വിത്തുകൾ തേടി 12 വർഷം, കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത് 1540 നെല്ലിനങ്ങൾ; ഒടുവിൽ ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായി അസ്മ ബാനു

വിത്തുകൾ തേടി 12 വർഷം, കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത് 1540 നെല്ലിനങ്ങൾ; ഒടുവിൽ ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായി അസ്മ ബാനുtext_fields
ഉടുപ്പി: പരമ്പരാഗത നെല്ലിനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ മാതൃകയായ കർണാടകയിലെ അധ്യാപിക അസ്മ ബാനുവിനെ തേടിയെത്തി ദേശീയ പുരസ്കാരം. കർക്കളയിലെ മുരത്തങ്ങാടിക്ക് സമീപമുള്ള സനൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപികയായ അസ്മ ബാനുവാണ്, 1540ഓളം പരമ്പരാഗത നെല്ലിനങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ 'പ്ലാന്റ് ജീനോം സേവ്യർ ഫാർമർ റെക്കഗ്നിഷന്' (Plant Genome Saviour Farmer Recognition) അർഹയായത്.
നവംബർ 12ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽവെച്ചാണ് അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്. ഭർത്താവ് അബൂബക്കറുമായി ചേർന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇവർ ഈ വലിയ ദൗത്യം വിജയിപ്പിച്ചെടുത്തത്. വർഷങ്ങളായി പലയിടങ്ങളിൽനിന്ന് വിവിധ തരത്തിലുള്ള നെൽവിത്തുകൾ ശേഖരിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു ഇവർ. അപൂർവ്വയിനങ്ങളടക്കം ഇന്ന് നാമാവശേഷമാകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുകയാണ് ഈ ദമ്പതികൾ ചെയ്യുന്നത്.
12 വർഷമായി വിത്തുകൾ തേടി
ഏകദേശം 12 വർഷം മുമ്പാണ് അബൂബക്കർ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് പരമ്പരാഗത നെൽവിത്തുകൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. തുടക്കത്തിൽ സ്വന്തമായി കൃഷിഭൂമി ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഇവർ പിന്മാറിയില്ല. വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള പാത്രങ്ങളിലും തട്ടുകളിലുമായാണ് ആദ്യം വിത്തുകൾ മുളപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് തൈകൾ മാറ്റിനട്ട് കൃഷി വ്യാപിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ ഒന്നരയേക്കർ പാട്ടഭൂമിയിലും വീടിന് ചുറ്റും പാത്രങ്ങളിലുമായിട്ടാണ് ഇവർ നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ലഭിക്കുന്ന വിളവെടുപ്പുകൾ കൃത്യമായി പെട്ടികളിലാക്കി അടുത്ത സീസണിലേക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ രീതി.
ആസാം ബ്ലാക്ക്, ബർമ്മ ബ്ലാക്ക്, നവര, രക്തശാലി, ഗന്ധശാല, രാജ്ഭോഗ്, നാഗസമ്പിഗെ തുടങ്ങി അപൂർവവും പ്രമുഖവുമായ നെല്ലിനങ്ങൾ ഇവരുടെ ശേഖരത്തിലുണ്ട്. ഇവയുടെ വിത്തുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വളർച്ചാ കാലയളവ്, വിളവ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കർഷകർക്കും ഗവേഷകർക്കും ഒരുപോലെ സഹായകരമാകും വിധമാണ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കൃഷി മാത്രമല്ല ലക്ഷ്യം
മാണ്ഡ്യ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പരിശോധനയ്ക്കും ഗവേഷണത്തിനുമായി ഇവരുടെ ശേഖരത്തിൽനിന്ന് വിത്തുകൾ വാങ്ങാറുണ്ട്. ദമ്പതികളുടെ മകൾ മറിയം അഫ്നയും നെൽസംരക്ഷണ സന്ദേശവുമായി വിവിധ വേദികളിൽ സജീവമാണ്.
കൃഷിയും നെല്ലും കേവലം വിത്ത് സൂക്ഷിക്കൽ മാത്രമല്ലെന്നും, അതൊരു സംസ്കാരവും പൈതൃകവുമാണെന്നും അസ്മ ബാനു പറയുന്നു. ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്തരം വൈവിധ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഭാവിതലമുറയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇവരെ ഈ സൽപ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. അവാർഡിനേക്കാൾ ഉപരി പരമ്പരാഗത നെല്ലിനങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകാതെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമെന്നാണ് ഈ ദമ്പതികൾ പറയുന്നത്.