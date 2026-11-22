ബാർക്ക് ടി.ആർ.പി പ്രതിസന്ധി: പുതിയ നിയമങ്ങളും ടിവി പരസ്യ വിപണിയിലെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുംtext_fields
ജൂലൈ ആദ്യം മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിവാര ടെലിവിഷൻ റേറ്റിങ്ങുകൾ പുറത്തുവരാത്തത് ടി.വി പരസ്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും വില നിശ്ചയിക്കാനും വിലയിരുത്താനും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രേക്ഷക വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ പ്രക്ഷേപകരെയും പരസ്യദാതാക്കളെയും മീഡിയ ഏജൻസികളെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതിയ ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷക അളവുകോൽ ചട്ടക്കൂടായ ടിവി റേറ്റിങ് പോളിസി 2026നെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി. ഈ നയമനുസരിച്ച്, ഡാറ്റ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ റേറ്റിങ് ഏജൻസികളും പുതുതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പൊതുവായി ടി.ആർ.പി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ടെലിവിഷൻ റേറ്റിങ്ങുകൾ, എത്ര പേർ ഒരു ചാനലോ പരിപാടിയോ കാണുന്നുവെന്നും എത്ര നേരം കാണുന്നുവെന്നും കണക്കാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഓഡിയൻസ് റിസർച്ച് കൗൺസിൽ (BARC India) ആണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. മീറ്ററുകൾ ഘടിപ്പിച്ച വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചാ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ആഴ്ചതോറും ഇവർ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
വ്യവസായ മേഖലയിലുടനീളം ഒരു പൊതു മാനദണ്ഡമായാണ് ഈ ഡാറ്റ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പരസ്യ സ്ലോട്ടുകൾക്ക് വില നിശ്ചയിക്കാൻ പ്രക്ഷേപകരും, ചാനലുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യാനും പരസ്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും പരസ്യദാതാക്കളും ഏജൻസികളും, പരിപാടികളുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്താൻ പ്രോഗ്രാമിങ് ടീമുകളും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
റേറ്റിങ് നിർത്തിവെച്ചത് എങ്ങനെ?
മാർച്ച് 6, 2026: ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷത്തിന്റെ വാർത്താ കവറേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ന്യൂസ് ചാനലുകളുടെ റേറ്റിങ് നാലാഴ്ചത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെയോ നിർത്തിവെക്കാൻ മന്ത്രാലയം ബാർക്കിന് നിർദ്ദേശം നൽകി.
മാർച്ച് 27, 2026: 2014 ജനുവരി 16ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ടിവി റേറ്റിങ് ഏജൻസികൾക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് പകരമായി മന്ത്രാലയം 'ടിവി റേറ്റിങ് പോളിസി 2026' വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു.
ഏപ്രിൽ 29, 2026: പുതിയ നയത്തിന് കീഴിൽ രജിസ്ട്രേഷനായി ബാർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതായി വ്യവസായ വൃത്തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
മേയ് 8, 2026: മന്ത്രാലയം നയത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി. മറ്റ് മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഒരു റേറ്റിങ് ഏജൻസിയുടെ ബോർഡിൽ കുറഞ്ഞത് 33% സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാർ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചു.
ജൂലൈ ആദ്യം, 2026: പുതിയ നയപ്രകാരം അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് വരെ പ്രതിവാര റേറ്റിങ്ങുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുതെന്ന് മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചതായി ബാർക്ക് വരിക്കാരെ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ വാർത്താ ചാനലുകൾക്കും വിനോദ ചാനലുകൾക്കും (എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും) റേറ്റിങ് ഇല്ലാതായി.
ജൂലൈ 24, 2026: പുതിയ നയത്തിന് കീഴിൽ ഇതുവരെ ഒരു സ്ഥാപനവും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും, എത്ര ഏജൻസികൾക്ക് വേണമെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് നയത്തിൽ പരിധിയില്ലെന്നും വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു.
ആഗസ്റ്റ് 2026: നയത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നതിന് വിധേയമായി, 2027 ജനുവരിയിൽ പുനഃപരിശോധന നടത്താമെന്ന വ്യവസ്ഥയോടെ ബാർക്കിന് താൽക്കാലിക രജിസ്ട്രേഷൻ നൽകാൻ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ശുപാർശ ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു.
നവംബർ 2026: വ്യവസായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം പ്രതിവാര റേറ്റിങ്ങുകൾ ഇതുവരെ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
ടിവി പ്രേക്ഷകരുടെ എണ്ണം അളക്കുന്നതിലെ സുതാര്യത, ഉത്തരവാദിത്തം, വിശ്വാസ്യത എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ നയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ: ടിവി റേറ്റിങ്ങുകൾ നൽകുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പുതിയ നയത്തിന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും റേറ്റിങ്ങുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനോ മുമ്പായി അതിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുകയും വേണം. ഒരു റേറ്റിങ് ഏജൻസിക്ക് വേണ്ട ആസ്തി പരിധി 20 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 5 കോടി രൂപയായി കുറച്ചു. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്ന ഏജൻസികളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ല.
സെറ്റ്-ടോപ്പ് ബോക്സ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തനിയെ തെളിയുന്ന ചാനലുകളുടെ വ്യൂവേഴ്സ് കണക്കുകൾ റേറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഇത് ഒരു മാർക്കറ്റിങ് തന്ത്രമായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ. കേബിൾ, ഡി.ടി.എച്ച്, ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, കണക്റ്റഡ് ടിവികൾ എന്നിവയിലൂടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യാ-നിഷ്പക്ഷമായ രീതിയിലേക്കാണ് നയം മാറുന്നത്. റേറ്റിങ് കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്ററുകൾ ഘടിപ്പിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിർബന്ധിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏജൻസികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനരീതി വെളിപ്പെടുത്തുകയും 2023ലെ ഡിജിറ്റൽ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പാലിക്കുകയും വേണം. താല്പര്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളും ഇരട്ട ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും നയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് റേറ്റിങ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുന്നത് മുതൽ തുടർച്ചയായ ലംഘനങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കുന്നത് വരെയുള്ള ശിക്ഷാനടപടികൾ ഉണ്ടാകും. കണക്റ്റഡ് ടിവി വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ 2026 ഡിസംബർ മുതൽ തങ്ങളുടെ റേറ്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ബാർക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിവാര റേറ്റിങ്ങുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ടിവി പ്രേക്ഷകരെ അളക്കുന്നതിന് നിലവിൽ ഒരു പൊതു മാനദണ്ഡമില്ല. ഇത് ടിവി പരസ്യങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നതുമായ രീതിയെ മാറ്റിമറിച്ചതായി ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.പ്രക്ഷേപകരും പരസ്യദാതാക്കളും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ, പഴയ റേറ്റിങ് വിവരങ്ങൾ, സ്വന്തം വിലയിരുത്തലുകൾ എന്നിവയെയാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത്.
ചില പരസ്യദാതാക്കൾ പ്രേക്ഷകരുടെ എണ്ണം തെളിയിക്കുന്ന മറ്റ് രേഖകളും, പ്രത്യേക പരിപാടികളുമായുള്ള സംയോജനങ്ങളും, പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കരാറുകളും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബ്രാൻഡുകൾ തങ്ങളുടെ പരസ്യ ബജറ്റ് ടെലിവിഷന് പുറമെ യൂട്യൂബ്, കണക്റ്റഡ് ടിവി, ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നിവയിലേക്കും വീതിച്ചു നൽകുന്നു. പല ബ്രാൻഡുകളും വലിയ പരസ്യ ക്യാമ്പെയ്നുകൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഉത്സവ സീസണിലാണ് ഈ റേറ്റിങ് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും?
ഒരു റേറ്റിങ് ഏജൻസി ടിവി റേറ്റിങ് പോളിസിയിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുകയും രജിസ്ട്രേഷൻ നൽകുകയും ചെയ്താൽ റേറ്റിങ്ങുകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയും. വ്യവസായ സംഘടനകൾ മന്ത്രാലയവുമായി ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്, എത്രയും വേഗം റേറ്റിങ്ങുകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പ്രക്ഷേപകർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിലധികം ഏജൻസികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ നയം അനുമതി നൽകുന്നതിനാൽ ഭാവിയിൽ മറ്റ് ഏജൻസികളും രജിസ്ട്രേഷനായി മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.