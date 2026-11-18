വീഡിയോകോൺ വായ്പാ ക്രമക്കേട്: ചന്ദ കൊച്ചാറിനെതിരെയുള്ള ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്കിന്റെ പ്രോസിക്യൂഷൻ റദ്ദാക്കി ബോംബെ ഹൈകോടതിtext_fields
മുംബൈ: വീഡിയോകോൺ വായ്പാ ക്രമക്കേട് കേസിൽ ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക് മുൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ചന്ദ കൊച്ചാറിനെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകിയ നടപടി ബോംബെ ഹൈകോടതി റദ്ദാക്കി. അനുമതിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിലെയും നിയമപരമായുമുള്ള പിഴവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതിയുടെ നടപടി.
2023 മെയ് 15ലെ അനുമതി നൽകിയ അതോറിറ്റിക്ക് ആവശ്യമായ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും തെളിവുകൾ ശരിയായി പരിശോധിച്ചില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് മിലിന്ദ് എൻ. ജാദവ് പറഞ്ഞു. അനുമതി നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതി അത് റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.
വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാൻ എട്ട് ആഴ്ചത്തേക്ക് വിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്ന സി.ബി.ഐ അഭിഭാഷകൻ കുൽദീപ് പാട്ടീൽ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, കോടതി ഈ ആവശ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പ്രോസിക്യൂഷന് അനുമതി നൽകുമ്പോൾ ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക് ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന് കൊച്ചാറിനുവേണ്ടി ഹാജരായ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ അമിത് ദേശായി വാദിച്ചു.
അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയയിൽ ഗുരുതര വീഴ്ചകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കോടതി ഈ വാദം അംഗീകരിച്ചു. പിന്നാലെയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർഥ ആരോപണങ്ങളെയല്ല, മറിച്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതിയുടെ നിയമസാധുതയെ മാത്രമാണ് ഈ വിധി ബാധിക്കുന്നതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
വീഡിയോകോൺ വായ്പാ ക്രമക്കേട് കേസിൽ സി.ബി.ഐ 2022 ഡിസംബർ 23നാണ് കൊച്ചാറിനെയും ഭർത്താവ് ദീപക് കൊച്ചാറിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖകളിലെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോംബെ ഹൈകോടതി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 2023 ജനുവരിയിൽ ഇരുവർക്കും ഇടക്കാല ജാമ്യം ലഭിച്ചു. 2023 ജൂണിൽ സി.ബി.ഐ ഐ.സി.ഐസി.ഐ ബാങ്ക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകിയതായി പ്രത്യേക കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
വ്യവസായി വേണുഗോപാൽ ധൂതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകോൺ ഗ്രൂപ്പിന് ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക് നൽകിയ വായ്പകളാണ് വിവാദത്തിന് കാരണം. ധൂതും ദീപക് കൊച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനിയും രണ്ട് ബന്ധുക്കളും ഉൾപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചും വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു.
2012ൽ വീഡിയോകോൺ ഗ്രൂപ്പിന് അനുവദിച്ച 3,250 കോടി രൂപ വായ്പക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഈ ഇടപാടുകൾ നടന്നതെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. 2019ൽ സി.ബി.ഐ ചന്ദ കൊച്ചർ, ദീപക് കൊച്ചർ, ധൂത്, ന്യൂപവർ റിന്യൂവബിൾസ്, വീഡിയോകോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ എന്നിവരെ പ്രതികളാക്കി എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഈ ഇടപാടുകൾ ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്കിന് 1,730 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ഏജൻസിയുടെ ആരോപണം.