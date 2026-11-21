ശരിക്കും പറക്കാൻ പറ്റുമോ?, അതോ വെറും ‘തള്ളോ’?text_fields
രാമായണം 3D സിനിമ കാണുന്നതിനിടെ രാവണന്റെ പുഷ്പക വിമാനം ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലേക്ക് ഒരു കാര്യം ഓടിയെത്തിയത്. ഇതുപോലെ ഒരു കാർ പറന്നുയർന്നാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും? ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ടെസ്ലയെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന വാർത്തകളും വിഡിയോകളുമായിരുന്നു രാവണന്റെ വിമാനം ത്രീഡിയിൽ പറക്കവേ മനസ്സുനിറയെ. റോഡിലൂടെ പായുന്നതിനിടെ ആവശ്യം വന്നാൽ ആകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചുയരുന്ന കാർ! കേൾക്കുമ്പോൾ സിനിമാക്കഥയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ടെസ്ലയുടെ പുതിയ റോഡ്സ്റ്റർ മിഥ്യകളൊക്കെ പൊളിച്ചടുക്കുമോ? ശരിക്കും പറക്കാൻ പറ്റുമോ?
കേരളത്തിലെ കാര്യം തന്നെയെടുക്കാം. കൊച്ചിയിലോ തിരുവനന്തപുരത്തോ കോഴിക്കോട്ടോ മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ, മുന്നിലെ വാഹനങ്ങളുടെ മുകളിലൂടെ പറന്നുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുണ്ടാകുമോ? വൈദ്യുതി ലൈനുകളിൽ കുടുങ്ങിയതായി കളിയാക്കി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറക്കും ബസുകളുടെയും കാറുകളുടെയും വിഡിയോകൾ ചിരി പടർത്തി നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
2026 ഒക്ടോബർ 15-ന് ടെക്സസിലെ മക്ഗ്രിഗറിലുള്ള സ്പേസ് എക്സിന്റെ റോക്കറ്റ് പരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന പ്രദർശനത്തിനിടെയാണ് ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ടെസ്ല റോഡ്സ്റ്റർ ശ്രദ്ധേയമായ ആകാശപ്രകടനം നടത്തിയത്. പ്രത്യേക റാംപിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വായുവിലേക്ക് ഉയർന്ന കാർ, ത്രസ്റ്ററുകളുടെ സഹായത്തോടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ 180 ഡിഗ്രിയോളം തിരിഞ്ഞ് സുരക്ഷിതമായി നിലത്തിറങ്ങി. കാർ വായുവിൽ തുടർന്ന സമയം, തറനിരപ്പിൽനിന്ന് എത്തിയ പരമാവധി ഉയരം എന്നിവയുടെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ ടെസ്ല പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.ഏകദേശം 3 സെക്കൻഡ് വായുവിൽ തുടർന്ന കാർ, തറനിരപ്പിൽനിന്ന് ഏകദേശം 5–7 മീറ്റർ ഉയരത്തിലെത്തിയെന്നാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്; ഈ കണക്കുകൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുമില്ല.എങ്കിലും എന്താണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ? ശരിക്കും പറക്കുമോ? ട്രാഫിക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഉപയോഗിക്കാമോ?
പറക്കും ടെസ്ലയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ട 10 കാര്യങ്ങൾ
1. ടെസ്ല റോഡ്സ്റ്റർ ശരിക്കും പറക്കുമോ?
അതെ, പക്ഷേ വിമാനമോ ഹെലികോപ്റ്ററോ പോലെ തുടർച്ചയായി ആകാശത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല. 2026 ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന പ്രദർശനത്തിൽ റോഡ്സ്റ്റർ ഒരു വളഞ്ഞ റാമ്പിലൂടെ കയറി വായുവിലേക്ക് ഉയരുകയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ 180 ഡിഗ്രിയോളം തിരിഞ്ഞ് ചക്രങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായി നിലത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. മറ്റു ടെസ്ല വാഹനങ്ങളുടെ മുകളിലൂടെ ചാടിക്കടക്കുന്ന പ്രകടനവും അവതരിപ്പിച്ചു. അതായത്, വായുവിലേക്ക് ഉയരാനും നിയന്ത്രിതമായ ചില അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്താനും കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദീർഘദൂരം പറക്കാൻ കഴിയുന്ന കാർ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇത് എത്തിയിട്ടില്ല.
2. എങ്ങനെയാണ് ചിറകുകളില്ലാതെ കാർ വായുവിലേക്ക് ഉയരുന്നത്?
ഇവിടെയാണ് സ്പേസ് എക്സിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ എത്തുന്നത്. റോക്കറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉയർന്ന മർദത്തിലുള്ള വാതക സംവിധാനമാണ് കാറിന്റെ പറക്കൽ പ്രകടനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത്. കംപ്രസ് ചെയ്ത വാതകം അതിവേഗത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന തള്ളൽശക്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് വാഹനം ഉയരുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം വാഹനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേക ത്രസ്റ്ററുകളും ക്രമീകരണങ്ങളുമുണ്ട്. സാധാരണ കാറുകളിലെ എൻജിനോ ചക്രങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചല്ല ഈ വായുവിലേക്കുള്ള കുതിപ്പ്.
3. വായുവിൽ മലക്കം മറിയാനും മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ പോകാനും കഴിയുമോ?
ടെസ്ല പുറത്തുവിട്ട പ്രദർശനവിഡിയോകളിൽ അത്തരം പ്രകടനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളഞ്ഞ റാമ്പിലൂടെ കയറിയ കാർ വായുവിൽ തിരിഞ്ഞ് നിലത്തിറങ്ങുന്നതും നിരത്തിയിട്ട മറ്റ് ടെസ്ല വാഹനങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇത് നിയന്ത്രിതമായ പരീക്ഷണ സാഹചര്യത്തിൽ നടത്തിയ പ്രകടനമാണ്. തിരക്കേറിയ റോഡുകളിൽ ഇഷ്ടാനുസരണം ഇത്തരം അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്താനാകില്ല. പ്രദർശനത്തിലെ വാഹനം സുരക്ഷയ്ക്കായി വിദൂരനിയന്ത്രണത്തിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
4. മണിക്കൂറിൽ എത്ര വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും?
വേഗതയുടെ കാര്യത്തിലും ടെസ്ല വലിയ അവകാശവാദമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ 60 മൈൽ (ഏകദേശം 96.6 കിലോമീറ്റർ) വേഗതയിലെത്താൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ താഴെ മതിയാകുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം. പ്രദർശനത്തിൽ 0.81 സെക്കൻഡ് എന്ന കണക്കും ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
5. വിമാനങ്ങൾക്ക് പകരം ഈ കാർ ഉപയോഗിക്കാനാകുമോ?
ഇല്ല. വിമാനങ്ങളെപ്പോലെ മണിക്കൂറുകളോളം ആകാശത്ത് സഞ്ചരിക്കാനും ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നടത്താനും കഴിയുന്ന വാഹനമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ റോഡ്സ്റ്റർ. അതിനാൽ വിമാനത്താവളങ്ങളും വിമാനയാത്രകളും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടിത്തമായി ഇതിനെ ഇപ്പോൾ കാണാനാവില്ല.
6. ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ കുടുങ്ങിയാൽ കാർ പറത്തി രക്ഷപ്പെടാമോ?
ഇതാണ് ഏറ്റവും കൗതുകമുള്ള ചോദ്യം! കേരളത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ മുന്നിലെ വാഹനങ്ങളെല്ലാം മറികടന്ന് പറന്നുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിച്ചുപോകും.യഥാർത്ഥത്തിൽ ടെസ്ലയുടെ പറക്കൽ സംവിധാനമുള്ള റോക്കറ്റ് പതിപ്പിന് പൊതുനിരത്തുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി തന്നെയില്ല. പറക്കാൻ കഴിയുന്ന വാഹനങ്ങളെ റോഡുകളിൽ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. അതിനാൽ കൊച്ചിയിലെ ട്രാഫിക്കിൽ കുടുങ്ങിയാൽ കാർ പറത്തി വീട്ടിലെത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയൊന്നും വേണ്ട! നൂറുവർഷം മുമ്പ് മൊബൈൽഫോൺ ഉൾപ്പടെയുള്ള പല അത്ഭുതങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് വേറെ കാര്യം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗവേഷണ-പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പറക്കും കാർ നമ്മുടെ ആകാശത്തും വന്നുകൂടായ്കയൊന്നുമില്ല!
7. റോഡിലൂടെ സാധാരണ കാർ പോലെ ഓടിക്കാൻ കഴിയുന്ന പതിപ്പുണ്ടോ?
ഉണ്ട്. റോഡ്സ്റ്ററിന്റെ സാധാരണ റോഡ് ഉപയോഗത്തിനുള്ള പതിപ്പുകളും പറക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനമുള്ള റോക്കറ്റ് പതിപ്പും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ത്രസ്റ്റ്, റോക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ പേരുകളിലാണിവ. പൂർണമായ പറക്കൽ സംവിധാനമുള്ള റോക്കറ്റ് പതിപ്പ് പൊതുറോഡുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളതല്ല.
8. ഈ കാർ എപ്പോൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും? വില എത്രയായിരിക്കും?
വർഷങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്ന വാഹനമാണ് ടെസ്ലയുടെ രണ്ടാം തലമുറ റോഡ്സ്റ്റർ. ഏറ്റവും പുതിയ പ്രഖ്യാപനമനുസരിച്ച് 2028-ലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായുള്ള ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിക്കാൻ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ കൃത്യമായ വില ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. പൂർണമായും വായുവിലേക്ക് ഉയരാൻ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനമുള്ള 'റോക്കറ്റ്' പതിപ്പ് എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകില്ല. ടെസ്ലയുടെ വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാരം, കമ്പനിയുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഈ മോഡൽ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരം. ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഇരിക്കാവുന്ന ഈ പതിപ്പിന് പൊതുനിരത്തുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതിയുമില്ല.
9. യാത്ര സുരക്ഷിതമാണോ?
വായുവിലേക്ക് ഉയരുന്ന വാഹനമായതിനാൽ സുരക്ഷയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണകേന്ദ്രത്തിൽ നടത്തിയ പ്രകടനവും പൊതുനിരത്തിലെ യാത്രയും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. വായുവിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം, താഴെയിറങ്ങുന്ന സാഹചര്യം, സമീപത്തുള്ള ആളുകളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ എന്നിവയെല്ലാം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സുരക്ഷിതമായ പറക്കും കാറായി ഇതിനെ വിലയിരുത്താൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം.
10. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന പറക്കും ടെസ്ല വിഡിയോകളെല്ലാം യഥാർഥമാണോ?
അല്ല. ടെസ്ലയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രദർശനവിഡിയോകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിരവധി നിർമിത വിഡിയോകളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രാഫിക്കിൽ കുടുങ്ങിയ കാർ പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്നതും കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ പറക്കുന്നതും കാണിക്കുന്ന വിഡിയോകൾ നിർമിതബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. യഥാർത്ഥ ടെസ്ല നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് മുകളിലൂടെ പറന്നുപോയിട്ടില്ല.കേരളത്തിലെ റോഡുകളിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിചയമുള്ളവർക്ക് പറക്കും കാറെന്ന ആശയം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ പല ചിത്രങ്ങളും തെളിയും.എന്നാൽ യാഥാർഥ്യം അത്ര ലളിതമല്ല. വായുവിലേക്ക് വാഹനം ഉയർത്തുക എന്നത് മാത്രമല്ല, അത് എവിടെ ഇറക്കണം, എത്ര ഉയരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ സുരക്ഷ എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കണം, ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ പാലിക്കണം തുടങ്ങിയ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറക്കും കാർ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത് എൻജിനീയറിങ് മികവ് മാത്രമായിരിക്കില്ല.
പറക്കാൻ പെട്രോളോ ഇന്ധനമോ വേണോ?
ടെസ്ല റോഡ്സ്റ്റർ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാറാണ്. റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതിയാണ് കാറിന്റെ മോട്ടോറുകളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റോക്കറ്റ് പതിപ്പിൽ പറക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിനായി പ്രത്യേക സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ഈ പതിപ്പിലെ ത്രസ്റ്ററുകൾ പരമ്പരാഗത റോക്കറ്റ് എൻജിനുകളെപ്പോലെ ഇന്ധനം കത്തിച്ചല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന മർദത്തിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന വായു ചെറിയ നോസിലുകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശക്തിയാണ് വാഹനത്തെ മുകളിലേക്കും മറ്റു ദിശകളിലേക്കും ചലിപ്പിക്കുന്നത്. ബലൂണിൽ വായു നിറച്ച് വിട്ടാൽ അത് എതിർദിശയിലേക്ക് കുതിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള തത്വമാണിത്. ത്രസ്റ്ററുകളുടെ വാൽവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ വൈദ്യുത സംവിധാനവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത് ഹ്രസ്വമായ ആകാശപ്രകടനങ്ങൾക്കുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്. വായു എങ്ങനെ വീണ്ടും നിറയ്ക്കും, ഒരുതവണ നിറച്ചാൽ എത്ര തവണ പറക്കാനാകും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്.
ആകാശത്തുനിന്ന് സുരക്ഷിതമായി താഴെയിറങ്ങാനാകുമോ?
വായുവിലെ ചലനം നിയന്ത്രിക്കാനും വാഹനം സ്ഥിരതയോടെ താഴെയിറക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ത്രസ്റ്ററുകളാണ് ടെസ്ല വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രദർശനത്തിൽ വാഹനം വായുവിൽ തിരിഞ്ഞ് താഴെയിറങ്ങുന്നതും കാണിച്ചു. എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥകളിലും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നതിന് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വേണ്ടിവരും, സമയമെടുക്കുമെന്ന് സാരം.
കാറിൽ എത്ര പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം?
പെർഫോമൻസ്, ത്രസ്റ്റ് പതിപ്പുകളിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാം. എന്നാൽ പൂർണമായ പറക്കൽ സംവിധാനമുള്ള റോക്കറ്റ് പതിപ്പിൽ ഡ്രൈവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇരിപ്പിടമെന്നാണ് ടെസ്ലയുടെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള വിവരം.
സാധാരണ കാർ പോലെ സർവിസ് ചെയ്യാമോ?
ടയറുകൾ, ബ്രേക്കുകൾ, സസ്പെൻഷൻ തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത കാർ ഘടകങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വാഹനങ്ങളിലേതുപോലെ പരിശോധനയും അറ്റകുറ്റപ്പണിയും ആവശ്യമായി വരും. അതേസമയം ത്രസ്റ്ററുകളും മർദമുള്ള വാതക സംഭരണ സംവിധാനവും ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ അധിക സാങ്കേതിക പരിശോധനകളും വേണ്ടിവരും.
മനുഷ്യർക്ക് റോഡിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് മറികടന്ന് ആകാശത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാനാകുമോ എന്നത് ഇനിയും ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത ചോദ്യമാണ്. ‘കൃഷി’ലെ ഹൃത്വിക് റോഷൻ വാഹനമൊന്നുമില്ലാതെ പറന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കൈയടിച്ചവരാണ് നമ്മൾ. ടെസ്ലയുടെ ഈ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചാൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരിക്കും: പറക്കാൻ പഠിക്കണോ, അതോ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് മതിയോ? ഇതെല്ലാം കണ്ട് ആവേശം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സംശയം ബാക്കി: പറക്കുന്നതിനിടെ വഴിതെറ്റിയാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് 'യു ടേൺ എടുക്കുക' എന്നതിന് പകരം 'താഴെയിറങ്ങുക' എന്ന് പറയുമോ? ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്, ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രമാണ് കിട്ടാത്തത്!