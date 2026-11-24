ഇലക്ട്രിക് കാറുകളോടുള്ള പേടി മാറിയോ; വിൽപ്പനയിൽ കുതിപ്പ്, ഇനിയും ആശങ്കയുണ്ടോ?text_fields
ഇലക്ട്രിക് കാർ വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുകാലത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിരവധി ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നു. ദൂരയാത്രയിൽ ചാർജ് തീർന്നുപോയാൽ എന്തുചെയ്യും? ആവശ്യത്തിന് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ ലഭിക്കുമോ? ബാറ്ററിയുടെ ആയുസ്സും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ചെലവും എത്രയായിരിക്കും? ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലരെയും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽനിന്ന് അകറ്റിനിർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ചാർജിങ് സൗകര്യങ്ങൾ വ്യാപിക്കുന്നതും പുതിയ മോഡലുകൾ വിപണിയിലെത്തുന്നതും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ സമീപനത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു. ഈ മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയാണ് രാജ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിൽപ്പനയിലെ പുതിയ കുതിപ്പ്. 2026ലെ ഉത്സവകാലത്ത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിൽ ശ്രദ്ധേയ വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രിക് പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നു. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷണമായി മാത്രം കാണുന്ന കാലം മാറി, കൂടുതൽ പേർ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു വാഹന ഓപ്ഷനായി അവ മാറിവരുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
73 ശതമാനത്തോളം വളർച്ച
2026ലെ 42 ദിവസത്തെ ഉത്സവകാലത്ത് ഇലക്ട്രിക് പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളുടെ റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പന മുൻവർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 72.91 ശതമാനം ഉയർന്നു. ആകെ 52,104 യൂനിറ്റുകളാണ് ഈ കാലയളവിൽ വിറ്റഴിച്ചത്.എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെയും ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിൽപ്പനയിലും വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടായി. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ ചേർത്തുള്ള വിൽപ്പന 52.62 ശതമാനം വർധിച്ച് 5,09,667 യൂണിറ്റിലെത്തി. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലേക്കുള്ള താൽപര്യം കാറുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ലെന്നതും ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിയ ആദ്യകാലത്ത് ബാറ്ററി റേഞ്ചും ചാർജിങ് സൗകര്യങ്ങളുമായിരുന്നു ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രധാന ആശങ്കകൾ. പെട്രോൾ പമ്പുകൾ പോലെ എല്ലായിടത്തും ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതും ദീർഘദൂര യാത്രകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയും പലരെയും പിന്നോട്ടുവലിച്ചിരുന്നു.എന്നാൽ ചാർജിങ് ശൃംഖലയുടെ വ്യാപനം, പുതിയ വാഹന മോഡലുകൾ, ബാറ്ററി സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ പുരോഗതി എന്നിവ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളോടുള്ള സമീപനത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വാഹനം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ചെലവ്, ചാർജിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യം, സർവിസ് ചെലവ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്.അതേസമയം, എല്ലാ ആശങ്കകളും പൂർണമായി മാറിയെന്ന് പറയാനാകില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നടത്തുന്നവർക്കും ചാർജിങ് സൗകര്യം പരിമിതമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഇപ്പോഴും പ്രധാനമാണ്.
വെല്ലുവിളികൾ ബാക്കി
വിൽപ്പനയിൽ വലിയ വളർച്ചയുണ്ടായിട്ടും പാസഞ്ചർ വാഹന വിപണിയിലെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ വിഹിതം ഇപ്പോഴും ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ്. അതായത്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് വളരാൻ ഇനിയും വലിയ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.വാഹനങ്ങളുടെ ലഭ്യത, വിവിധ വിലനിലവാരങ്ങളിലുള്ള മോഡലുകളുടെ എണ്ണം, ചാർജിങ് ശൃംഖലയുടെ വ്യാപനം എന്നിവയാണ് ഈ മേഖലയിലെ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. കൂടുതൽ കമ്പനികൾ പുതിയ മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചാർജിങ് സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ വളർച്ച പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ ഉടൻ വിപണിയിൽനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നതിന്റെ സൂചനയല്ല. പകരം, വാഹനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നുവെന്നും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ആ പട്ടികയിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നേടുന്നുവെന്നുമാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ പേർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിൽപ്പനയിലെ കണക്കുകളും ഇതു ശരിവെക്കുന്നു. എന്നാൽ ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്കിടെ വഴിയിൽ ചാർജ് തീർന്നുപോകുമോ, ആവശ്യത്തിന് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ കിട്ടുമോ തുടങ്ങിയ ആശങ്കകൾ ഇപ്പോഴും പലർക്കുമുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ സ്വീകാര്യത കൂടുമ്പോഴും ഇത്തരം പേടികൾ പൂർണമായി മാറിയിട്ടില്ല.