അക്കൗണ്ട് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ ബാങ്കിനെ വിളിക്കേണ്ട, ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ 'സ്റ്റോപ്പ് സ്വിച്ച്'; ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിൽ വമ്പൻ മാറ്റങ്ങളുമായി ആർ.ബി.ഐtext_fields
ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആർ.ബി.ഐ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ചാനലുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം നൽകാനും തട്ടിപ്പ് സാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കാനുമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകൾക്ക് അധിക പ്രതിരോധ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കരട് ഭേദഗതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആർ.ബി.ഐ ഇന്നലെ പുറത്തിറക്കി.
എന്താണ് ആർ.ബി.ഐ നിർദ്ദേശിച്ച 'സ്റ്റോപ്പ് സ്വിച്ച്'?
ഉപഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള, ഉപഭോക്താവ് ആരംഭിക്കുന്ന പണം പിൻവലിക്കലുകളും ഡെബിറ്റ് ഇടപാടുകളും ഉടനടി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു അടിയന്തര സംവിധാനമാണ് 'സ്റ്റോപ്പ് സ്വിച്ച്'. തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടോ, ബാങ്കിങ് വിവരങ്ങളോ, ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങളോ സുരക്ഷിതമല്ലാതായി എന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സംശയം തോന്നുമ്പോൾ ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. ഓരോ പേയ്മെന്റ് ചാനലുകളും പ്രത്യേകം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായി ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് പകരം, ഒരൊറ്റ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തേക്കുള്ള ഇടപാടുകൾ നിർത്താൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും.
ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ, ഉപഭോക്താക്കൾ ഡെബിറ്റ് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതും, പുതിയ പേയ്മെന്റ് മാൻഡേറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും, പുതിയ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതും, പുതിയ തേർഡ് പാർട്ടി പേയ്മെന്റ് ആപ്പുകളിൽ യു.പി.ഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതും തടസ്സപ്പെടും. എന്നാൽ, ഇത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പൂർണ്ണമായും മരവിപ്പിക്കുകയില്ല. അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന പണവും ക്രെഡിറ്റുകളും തുടരും. നിലവിലുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള മാൻഡേറ്റുകളും സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകളും ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല. വായ്പാ തിരിച്ചടവുകൾ, ബാങ്ക് ചാർജുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ബാങ്ക് നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഡെബിറ്റുകളും തടയപ്പെടില്ല. ഓതന്റിക്കേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ സൗകര്യം നിർജ്ജീവമാക്കാം. പേയ്മെന്റ് സൗകര്യങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബാങ്കുകൾ ന്യായമായ 'കൂളിങ്-ഓഫ്' കാലയളവോ അധിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോ ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വന്തമായി ഡിജിറ്റൽ ഇടപാട് പരിധി നിശ്ചയിക്കാം
ബാങ്കുകളോ പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റർമാരോ നിശ്ചയിക്കുന്ന പരിധികളെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം വിവിധ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ചാനലുകളിലെ ഇടപാട് പരിധികൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസരണം ക്രമീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആർ.ബി.ഐ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ഓരോ ഇടപാടിനുമുള്ള പരമാവധി പരിധി, പ്രത്യേക ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള പ്രതിദിന പരിധി, ഓരോ പേയ്മെന്റ് ചാനലിനുമുള്ള ആകെ പ്രതിദിന പരിധി എന്നിവ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിശ്ചയിക്കാം.
എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ചാനലുകളും ചേർത്തുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രതിദിന പരിധിയും അവർക്ക് നിശ്ചയിക്കാനാകും. കൂടാതെ, തിരഞ്ഞെടുത്ത പേയ്മെന്റ് ചാനലുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായി തുടരേണ്ട സമയപരിധിയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തമാക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ബാങ്ക് ഉയർന്ന ഇടപാട് തുക അനുവദിച്ചാൽ പോലും, ഒരു പ്രത്യേക ഗുണഭോക്താവിന് ദിവസത്തിൽ 20,000 രൂപയായി പേയ്മെന്റ് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ഉപഭോക്താവിന് സാധിക്കും. അതുപോലെ, ഒരു പ്രത്യേക പേയ്മെന്റ് ചാനലിൽ പരമാവധി 10,000 രൂപയായി ഇടപാട് പരിധി നിശ്ചയിക്കാം.
ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, പ്രീപെയ്ഡ് പേയ്മെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാർഡുകൾ എന്നിവയ്ക്കും ബാധകമായിരിക്കും. ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകൾ ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും, എ.ടി.എം, പോയിന്റ്-ഓഫ്-സെയിൽ, ഓൺലൈൻ, കോൺടാക്റ്റ്ലെസ് പേയ്മെന്റുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പരിധി നിശ്ചയിക്കാനും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും. പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ചാനലുകൾ ഡിഫോൾട്ടായി പ്രവർത്തനരഹിതമായി നിലനിർത്താനും ബാങ്കുകൾക്ക് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾ വ്യക്തമായ സമ്മതം നൽകുകയും ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ സജീവമാക്കാൻ കഴിയൂ.
ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള പണമിടപാടുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകാൻ വിശ്വസ്ത വ്യക്തി
'ട്രസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ മെക്കാനിസം' ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാന നിർദ്ദേശം. ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള പണമിടപാടുകൾക്ക് അധിക വെരിഫിക്കേഷൻ നൽകാനായി 18 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപഭോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ സൗകര്യം സ്വമേധയായുള്ളതും എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ലഭ്യമാകുന്നതുമായിരിക്കും. ബാങ്കിന്റെ ശാഖ വഴിയോ ഡിജിറ്റൽ ചാനലുകൾ വഴിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിശ്വസ്ത വ്യക്തിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാം. ഔദ്യോഗികമായി സാധുതയുള്ള രേഖ ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കുകൾ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം പരിശോധിക്കും.
ഏത് തുകയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്കാണ് അധിക അംഗീകാരം ആവശ്യമായി വരുന്നതെന്ന പരിധിയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഈ പരിധി കവിയുന്ന പണമിടപാടുകൾ നടക്കുമ്പോൾ, തുക, ഗുണഭോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഇടപാട് വിവരങ്ങൾ വിശ്വസ്ത വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കും. ഇടപാട് പ്രാമാണീകരിക്കാൻ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ലഭിക്കും. ആ വ്യക്തി അത് നിരസിക്കുകയോ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഇടപാട് നിരസിക്കപ്പെടും. ഉപഭോക്താവും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയും വ്യക്തമായ സമ്മതം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സംവിധാനം സജീവമാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബാങ്കുകൾ 24 മണിക്കൂർ കൂളിങ്-ഓഫ് കാലയളവും നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം, വിശ്വസ്ത വ്യക്തിക്ക് ഉപഭോക്താവിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ്, സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയില്ല എന്നതാണ്. സ്വതന്ത്രമായി ഇടപാടുകൾ ആരംഭിക്കാനോ അവർ അംഗീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിരസിക്കുന്ന ഇടപാടുകളുടെ പേരിൽ നിയമപരമായ ബാധ്യത വഹിക്കാനോ ആ വ്യക്തിക്ക് കഴിയില്ല. യു.പി.ഐ കൈമാറ്റങ്ങൾ, മർച്ചന്റ് പേയ്മെന്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകൾ, ഇ-മാൻഡേറ്റുകൾ, എൻ.എ.സി.എച്ച് മാൻഡേറ്റുകൾ എന്നിവ വഴിയുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള പേയ്മെന്റുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ സംവിധാനം ബാധകമല്ല.
കരട് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ 2026 ഡിസംബർ 14 വരെ ആർ.ബി.ഐ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്തിമമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്റ്റോപ്പ് സ്വിച്ച്, ഇഷ്ടാനുസൃത ഇടപാട് പരിധികൾ, ട്രസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ മെക്കാനിസം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ഉപഭോക്തൃ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ 2027 ജൂലൈ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകൾ നേരത്തെ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മുൻപുള്ള തീയതിയിലും നിലവിൽ വരാം.
വഞ്ചനാപരമായ ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ 'ബാങ്കിന്റെ അനാസ്ഥ' എന്നതിന്റെ നിർവചനം വിപുലീകരിക്കാനും ആർ.ബി.ഐ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓതന്റിക്കേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുക, നിർബന്ധിത ഇടപാട് മുന്നറിയിപ്പുകൾ അയക്കാതിരിക്കുക, 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന തട്ടിപ്പ് റിപ്പോർട്ടിങ് ചാനലുകൾ നൽകാതിരിക്കുക, ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതികൾ ലഭിച്ച ശേഷം വേഗത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാതിരിക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. സിസ്റ്റം തകരാറുകൾ, സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ, ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്കോ ബാങ്ക് നിയോഗിച്ച മൂന്നാം കക്ഷികൾക്കോ പങ്കുള്ള ഒത്തുകളികൾ എന്നിവയും നിർദ്ദിഷ്ട വ്യവസ്ഥകളുടെ പരിധിയിൽ വരും.
വിപുലീകരിച്ച ഈ വ്യവസ്ഥകൾ 2027 ജനുവരി 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ, സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കുകൾ, പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്കുകൾ, റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകൾ, ലോക്കൽ ഏരിയ ബാങ്കുകൾ, സഹകരണ ബാങ്കുകൾ എന്നിവയെ പ്രത്യേക ഭേദഗതികളിലൂടെ ഈ കരട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, തങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം പുറത്തുപോകുന്നതിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം ലഭിക്കാൻ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സഹായിക്കും. എങ്കിലും, ആർ.ബി.ഐ നിയമങ്ങൾ അന്തിമമാക്കുകയും ബാങ്കുകൾ അവ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമേ ഈ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ലഭ്യമാകൂ.