശലക്ഷം ഡോളർ ഇതിനായി നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ സംരംഭത്തിനായി സൊമാറ്റോയുടെ ഭരണച്ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറിനിന്നെന്നും ദദ്ലാനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിലുള്ള റിസ്ക് നിക്ഷേപകർക്ക് അറിയാമെന്നും 85,000 രൂപയുടെ ഈ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുൻനിര നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിച്ച് 'ടെംപിൾ'
ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്ഥാപകരുടെയും നിക്ഷേപകരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാൻ ഗോയലിന്റെ ഈ പുതിയ സംരംഭത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ, ടെംപിൾ 54 ദശലക്ഷം ഡോളർ ഫണ്ട് സമാഹരിച്ചു. ഇതോടെ കമ്പനിയുടെ മൂല്യം ഏകദേശം 190 ദശലക്ഷം ഡോളറിലെത്തി. സ്റ്റെഡ്വ്യൂ കാപിറ്റൽ, പീക്ക് എക്സ്വി പാർട്ണേഴ്സ്, ഇൻഫോഎഡ്ജ് വെഞ്ചേഴ്സ്, ധാരണ കാപിറ്റൽ എന്നിവരായിരുന്നു പ്രധാന നിക്ഷേപകർ.
പേടിഎം സ്ഥാപകൻ വിജയ് ശേഖർ ശർമ, ക്രെഡ് സ്ഥാപകൻ കുനാൽ ഷാ, സെറോദ സഹസ്ഥാപകരായ നിതിൻ കാമത്ത്, നിഖിൽ കാമത്ത് എന്നിവരും വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപകരായി ഇതിലുണ്ട്. കമ്പനിയിലെ മുപ്പതിലേറെ ജീവനക്കാരും ഈ ഫണ്ടിംഗ് റൗണ്ടിൽ പങ്കാളികളായി.
ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ലോകത്തിന് പരിചയമുള്ള സാധാരണ ഉപഭോക്തൃ ഇന്റർനെറ്റ് ബിസിനസുകളിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഈ സംരംഭം. ഹാർഡ്വെയർ വികസനം, ശരീരശാസ്ത്രപരമായ അളവുകൾ, വാർദ്ധക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു — ഇവയിലെല്ലാം ഉൽപ്പന്ന വികസനം ചെലവേറിയതും അനിശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞതുമാണ്. എങ്കിലും, വൻകിട നിക്ഷേപകരുടെ സാന്നിധ്യമോ സമാഹരിച്ച തുകയോ ഉപകരണത്തിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവല്ല.
എന്താണ് ടെംപിൾ'?
തലയുടെ വശത്തുള്ള നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് ധരിക്കാൻ പാകത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ചെറിയ, ഗുളികയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള വെയറബിൾ ഉപകരണമാണിത്. കൈത്തണ്ടയിൽ ധരിക്കുന്ന സാധാരണ ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, തലച്ചോറിലെയും ശരീരത്തിലെയും സിഗ്നലുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത് തലയോട്ടിക്ക് സമീപമുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ബ്രെയിൻ ഫ്ലോ, എൻട്രോപ്പി എന്നീ രണ്ട് പ്രധാന അളവുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തലച്ചോറിലെ രക്തപ്രവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാനാണ് ബ്രെയിൻ ഫ്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേസമയം ശരീരത്തിലെ തത്സമയ ശാരീരിക സമ്മർദ്ദം/ആയാസം അളക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എൻട്രോപ്പി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എൻട്രോപ്പി സ്കോർ 1 മുതൽ 250 വരെയാണ്. ഉറക്കം, വ്യായാമം, മാനസിക സമ്മർദ്ദം, ഭക്ഷണം, കഫീൻ, ധ്യാനം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഈ സ്കോറിനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഗോയലിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി ഏജിങ് ഹൈപ്പോത്തെസിസുമായി ടെംപിൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രക്തചംക്രമണത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹത്തിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദീർഘകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണെന്നാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത്.
നവംബർ 1നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രീ-ഓർഡർ ആരംഭിച്ചത്. 85,000 രൂപയാണ് വില. 2027 ആദ്യത്തോടെ വിതരണം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഉപകരണമായല്ല, മറിച്ച് ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ആന്റ് വെൽനസ് ഉൽപ്പന്നമായാണ് ഗോയൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർമാർ ടെംപിളിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്?
നെറ്റിക്ക് വശത്തുവെക്കുന്ന ഒരു സെൻസറിന് തലച്ചോറിനുള്ളിലെ രക്തപ്രവാഹം യഥാർഥത്തിൽ അളക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം. 'ദി ലിവർ ഡോക്' എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനായ ഹെപ്പറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോ. സിറിയക് ആബി ഫിലിപ്പ് ഇതിന്റെ പ്രധാന വിമർശകരിൽ ഒരാളാണ്. തലച്ചോറിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന അവകാശവാദത്തെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെംപിൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള 'സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ടെമ്പോറൽ ആർട്ടറി' തലയോട്ടിക്ക് പുറത്തുള്ളതാണെന്നും അത് തലയോട്ടിയിലേക്കും മുഖത്തേക്കുമാണ് രക്തമെത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത് തലയ്ക്കുള്ളിലെ ഇന്റേണൽ കരോട്ടിഡ്, വെർട്ടിബ്രൽ ധമനികൾ വഴിയാണ്.
ടെംപിളിന്റെ പഠന രീതികൾ, സാമ്പിൾ വലുപ്പം, സ്വതന്ത്ര പരിശോധനകളുടെ കുറവ് എന്നിവയെയും ഡോക്ടർമാർ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കമ്പനി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ചില പഠനങ്ങൾ ടെംപിൾ തന്നെ സ്വന്തമായി നടത്തിയതും ധനസഹായം നൽകിയതുമാണ്; ഇവയൊന്നും ഇതുവരെ പിയർ-റിവ്യൂവിന് വിധേയമായിട്ടില്ല. എൻട്രോപ്പിയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന തർക്കവിഷയം. ശരീരത്തിന്റെ തത്സമയ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം അളക്കാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ ബയോമാർക്കറാണ് ഇതെന്ന് ഗോയൽ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ ഹൈദരാബാദിലെ മുതിർന്ന ന്യൂറോളജിസ്റ്റായ ഡോ. സുധീർ കുമാർ പറയുന്നത്, എൻട്രോപ്പി ഒരു ശാസ്ത്രീയ ബയോമാർക്കറാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെന്നാണ്. ഇതിന്റെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനം, കണക്കുകൂട്ടൽ രീതി, സ്വതന്ത്ര പരിശോധനാ പഠനങ്ങൾ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിമർശനങ്ങൾ ശക്തമായതോടെ, "ആകുലരായ ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർമാർക്ക്" എന്ന തലക്കെട്ടിൽ നവംബർ 5ന് ഗോയൽ എക്സിൽ ഒരു ദീർഘമായ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു. ഈ ഉപകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി കമ്പനി 30 ദശലക്ഷം ഡോളർ ചെലവഴിച്ചെന്നും അതിൽ 20 ദശലക്ഷം ഡോളർ തന്റെ സ്വന്തം പണമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമല്ല ഇതെന്നും പദ്ധതിയെ എത്ര ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. എങ്കിലും, ഒരു വെയറബിൾ ഉപകരണത്തിന് ശാസ്ത്രീയ അംഗീകാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കേവലം സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങൾ മാത്രം പോരെന്നും പിയർ-റിവ്യൂ ചെയ്ത ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ തന്നെ വേണമെന്നുമാണ് മെഡിക്കൽ ലോകത്തിന്റെ ഉറച്ച നിലപാട്.