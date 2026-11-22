ബംഗാളിന് 25 വർഷത്തേക്ക് 2,500 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി നൽകാൻ അദാനിക്ക് കരാർ; വിതരണം 2028ൽ തുടങ്ങുംtext_fields
കൊൽക്കത്ത: ബംഗാളിലേക്ക് 25 വർഷത്തേക്ക് 2,500 മെഗാവാട്ട് വരെ പുനരുപയോഗ വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്. സംസ്ഥാനം കൈമാറുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ കരാറുകളിൽ ഒന്നാണിത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ മേഖല ട്രാൻസ്മിഷൻ കമ്പനിയായ അദാനി എനർജി സൊല്യൂഷൻസ് ലിമിറ്റഡ്, മത്സരാധിഷ്ഠിത ലേല പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് കരാർ നേടിയത്. സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി വിതരണ കമ്പനിയായ WBSEDCLന് 24 മണിക്കൂറും ലഭ്യമാകുന്ന പുനരുപയോഗ വൈദ്യുതിയാണ് നൽകുന്നത്. 2028 ജൂലൈ ഒന്നിന് 1,750 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയിൽ വിതരണം ആരംഭിക്കും. ബാക്കിയുള്ള 750 മെഗാവാട്ട് 2029 ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മേയിൽ ബി.ജെ.പി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ബംഗാളിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാന്നിധ്യം അതിവേഗം വികസിക്കുന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയാണ് ഈ കരാർ.
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ കൊൽക്കത്ത സന്ദർശന വേളയിൽ, തുറമുഖങ്ങൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം, പ്രസരണം, വിതരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ 2036-ഓടെ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഗൗതം അദാനി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ പ്രത്യേക കരാറിൽ ബംഗാളിൽ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ പദ്ധതികൾ നിർമിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ല. ആദ്യ വർഷം യൂണിറ്റിന് 5.6 രൂപ നിരക്കായിരിക്കും AESL ഈടാക്കുക; തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നിരക്കുകൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവുമുണ്ട്.
2,500 മെഗാവാട്ടിന്റെ 70 ശതമാനം ലോഡ് ഫാക്ടറിൽ എ.ഇ.എസ്.എൽ വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യുകയാണെന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ, വാർഷിക വാങ്ങൽ കരാറിന്റെ മൂല്യം ഏകദേശം 8,500 കോടി രൂപ വരുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇന്ത്യൻ വൈദ്യുതി വിപണിയിലും വിതരണ കരാറുകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന, എ.ഇ.എസ്.എല്ലിഎ.ഇ.എസിന്റെ പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപസ്ഥാപനമായ പവർപൾസ് ട്രേഡിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ലിമിറ്റഡിനാണ് കരാർ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ശേഖരിച്ച് WBSEDCLന് നൽകുന്നതിനായി അദാനി ഗ്രീൻ എനർജി ലിമിറ്റഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗരോർജ, കാറ്റാടി വൈദ്യുതി ഉത്പാദകരുമായി പവർപൾസ് ധാരണയിലെത്തുമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
കരാറിന് രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്ന് വ്യവസായ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. തടസമില്ലാത്ത ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി സൗരോർജം, കാറ്റാടി വൈദ്യുതി, എനർജി സ്റ്റോറേജ്, സ്മാർട്ട് ഡിസ്പാച്ച് ഫോർകാസ്റ്റിങ് എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് 24 മണിക്കൂറും വൈദ്യുതി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. സാധാരണ ഹരിതോർജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിതരണത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, പകൽ സമയത്താണ് സൗരോർജ ഉത്പാദനം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. കാറ്റാടി വൈദ്യുതി കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. താപനിലയങ്ങളിൽ (കൽക്കരി) നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉത്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 24x7 ലഭ്യതയും കൃത്യതയും ആവശ്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് RE-RTC കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായ ഊർജ സ്രോതസാണ്. വിതരണം ചെയ്യുന്ന പുനരുപയോഗ വൈദ്യുതിയുടെ 51 ശതമാനമെങ്കിലും ഇത് ഹരിതോർജമാണെന്ന തെളിവോടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് WBSEDCL അദാനി കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.