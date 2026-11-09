8ാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: എത്ര രൂപ വരെ കുടിശ്ശികയായി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്?text_fields
8ാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഒക്ടോബറിൽ രണ്ട് പ്രധാന യോഗങ്ങളാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഒന്ന് ഒക്ടോബർ 8ന് ബംഗളൂരുവിലും മറ്റൊന്ന് ഒക്ടോബർ 23ന് മുംബൈയിലും. 2026 നവംബർ 3ന് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന പ്രകാശ് ദേശായി അധ്യക്ഷയായ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച് 12 മാസങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തന വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച്, അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കമ്മീഷന് 18മാസത്തെ സമയമുണ്ട്.
7ാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2025 ഡിസംബർ 31ന് ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിച്ചതിനാൽ പുതുക്കിയ ശമ്പള ഘടന 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും വൻ തുക കുടിശ്ശികയായി ലഭിച്ചേക്കാം. എങ്കിലും, യഥാർത്ഥ കുടിശ്ശിക തുക ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ, പുതുക്കിയ ശമ്പള ഘടന, ബത്തകൾ, ശമ്പള വിതരണം, കുടിശ്ശിക ലഭ്യത എന്നിവയിൽ സർക്കാർ എടുക്കുന്ന അന്തിമ തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും അനുമാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകൾ മാത്രമേ പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കൂ. 7ാം ശമ്പള കമ്മീഷന് കീഴിലുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ 2.57 ആയി തുടരുകയാണെങ്കിൽ 12 മാസത്തെ കുടിശ്ശിക എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് താഴെ നൽകുന്നു.
ജീവനക്കാർക്ക് എത്ര തുക കുടിശ്ശിക ലഭിക്കാം?
പേ മാട്രിക്സ് ലെവൽ 6ൽ തത്സമയം 44,900 രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരന്റെ ഉദാഹരണമെടുക്കാം. 2.57 ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ പ്രകാരം, പുതുക്കിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം താഴെ പറയുന്ന വിധമായിരിക്കും:
പുതുക്കിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം=ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ × പഴയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം = 2.57 × 44,900 = ₹1,15,393 (തുക റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം 1,15,400)
കുടിശ്ശിക കണക്കാക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ഷാമബത്ത കൂടി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2026 ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെ ഡി.എ 60 ശതമാനവും ജൂലൈ മുതൽ അത് 63 ശതമാനവുമായി ഉയർന്നു. അതിനാൽ, ജീവനക്കാരന്റെ നിലവിലുള്ള അടിസ്ഥാന ശമ്പളവും ഡി.എയും ചേർത്ത് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസത്തേക്ക് പ്രതിമാസം ഏകദേശം 71,840 രൂപയും അടുത്ത ആറ് മാസത്തേക്ക് 73,187 രൂപയുമാണ് വരുന്നത്.
അന്തിമ കുടിശ്ശിക തുകയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
ഈ കണക്കുകൂട്ടൽ നിലവിൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ 2.57 ആയി തുടരുമെന്നും, ജീവനക്കാരന്റെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും നിലവിലുള്ള ഡി.എ മുഴുവനായും പുതിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച ശേഷം പുതുക്കിയ ഡിഎ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുമെന്നും ഉള്ള അനുമാനത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
എച്ച്.ആർ.എ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് എന്നിവയിൽ വന്നേക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഇൻകം ടാക്സ്, സി.ജി.എച്ച്.എസ്, എൻ.പി.എസ്, സി.ജി.ഇ.ജി.ഐ.എസ് എന്നിവക്കുള്ള റിഡക്ഷനുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വാർഷിക ശമ്പള വർദ്ധനവ്, ശമ്പള ഘടനയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, പ്രമോഷനുകൾ, എം.എ.സി.പി സംബന്ധമായ പുരോഗതികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ എന്നിവയും അന്തിമ കണക്കുകൂട്ടലിനെ ബാധിച്ചേക്കാം.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, 8ാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശിപാർശകൾ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടറിനെക്കുറിച്ചോ പുതുക്കിയ പേ മാട്രിക്സ് മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പൗരന്മാരുമായി പങ്കുവെക്കാത്തത്. ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന പ്രകാശ് ദേശായി തലവയായ 3 അംഗ 8ാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ അന്തിമ ശുപാർശ 2027 മേയ്-ജൂൺ മാസത്തോടെ സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് താൽക്കാലികമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
പുതുക്കിയ ശമ്പളം, അതിൽ വരുന്ന പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ, യഥാർഥ കുടിശ്ശിക തുക എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ജീവനക്കാർ 8ാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾക്കും തുടർന്നുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്കുമായി കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും.