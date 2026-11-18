എസ്.ബി.ഐ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധക്ക്; നവംബർ 19ന് യു.പി.ഐ സേവനങ്ങൾ 45 മിനിറ്റ് പണിമുടക്കുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (എസ്.ബി.ഐ) യു.പി.ഐ സേവനങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ താൽക്കാലികമായി ലഭ്യമാകില്ലെന്ന് ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച അറ്റകുറ്റപ്പണികളാണ് ഇതിന് കാരണം. നവംബർ 19 വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ 1.15 മുതൽ 2 മണി വരെ 45 മിനിറ്റാണ് സേവനം മുടങ്ങുക. ഈ സമയത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് യു.പി.ഐ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ബാങ്ക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്താണ് യു.പി.ഐ ലൈറ്റ്?
ചെറിയ തുകയുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് യു.പി.ഐ ലൈറ്റ്. ഇതിൽ പണമടക്കാൻ ഉപഭോക്താവിന് ഓരോ തവണയും യു.പി.ഐ പിൻ നൽകേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ, ഈ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ ലിങ്ക് ചെയ്ത ബാങ്കിൽ നിന്ന് പിന്തുണക്കുന്ന ഒരു പേയ്മെൻ്റ് ആപ്പ് വഴി ഒരു യു.പി.ഐ ലൈറ്റ് വാലറ്റിലേക്ക് പണം ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാലറ്റ് ലഭ്യമായാൽ, അതിലെ ബാലൻസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പേയ്മെന്റുകൾ നടത്താവുന്നതാണ്.
എസ്.ബി.ഐ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഭീം എസ്.ബി.ഐ പേ ആപ്പ് വഴി യാണ് ഈ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത്. ആർ.ബി.ഐ നിർദേശപ്രകാരം യു.പി.ഐ ലൈറ്റ് വഴിയുള്ള ഒരു ഇടപാടിന്റെ പരിധി 1000 രൂപയാണ്. 5,000 രൂപയാണ് വാലറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന പരമാവധി തുക. നേരത്തെ ഇത് യഥാക്രമം 500 രൂപയും 2000 രൂപയുമായിരുന്നു.