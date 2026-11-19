വില കേട്ട് ഞെട്ടരുത്; 25.40 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബി.എം.ഡബ്ല്യു ബൈക്ക് ഇന്ത്യയിൽ!text_fields
25 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ബൈക്ക് വാങ്ങണോ? ആ തുകയ്ക്ക് നല്ലൊരു ആഡംബര കാർ സ്വന്തമാക്കാമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാകും സാധാരണക്കാർ. പക്ഷേ ‘കട്ട’ ബൈക്ക് പ്രേമികളുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല! അത്തരക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബി.എം.ഡബ്ല്യുവിന്റെ പുതിയ അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ആർ 12 ജി/എസ്. വില കേൾക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടുമെങ്കിലും, രൂപത്തിലും കരുത്തിലും സവിശേഷതകളിലും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്ന മോഡലാണിത്.ബി.എം.ഡബ്ല്യു മോട്ടോറാഡ് ഇന്ത്യ അവതരിപ്പിച്ച ആർ 12 ജി/എസിന് 25.40 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രാരംഭ എക്സ്-ഷോറൂം വില. പൂർണമായും വിദേശത്ത് നിർമിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുന്ന സി.ബി.യു മോഡലാണിത്. ഒറ്റ പ്രോ പതിപ്പിലാണ് ബൈക്ക് ലഭിക്കുക. ലൈറ്റ് വൈറ്റ് നിറമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡെലിവറി ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.1980-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ബി.എം.ഡബ്ല്യു ആർ 80 ജി/എസ് എന്ന ഐതിഹാസിക മോഡലിൽനിന്നാണ് പുതിയ ബൈക്കിന്റെ ഡിസൈൻ പ്രചോദനം. നിരത്തുകളിലും ദുർഘടമായ പാതകളിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മോട്ടോർസൈക്കിൾ എന്ന ആശയമാണ് ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
വൃത്താകൃതിയിലുള്ള എൽ.ഇ.ഡി ഹെഡ്ലൈറ്റ്, ഉയർന്ന മുൻഭാഗം, നീളമുള്ള സസ്പെൻഷൻ, ക്രോസ് സ്പോക്ക് വീലുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. പഴയകാല എൻഡ്യൂറോ ബൈക്കുകളുടെ ഭംഗി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
1,170 സിസി ബോക്സർ എൻജിൻ!
1,170 സിസി എയർ/ഓയിൽ കൂൾഡ് ഇരട്ട സിലിണ്ടർ ബോക്സർ എൻജിനാണ് ആർ 12 ജി/എസിന്റെ കരുത്ത്. 7,000 ആർ.പി.എമ്മിൽ 109 എച്ച്പി കരുത്തും 6,500 ആർ.പി.എമ്മിൽ 115 എൻ.എം ടോർക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. ആറ് സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സിനൊപ്പം ഷാഫ്റ്റ് ഡ്രൈവാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മണിക്കൂറിൽ 210 കിലോമീറ്ററാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന പരമാവധി വേഗം.ബോക്സർ എൻജിന്റെ പ്രത്യേകത സിലിണ്ടറുകൾ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും തിരശ്ചീനമായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രൂപകൽപ്പനയാണ്. മൈലേജൊന്നും ചോദിക്കരുത് എന്നാണ് ഇത്തരം പ്രീമിയം വാഹനങ്ങളുടെ കുലീനത. എങ്കിലും ഏകദേശം 19.6 കിലോമീറ്റർ ഒരു ലിറ്ററിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഡബ്ല്യു.എം.ടി.സി പരിശോധനയിലെ കണക്ക്. യഥാർഥ റോഡ് സാഹചര്യത്തിൽ അതിലും താഴെയായിരിക്കാനാണ് എല്ലാ സാധ്യതയും.
ഓഫ് റോഡ് യാത്രകൾക്കായി പ്രത്യേക സജ്ജീകരണം
മുൻവശത്ത് 21 ഇഞ്ച് വീലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പൂർണമായും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന 45 എം.എം അപ്പ്സൈഡ് ഡൗൺ ഫോർക്കിന് 210 എം.എം സസ്പെൻഷൻ ട്രാവലുണ്ട്. പിന്നിൽ 200 എം.എം ട്രാവലുള്ള ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സസ്പെൻഷനും ലഭിക്കും. ദുർഘട പാതകളിലെ യാത്ര കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇത്തരം സജ്ജീകരണങ്ങൾ സഹായിക്കും.എൻഡ്യൂറോ പാക്കേജിൽ 18 ഇഞ്ച് പിൻവീൽ, പ്രത്യേക ഫുട്റെസ്റ്റുകൾ, ഹാൻഡിൽബാർ റൈസറുകൾ, കൈകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഹാൻഡ് ഗാർഡുകൾ, വലിയ എൻജിൻ ഗാർഡ് തുടങ്ങിയവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓഫ് റോഡ് യാത്രകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ എൻഡ്യൂറോ പ്രോ റൈഡിങ് മോഡും ഇതിലുണ്ട്.കോർണറുകളിലൂടെ ബൈക്ക് ചരിച്ചോടിക്കുമ്പോഴും ബ്രേക്കിങ് നിയന്ത്രണം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന എ.ബി.എസ് പ്രോയാണ് പ്രധാന സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിലൊന്ന്. ഡൈനാമിക് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, എൻജിൻ ഡ്രാഗ് ടോർക്ക് കൺട്രോൾ, സ്റ്റിയറിങ് സ്റ്റബിലൈസർ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.റെയിൻ, റോഡ്, എൻഡ്യൂറോ എന്നീ റൈഡിങ് മോഡുകൾക്കൊപ്പം എൻഡ്യൂറോ പ്രോ മോഡും ലഭിക്കും. കീലെസ് റൈഡ്, ഓൺബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്.
സാധാരണ യാത്രകൾക്കായി ഒരു ബൈക്ക് അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കുള്ള മോഡലല്ല ആർ 12 ജി/എസ്. അഡ്വഞ്ചർ റൈഡിങ്ങിനെയും ബി.എം.ഡബ്ല്യുവിന്റെ പാരമ്പര്യ ഡിസൈനിനെയും എൻജിൻ കരുത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിളാണിത്. 25 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ മുടക്കാനുള്ള ധൈര്യവും വേണം!