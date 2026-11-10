‘പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ പ്രണബ് മുഖർജി ആഗ്രഹിച്ചു; അത് കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടി’ -സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

‘പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ പ്രണബ് മുഖർജി ആഗ്രഹിച്ചു; അത് കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടി’ -സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യു.പി.എ സർക്കാർ അധികാരത്തിലിരിക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെത്താനുള്ള ആഗ്രഹം മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രണബ് മുഖർജി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി. 2010ൽ നടന്ന സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിനിടെ രാജ്യത്തെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട സമയമായെന്ന് പ്രണബ് സൂചിപ്പിച്ചതായും ഈ നിർദേശം തന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചെന്നും സോണിയ വെളിപ്പെടുത്തി.
ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ ആത്മകഥയായ 'ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേണി ഓഫ് ലവ്' എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് യു.പി.എ ഭരണകാലത്തെ നിർണായക രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങൾ സോണിയ വിവരിക്കുന്നത്.
അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി പി. ചിദംബരവുമായി പ്രണബ് മുഖർജിക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച അതൃപ്തി പങ്കുവെക്കുന്നതിനിടെയാണ് നേതൃത്വമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രിയാകണമെന്ന പ്രണബിന്റെ ഏറെക്കാലമായുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ സൂചനയായാണ് താൻ ആ വാക്കുകളെ മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് സോണിയ പറയുന്നു.
പ്രണബിന്റെ അഭിപ്രായം കേട്ടപ്പോൾ അമ്പരന്നെങ്കിലും കൂടുതൽ ചർച്ചക്ക് മുതിരാതെ തന്ത്രപൂർവം വിഷയം മാറ്റി. തന്റെ പ്രതികരണം അദ്ദേഹത്തെ നിരാശപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം. എന്നാൽ, പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ നിരാശ വ്യക്തിബന്ധത്തിൽ പ്രകടമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും സോണിയ പുസ്തകത്തിൽ ഓർമിക്കുന്നു.
തന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർട്ടിയും മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാറും നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നിരുന്നെന്നും പാർട്ടിയും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു കോർ ഗ്രൂപ്പുണ്ടായിരുനെന്നും ബുക്കിൽ പറയുന്നു. ആഴ്ചതോറും ഈ കോർ ഗ്രൂപ്പ് യോഗം ചേരും. പ്രണബ് മുഖർജി, അർജുൻ സിങ്, എ.കെ. ആന്റണി, അഹമ്മദ് പട്ടേൽ എന്നിവരായിരുന്നു പ്രധാന അംഗങ്ങൾ. പാർലമെന്റിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും പ്രത്യേക യോഗങ്ങൾ ചേർന്നിരുന്നു. യോഗങ്ങൾക്കുശേഷം പ്രണബ് പലപ്പോഴും തന്നോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി സോണിയ ഓർമിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഭരണകാര്യങ്ങളിലും ആഴത്തിലുള്ള അറിവുള്ള നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധികാരങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്നും പാർട്ടി അധ്യക്ഷയെന്ന നിലയിൽ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ ഔദ്യോഗിക ഫയലുകൾ താൻ പരിശോധിച്ചിരുന്നുവെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ തന്നെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചെന്നും സോണിയ പറയുന്നു.
2004ൽ യു.പി.എ അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാതെ മൻമോഹൻ സിങ്ങിനെ ആ പദവിയിലേക്ക് നിർദേശിച്ചത് സോണിയ ഗാന്ധിയായിരുന്നു. പിന്നീട് 2012ൽ യു.പി.എയുടെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രണബ് മുഖർജിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രപതിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
രാജീവ് ഗാന്ധിയുമായുള്ള ബന്ധം, കുടുംബജീവിതം, വ്യക്തിപരമായ നഷ്ടങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവ്, കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയും സോണിയ ആത്മകഥയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.