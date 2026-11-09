അഴിമതി തടയാൻ 500 രൂപ നോട്ടുകൾ നിരോധിക്കണം: ചന്ദ്രബാബു നായിഡു

അഴിമതി തടയാൻ 500 രൂപ നോട്ടുകൾ നിരോധിക്കണം: ചന്ദ്രബാബു നായിഡുtext_fields
അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കി സമ്പത്തുൽപ്പാദനവും ദാരിദ്ര്യനിർമാർജനവും എളുപ്പമാക്കാൻ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള 500 രൂപ നോട്ടുകൾ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡിജിറ്റൽ കറൻസിക്കും സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിത ഭരണനിർവഹണത്തിനും വേണ്ടി സംസാരിച്ച നായിഡു, മുമ്പ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടിനായി താൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് ഈ വിഷയം പലതവണ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
കള്ളപ്പണം, വ്യാജ കറൻസി, അഴിമതി എന്നിവ തടയാനുള്ള നടപടിയായി 2016 നവംബർ 8ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ 500, 1,000 രൂപ നോട്ടുകൾ പിൻവലിച്ച നോട്ടുനിരോധന തീരുമാനത്തിന്റെ പത്താം വാർഷികത്തിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ഈ പരാമർശം. സാങ്കേതികവിദ്യ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കിയാൽ സാമ്പത്തിക-ഭരണ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ കഴിയുമെന്നും, സമ്പത്തുൽപ്പാദനവും ദാരിദ്ര്യനിർമാർജനവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
വിവിധ തലങ്ങളിലെ സംവിധാനങ്ങളിലുണ്ടായ പോരായ്മകളാണ് അഴിമതിക്ക് കാരണമായതെന്നും ഈ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് വ്യവസ്ഥിതിയെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നായിഡു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം പണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മറിച്ച് പൊതുജനസേവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡിജിറ്റൽ കറൻസിക്ക് പിന്തുണ ആവർത്തിച്ച ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിത സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അഴിമതി തടയാനും സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്കും ദാരിദ്ര്യനിർമാർജനത്തിനുമുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കാനും കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു.