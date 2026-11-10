റേഞ്ച്, ചാർജിങ്, വില; കുടുംബത്തിന് പറ്റിയ ഇ.വി സ്കൂട്ടർ ഏത്?text_fields
വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വാങ്ങണമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നല്ല റേഞ്ച് വേണം, ഫാമിലിക്കും കുട്ടികൾക്കും സുഖമായി ഇരിക്കണം, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോയാൽ ബാഗുകൾ വെക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടാകണം. ഇടയ്ക്കിടെ ചാർജ് തീർന്ന് വഴിയിൽ കിടക്കാനും പാടില്ല. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിലയും ബജറ്റിൽ ഒതുങ്ങണം! പറയുമ്പോൾ നിസാരമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒത്തുവരുന്ന സ്കൂട്ടർ കണ്ടെത്തുക അത്ര എളുപ്പമല്ല.കുടുംബ ഉപയോഗത്തിന് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ തിരയുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്ന മൂന്ന് മോഡലുകളാണ് റിവർ ഇൻഡി, ഏഥർ റിസ്ത, ടി.വി.എസ് ഐക്യൂബ്. മൂന്നിനും സ്വന്തമായ മേന്മകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരേ ആവശ്യങ്ങളുള്ളവർക്കുള്ള സ്കൂട്ടറുകളല്ല ഇവ.ഒരാൾക്ക് വലിയ സംഭരണസ്ഥലമായിരിക്കും പ്രധാനം. മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടുതൽ ദൂരം ഓടണം. വേറൊരാൾക്ക് അടുത്തുള്ള സർവിസ് കേന്ദ്രം തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം.അപ്പോൾ കുടുംബ ഉപയോഗത്തിന് ഏതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം? വെറും പരസ്യത്തിലെ കണക്കുകൾ നോക്കിയല്ല, നിത്യജീവിതത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യാം.
1. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോയാൽ ആരാണ് കൂടുതൽ സഹായിക്കുക?
കുടുംബ ഉപയോഗത്തിലുള്ള സ്കൂട്ടറിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭരണസ്ഥലത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പച്ചക്കറി വാങ്ങിയാലും പലചരക്ക് കടയിൽ പോയാലും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ കൈയിൽ ഒന്നിലധികം കവറുകൾ കാണും. അവയെല്ലാം തൂക്കിപ്പിടിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല.ഇവിടെയാണ് റിവർ ഇൻഡി വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നത്.റിവർ ഇൻഡിയിൽ 43 ലിറ്റർ സീറ്റിനടിയിലെ സംഭരണസ്ഥലവും 12 ലിറ്റർ മുൻവശത്തെ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അറയും ലഭിക്കുന്നു. ആകെ 55 ലിറ്റർ സംഭരണശേഷി എന്നത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും ചെറിയ യാത്രകൾക്കും കൂടുതൽ ഉപയോഗസൗകര്യം നൽകുന്നു.ഏഥർ റിസ്തയിൽ 34 ലിറ്റർ സീറ്റിനടിയിലെ സംഭരണസ്ഥലമാണുള്ളത്. വിശാലമായ സീറ്റും കുടുംബ യാത്രകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രൂപകൽപ്പനയും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.
ടി.വി.എസ് ഐക്യൂബിന്റെ സംഭരണശേഷി മോഡലിനും പതിപ്പിനും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ചില പതിപ്പുകളിൽ ഏകദേശം 30 ലിറ്റർ വരെ സ്ഥലമുണ്ട്.ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവർക്ക് റിവർ ഇൻഡി മുന്നിലാണ്. എന്നാൽ സംഭരണശേഷി മാത്രം നോക്കി വാങ്ങരുത്. ഹെൽമറ്റ്, ചാർജർ, മറ്റ് സാധനങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാമെന്നും നേരിട്ട് പരിശോധിക്കണം.
2. ചാർജ് ചെയ്യാൻ എത്ര നേരം കാത്തിരിക്കണം?
ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വാങ്ങുന്നവരുടെ മനസ്സിലെ പ്രധാന ആശങ്കകളിലൊന്നാണ് ചാർജിങ് സമയം.പെട്രോൾ വാഹനമാണെങ്കിൽ അടുത്ത പമ്പിൽ കയറി ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ യാത്ര തുടരാം. എന്നാൽ വൈദ്യുത വാഹനത്തിൽ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ശീലം കൂടി ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം.ഏഥർ റിസ്തയുടെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന് ഏഥറിന്റെ പൊതുചാർജിങ് ശൃംഖലയാണ്. വിവിധ നഗരങ്ങളിലുള്ള ചാർജിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ദീർഘയാത്രകളിൽ സഹായകമാകും. ബാറ്ററി പതിപ്പിനെ ആശ്രയിച്ച് 10 മിനിറ്റ് ചാർജിങ്ങിൽ ഏകദേശം 15 മുതൽ 30 കിലോമീറ്റർ വരെ അധിക സഞ്ചാരദൂരം ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
ടി.വി.എസ് ഐക്യൂബിന് ബാറ്ററി ശേഷിയനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ചാർജിങ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. 5.3 കിലോവാട്ട് അവർ ബാറ്ററിയുള്ള ഉയർന്ന പതിപ്പിൽ 950 വാട്ട് ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് 80 ശതമാനം ചാർജിലെത്താൻ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ 18 മിനിറ്റ് വേണ്ടിവരും. 1,500 വാട്ടിന്റെ വേഗത്തിലുള്ള ചാർജിങ് സൗകര്യവും ഈ പതിപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്.
റിവർ ഇൻഡിയിൽ 750 വാട്ട് ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് 80 ശതമാനം ചാർജിലെത്താൻ ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂർ വേണ്ടിവരും. 480 വാട്ട് ചാർജർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂറോളവും എടുക്കാം.ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ചാർജിങ് വേഗതയും ചാർജിങ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും രണ്ടാണ്. വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്കൂട്ടറാണെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴിയിൽ ചാർജിങ് കേന്ദ്രം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സൗകര്യംകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല.അതുകൊണ്ട് പതിവായി സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിൽ ചാർജിങ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടോയെന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശോധിക്കുക.
3. ഒറ്റ ചാർജിൽ എത്ര ദൂരം പോകാം?
ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരിക്കും. വീട്ടിൽനിന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങിയാൽ വൈകിട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്നതുവരെ ചാർജ് തീരാതെ ഓടുമോ?ഇവിടെ ബാറ്ററി ശേഷിയും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന സഞ്ചാരദൂരവും പരിശോധിക്കണം.
ടി.വി.എസ് ഐക്യൂബ്
2.3, 3.1, 3.5, 4.7, 5.3 കിലോവാട്ട് അവർ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ബാറ്ററി ശേഷികളിലുള്ള പതിപ്പുകൾ ഐക്യൂബിനുണ്ട്. ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള 5.3 കിലോവാട്ട് അവർ എസ്.ടി പതിപ്പിന് 212 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചാരദൂരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം.കൂടുതൽ ബാറ്ററി ശേഷിയുള്ള പതിപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഐക്യൂബിന്റെ പ്രധാന നേട്ടമാണ്.
റിവർ ഇൻഡി
4 കിലോവാട്ട് അവർ ബാറ്ററിയുള്ള റിവർ ഇൻഡി മൂന്നാം തലമുറ പതിപ്പിന് 160 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചാരദൂരം കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.ബാറ്ററി ശേഷിക്കൊപ്പം വലിയ സംഭരണസ്ഥലവും പ്രായോഗികമായ രൂപകൽപ്പനയും ചേരുമ്പോൾ കുടുംബ ഉപയോഗത്തിന് പരിഗണിക്കാവുന്ന വാഹനമായി ഇത് മാറുന്നു.
ഏഥർ റിസ്ത
ഏഥർ റിസ്തയുടെ ഉയർന്ന സഞ്ചാരദൂരമുള്ള പതിപ്പിന് 161 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചാരദൂരം കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. വ്യത്യസ്ത ബാറ്ററി പതിപ്പുകൾ ലഭ്യമാണ്.കുടുംബ യാത്രയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വിശാലമായ ഇരിപ്പിടവും ഉപയോഗസൗകര്യങ്ങളും റിസ്തയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളാണ്.ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന പരീക്ഷണശാലയിലെ കണക്കുകളാണ്. യഥാർഥ റോഡിൽ ഇതേ ദൂരം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല.യാത്രക്കാരുടെ ഭാരം, വേഗത, റോഡിന്റെ അവസ്ഥ, കയറ്റങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥ, യാത്രാരീതി എന്നിവയെല്ലാം ബാറ്ററി ചെലവിനെ ബാധിക്കും.ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾ മാത്രം പതുക്കെ ഓടിക്കുന്നതും രണ്ടുപേർ കയറ്റമുള്ള റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതും ഒരുപോലെയല്ല. അതുകൊണ്ട് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം യാത്രാദൂരം കണക്കാക്കി ആവശ്യത്തിന് മുകളിലുള്ള സഞ്ചാരശേഷിയുള്ള പതിപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
4. വിലയിൽ ഏതാണ് ലാഭകരം?
വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ വിലയും അതിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്.റിവർ ഇൻഡി കൂടുതൽ സംഭരണസ്ഥലത്തിനും കരുത്തുറ്റ രൂപകൽപ്പനയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഇരട്ട ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളും പ്രായോഗികമായ സൗകര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ ആകർഷണങ്ങളാണ്.ഏഥർ റിസ്തയിൽ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പൊതുചാർജിങ് ശൃംഖലയും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും വിശാലമായ ഇരിപ്പിടവും ഇതിനെ വേറിട്ടുനിർത്തുന്നു.ടി.വി.എസ് ഐക്യൂബിന്റെ പ്രധാന നേട്ടം വ്യത്യസ്ത ബാറ്ററി ശേഷികളിലുള്ള പതിപ്പുകളാണ്. സ്വന്തം ബജറ്റിനും ആവശ്യത്തിനും അനുയോജ്യമായ പതിപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. വിപുലമായ വിൽപ്പനാനന്തര സേവന ശൃംഖലയും ബ്രാൻഡിന്റെ പരിചിതത്വവും ഇതിന് ഗുണകരമാണ്.എന്നാൽ പരസ്യത്തിലെ വില മാത്രം നോക്കി തീരുമാനിക്കരുത്. ഇൻഷുറൻസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ, ചാർജർ, മറ്റ് അനുബന്ധ ചെലവുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള റോഡിലിറക്കാനുള്ള വിലയാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്.കൂടാതെ നിലവിലെ വിലയിൽ നഗരത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റമുണ്ടാകാം.
5. വിൽപ്പനയിൽ ആരാണ് മുന്നിൽ?
ഒരു വാഹനം എത്ര മികച്ചതാണെന്ന് അറിയാൻ അതിന്റെ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ മാത്രം പോരാ. ആളുകൾ എത്രത്തോളം വാങ്ങുന്നുവെന്നതും പരിശോധിക്കാം.2026 സെപ്റ്റംബറിലെ ലഭ്യമായ മോഡൽ തിരിച്ചുള്ള വിൽപ്പന കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഈ മൂന്ന് മോഡലുകളിൽ ഐക്യൂബാണ് മുന്നിൽ.
- ടി.വി.എസ് ഐക്യൂബ് – 45,320 യൂണിറ്റുകൾ
- ഏഥർ റിസ്ത – 19,813 യൂണിറ്റുകൾ
- റിവർ ഇൻഡി – 6,057 യൂണിറ്റുകൾ
വിൽപ്പനയിൽ ഐക്യൂബിനുള്ള മുൻതൂക്കം വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഐക്യൂബ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും മികച്ചതാണെന്ന് പറയാനാവില്ല.വില, ഡീലർ ശൃംഖല, ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരിചിതത്വം, ലഭ്യത, വിവിധ ബാറ്ററി പതിപ്പുകൾ എന്നിവയെല്ലാം വിൽപ്പനയെ സ്വാധീനിക്കും.അതേസമയം ഏഥർ റിസ്തയും വിപണിയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യം നിലനിർത്തുന്നു. 2026 ഏപ്രിലോടെ റിസ്തയുടെ ആകെ വിൽപ്പന മൂന്ന് ലക്ഷം യൂനിറ്റ് പിന്നിട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.റിവർ ഇൻഡിയുടെ വിൽപ്പനയും വളർച്ചയുടെ സൂചനകൾ നൽകുന്നു. 2026 ജൂണിൽ മാത്രം 5,217 യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചതായും മുൻവർഷത്തെ ഇതേ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 264 ശതമാനത്തിലധികം വളർച്ച നേടിയതായും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.അതായത്, ഇപ്പോഴത്തെ വിൽപ്പനയിൽ ഐക്യൂബ് മുന്നിലാണെങ്കിലും മത്സരം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല.
6.വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിക്കണം
സ്കൂട്ടറിന്റെ പരസ്യത്തിലെ കണക്കുകൾ കണ്ട് മാത്രം പണം മുടക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബ ഉപയോഗത്തിനാണെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിശോധിക്കുക.
- രണ്ട് മുതിർന്നവർ ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ സീറ്റിൽ മതിയായ സൗകര്യമുണ്ടോ?
- വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ കയറിയിറങ്ങാൻ കഴിയുമോ?
- സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അവ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ?
- സ്വന്തം വീടിനടുത്ത് അംഗീകൃത സേവനകേന്ദ്രമുണ്ടോ?
- ബാറ്ററിക്ക് എത്ര വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ വാറന്റിയുണ്ട്?
- വീട്ടിൽ ചാർജർ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ വൈദ്യുതി സൗകര്യമുണ്ടോ?
- പതിവ് യാത്രാദൂരത്തിന് യഥാർഥത്തിൽ എത്ര ബാറ്ററി ശേഷി ആവശ്യമാണ്?
ഇതിൽ അവസാനത്തെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ദിവസവും 20 മുതൽ 30 കിലോമീറ്റർ വരെ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബാറ്ററിയുള്ള പതിപ്പ് വാങ്ങേണ്ടതില്ലായിരിക്കാം. അതേസമയം ദിവസേന കൂടുതൽ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററി കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടും.
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മൂന്ന് സ്കൂട്ടറുകൾക്കും അവരുടേതായ മേന്മകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു വാഹനം വാങ്ങിയശേഷം അതിന്റെ കുറവുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നേരത്തേ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കുടുംബ ഉപയോഗത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പരിമിതികൾ ഇതാ.
റിവർ ഇൻഡി: പ്രായോഗികതയുണ്ട്, പക്ഷേ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകളും വേണം. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സൗകര്യമില്ല: സാധാരണ ചാർജിങ് സംവിധാനത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. 750 വാട്ട് ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചാലും 80 ശതമാനം ചാർജിലെത്താൻ ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂർ വേണം.
ഒരു ബാറ്ററി ഓപ്ഷൻ മാത്രം: 4 കിലോവാട്ട് അവർ ബാറ്ററിയുള്ള പതിപ്പ് മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള ചെറിയ ബാറ്ററി പതിപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരമില്ല.
പരിമിതമായ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ: എതിരാളികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയിലെയും മൊബൈൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള സൗകര്യങ്ങളിലെയും സാധ്യതകൾ കുറവാണ്.
വലുപ്പവും ഭാരവും: ഏകദേശം 135 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള വാഹനം ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും തിരക്കേറിയ ഇടങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയേക്കാം.
സേവനശൃംഖലയുടെ ലഭ്യത: ടി.വി.എസിനെയും ഏഥറിനെയും അപേക്ഷിച്ച് വിൽപ്പന-സേവന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഇപ്പോഴും പരിമിതമാണ്. സ്വന്തം പ്രദേശത്ത് സേവനം ലഭിക്കുമോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
ഏഥർ റിസ്ത: സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. ഉയർന്ന പതിപ്പുകൾക്ക് വില കൂടുതൽ: കൂടുതൽ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും വലിയ ബാറ്ററിയും വേണമെങ്കിൽ ഉയർന്ന വിലയുള്ള പതിപ്പുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിവരും.
പിൻ ബ്രേക്കിൽ ശ്രദ്ധ വേണം: പിന്നിലെ ഡ്രം ബ്രേക്കും ഊർജം വീണ്ടെടുക്കുന്ന ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനവും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിൻചക്രം പെട്ടെന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കാമെന്ന് നിരൂപണങ്ങളിൽ പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.ചിലർക്ക് ഹാൻഡിൽബാർ തടസ്സമാകാം: വളവുകളിൽ തിരിക്കുമ്പോൾ ഉയരമുള്ള യാത്രക്കാരുടെ കാൽമുട്ടിൽ ഹാൻഡിൽബാർ തട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷണയാത്ര നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.
വീട്ടിലെ ചാർജിങ്ങിന് സമയമെടുക്കും: ബാറ്ററി പതിപ്പിനെ ആശ്രയിച്ച് പൂർണമായി ചാർജ് ചെയ്യാൻ മണിക്കൂറുകൾ വേണ്ടിവരും. പൊതുചാർജിങ് സൗകര്യം എല്ലായിടത്തും ലഭിക്കണമെന്നില്ല.
യഥാർഥ സഞ്ചാരദൂരം കുറയാം: കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന ദൂരവും ദിവസേന ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ദൂരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. കൂടുതൽ വേഗതയിലും രണ്ട് യാത്രക്കാരുമായും സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററി വേഗത്തിൽ തീർന്നേക്കാം.
ടി.വി.എസ് ഐക്യൂബ്:
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഇല്ല: വ്യത്യസ്ത ബാറ്ററി ശേഷികളുള്ള പതിപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലെ ഐക്യൂബ് ശ്രേണി വേഗത്തിലുള്ള ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. സാധാരണ ചാർജറിനെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്.
ചെറിയ ബാറ്ററി പതിപ്പുകളുടെ സഞ്ചാരദൂരം കുറവ്: എല്ലാ ഐക്യൂബ് പതിപ്പുകൾക്കും ഒരേ സഞ്ചാരദൂരമല്ല. ചെറിയ ബാറ്ററിയുള്ള പതിപ്പുകൾ വാങ്ങുന്നവർ സ്വന്തം യാത്രാദൂരം കണക്കാക്കി വേണം തീരുമാനമെടുക്കാൻ.
സംഭരണസ്ഥലം പരിമിതമായേക്കാം: റിവർ ഇൻഡിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സീറ്റിനടിയിലെ സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നിലാണ്. കുടുംബത്തിന്റെ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് ഇത് അനുഭവപ്പെടാം.
എല്ലാ പതിപ്പുകളിലും ഒരേ സൗകര്യങ്ങളില്ല: ബാറ്ററി ശേഷി, ഡിസ്പ്ലേ, സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ പതിപ്പുകൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്നു. കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള പതിപ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ ചില സൗകര്യങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടിവരും.
ഉയർന്ന ബാറ്ററി പതിപ്പിന് കൂടുതൽ പണം: 5.3 കിലോവാട്ട് അവർ പതിപ്പിന്റെ ഉയർന്ന സഞ്ചാരദൂരം ആകർഷകമാണെങ്കിലും അതിനായി കൂടുതൽ പണം മുടക്കണം. യഥാർഥത്തിൽ അത്രയും ബാറ്ററി ശേഷി ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം.
മൂന്ന് സ്കൂട്ടറുകളും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്.വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും കുട്ടികളുമായി യാത്ര ചെയ്യാനും കൂടുതൽ സംഭരണസ്ഥലം വേണമെങ്കിൽ റിവർ ഇൻഡി പരിഗണിക്കാം. സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും പൊതുചാർജിങ് ശൃംഖലയും കുടുംബത്തിന് അനുയോജ്യമായ രൂപകൽപ്പനയും പ്രധാനമാണെങ്കിൽ ഏഥർ റിസ്ത നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്.കൂടുതൽ ബാറ്ററി ശേഷി, മികച്ച സഞ്ചാരദൂരം, വിപുലമായ സേവന ശൃംഖല എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവർക്ക് ടി.വി.എസ് ഐക്യൂബ് പരിഗണിക്കാം.വിൽപ്പനയിൽ ഒന്നാമതുള്ള വാഹനമാകണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചാരദൂരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വാഹനവും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതാകണമെന്നില്ല.ഷോറൂമിൽ പോയി മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിലും കയറിയിരുന്ന് നോക്കുക. സാധ്യമെങ്കിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം പരീക്ഷണയാത്ര നടത്തുക. സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിലയും സൗകര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തുക. എന്നിട്ട് വാങ്ങുക, ഓടിക്കുക, അത്രേയുള്ളൂ കാര്യം.