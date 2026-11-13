ഇന്ത്യയിൽ ആഗോള അരങ്ങേറ്റം; ഹോണ്ടയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് എസ്‌.യു.വി ആൽഫ വരുന്നു

ഇന്ത്യയിൽ ആഗോള അരങ്ങേറ്റം; ഹോണ്ടയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് എസ്.യു.വി ആൽഫ വരുന്നുtext_fields
ചില കാർ ബ്രാൻഡുകൾ പുതിയ മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡിസൈനിലും ഫീച്ചറുകളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. എന്നാൽ ഹോണ്ടയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. വർഷങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞാലും തങ്ങളുടേതായൊരു ഡിസൈൻ ശൈലിയും ഡ്രൈവിങ് അനുഭവവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് കമ്പനി ഓരോ പുതിയ മോഡലിനെയും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ 1998 മുതൽ സാന്നിധ്യമറിയിക്കുന്ന ഹോണ്ട സിറ്റി തന്നെ ഇതിന് മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്.
അഞ്ച് തലമുറകളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടും ഇന്നും ഇന്ത്യൻ വാഹനപ്രേമികൾക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധേയ സ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്ന സിറ്റി, ഹോണ്ടയുടെ ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ, കാലത്തിനൊപ്പം മാറുന്ന വാഹനലോകത്തേക്ക് മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായം തുറക്കുകയാണ് കമ്പനി. ഇത്തവണ പെട്രോൾ, ഡീസൽ എൻജിനുകൾക്ക് പകരം ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണിയിലേക്ക് പുതിയൊരു ചുവടുവെപ്പിനൊരുങ്ങുകയാണ് ജാപ്പനീസ് വാഹന ഭീമൻമാർ. കമ്പനി ആദ്യമായി തദ്ദേശീയമായി നിർമിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് എസ്.യു.വിയായ ഹോണ്ട ആൽഫ ഡിസംബർ 2-ന് ഇന്ത്യയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും. നേരത്തെ '0 ആൽഫ' എന്ന പേരിൽ കോൺസെപ്റ്റായി അവതരിപ്പിച്ച വാഹനത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പതിപ്പാണ് ആൽഫ. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ആഗോള വിപണികളിലേക്ക് എത്തുന്ന മോഡലെന്ന പ്രത്യേകതയും വാഹനത്തിനുണ്ട്.ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹോണ്ടയുടെ ഈ നീക്കത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിലെ തപുകരയിലുള്ള കമ്പനിയുടെ നിർമാണശാലയിലായിരിക്കും ആൽഫയുടെ ഉത്പാദനം. ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയെ ഈ മോഡലിന്റെ ആഗോള നിർമാണ കേന്ദ്രമാക്കാനാണ് ഹോണ്ടയുടെ പദ്ധതി.
കോൺസെപ്റ്റിൽനിന്ന് ആൽഫയിലേക്ക്
2025-ൽ നടന്ന ജപ്പാൻ മൊബിലിറ്റി ഷോയിലാണ് ഹോണ്ട 0 ആൽഫ എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് എസ്.യു.വിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. നഗരയാത്രകൾക്കും പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നുള്ള യാത്രകൾക്കും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് വാഹനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.2026 നവംബർ 3-നാണ് വാഹനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പേര് ഹോണ്ട ആൽഫ എന്ന് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയിലെ ആദ്യ അക്ഷരമായ ആൽഫയിൽനിന്നാണ് പേര് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ തുടക്കത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഹോണ്ട വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഹോണ്ടയുടെ ആഗോള വാഹന വിഭാഗത്തിനായി പുതുക്കിയ എച്ച് ലോഗോ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലും ആൽഫക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ ലോഗോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യ ഹോണ്ട മോഡലും ഇതായിരിക്കും.
രണ്ട് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം
ആൽഫയുടെ ബാറ്ററി ശേഷി, മോട്ടോർ കരുത്ത്, ഒറ്റ ചാർജിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ദൂരം തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ ഹോണ്ട ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും വാഹനത്തിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ബാറ്ററി പായ്ക്കുകൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.ഏകദേശം 65 kWh മുതൽ 75 kWh വരെയുള്ള ശേഷിയുള്ള എൽ.എഫ്.പി (ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ്) ബാറ്ററികളായിരിക്കും ഇവയെന്നാണ് സൂചന. ബാറ്ററികളുടെ കൃത്യമായ ശേഷിയും വേരിയന്റുകളുടെ വിവരങ്ങളും ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.തുടക്കത്തിൽ സിംഗിൾ മോട്ടോർ, ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് സംവിധാനത്തിലായിരിക്കും വാഹനം എത്തുകയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കൂടുതൽ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ ആഗോള അരങ്ങേറ്റത്തോടെയാകും വ്യക്തമാകുക.
അകത്തളത്തിൽ ആധുനിക ഫീച്ചറുകൾ
പരീക്ഷണയോട്ടത്തിനിടെ പുറത്തുവന്ന ചിത്രങ്ങൾ ആൽഫയുടെ അകത്തളത്തെക്കുറിച്ച് ചില സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. വലിയ ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സംവിധാനം, ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ, ത്രീ-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിങ് വീൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്.സ്റ്റിയറിങ്ങിന് പിന്നിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പാഡിൽ ഷിഫ്റ്ററുകളും സെന്റർ കൺസോളിലെ ഫിസിക്കൽ ബട്ടണുകളും ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാം. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിങ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത്തരം പാഡിൽ ഷിഫ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളും വാഹനത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയുടെ ലഭ്യതയും പ്രവർത്തനരീതിയും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.ഏകദേശം 2,700 മുതൽ 2,800 മില്ലിമീറ്റർ വരെ വീൽബേസ് വാഹനത്തിനുണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇത് ക്യാബിനിൽ മികച്ച സ്ഥലസൗകര്യം ഒരുക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കും.
വിപണിയിൽ മത്സരം കടുക്കും
മിഡ്സൈസ് ഇലക്ട്രിക് എസ്.യു.വി വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് ഹോണ്ട ആൽഫ എത്തുന്നത്. മഹീന്ദ്ര ബി.ഇ.6, ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്, മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാര, ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂസർ എബെല്ല തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുമായാകും പ്രധാന മത്സരം.വാഹന വില, ബാറ്ററി ശേഷി, റേഞ്ച്, ചാർജിങ് സമയം, മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഡിസംബർ രണ്ടോടെയാണ് പുറത്തുവരൂ.