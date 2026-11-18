സി.ജി.എസ്.ടി നികുതിദായകർക്ക് കേന്ദ്രീകൃത നികുതി നിർണയ സംവിധാനം; കരട് ഉടൻtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര ചരക്ക് സേവന നികുതിയുടെ (സി.ജി.എസ്.ടി) പരിധിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 70 ലക്ഷം നികുതിദായകർക്കായി ഓൺലൈൻ, കേന്ദ്രീകൃത നികുതി നിർണയ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കരട് ചട്ടക്കൂട് ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര പരോക്ഷ നികുതി-കസ്റ്റംസ് ബോർഡ് (സി.ബി.ഐ.സി) ചെയർമാൻ വിവേക് ചതുർവേദി അറിയിച്ചു. 2027 ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പാക്കാനാണ് ആലോചന. സി.ജി.എസ്.ടി നികുതിദായകരെ പ്രധാനമായും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് പുതിയ സംവിധാനം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഒന്നിലധികം ജി.എസ്.ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകളുള്ള വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരു പ്രത്യേക ഭൂപ്രദേശത്ത് മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ചെറുകിട സംരംഭകരുമാണ് ഈ വിഭാഗങ്ങൾ. പുതിയ സംവിധാനത്തിന്റെ കരട് പൊതുജനങ്ങളുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട പങ്കാളികളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് ചതുർവേദി ന്യൂഡൽഹിയിൽ പി.എച്ച്.ഡി ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞു.
ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൻകിട നികുതിദായകർക്ക് ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് എല്ലാ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. രജിസ്ട്രേഷൻ, രേഖകളുടെ പരിശോധന, നികുതി നിർണയം, പുനഃപരിശോധന, അപ്പീൽ തുടങ്ങിയ നടപടികൾ ഒരിടത്തുനിന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. മറ്റ് നികുതിദായകർക്ക് ഓൺലൈൻ സഹായ സംവിധാനവും ഒരുക്കും.
70 ലക്ഷം സി.ജി.എസ്.ടി നികുതിദായകരിൽ ഏകദേശം രണ്ടുലക്ഷം പേർക്ക് ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ ഒരേ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ ജി.എസ്.ടി രജിസ്ട്രേഷനുകളുണ്ട്. ഇവർക്ക് നിലവിൽ വിവിധ നികുതി ഓഫിസുകളുമായി ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്. പുതിയ സംവിധാനം ഇതിന് പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ചരക്കുനീക്കത്തിനിടെ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞുള്ള പരിശോധനകൾക്കും പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ചരക്ക് പുറപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനത്തോ ലക്ഷ്യസ്ഥാന സംസ്ഥാനത്തോ മാത്രമേ പരിശോധിക്കാനാകൂ. ഇതിനായി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വേണം. യാത്രാമധ്യേയുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞ് രേഖകൾ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതിലൂടെ ചരക്കുനീക്കത്തിലെ കാലതാമസം കുറക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.