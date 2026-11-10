മണ്ണുവേണ്ട, കൃഷിയിടവും വേണ്ട: 400 ചതുരശ്ര അടി മുറിയിൽ കുങ്കുമപ്പൂവ് കൃഷി ചെയ്ത് ദമ്പതികൾ

മണ്ണുവേണ്ട, കൃഷിയിടവും വേണ്ട: 400 ചതുരശ്ര അടി മുറിയിൽ കുങ്കുമപ്പൂവ് കൃഷി ചെയ്ത് ദമ്പതികൾtext_fields
നാഗ്പൂർ: കുങ്കുമപ്പൂവ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസിൽ വരിക കശ്മീരിലെ തണുപ്പുള്ള താഴ്വരകളും അവിടുത്തെ വിശാലമായ പാടങ്ങളുമായിരിക്കും. എന്നാൽ ആ ധാരണയെ പൊളിച്ചെഴുതുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ദമ്പതികൾ. വെറും 400 ചതുരശ്ര അടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു മുറിയിൽ, മണ്ണ് പോലും ഇല്ലാതെ, അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കുങ്കുമപ്പൂവ് കൃഷി ചെയ്ത് ഇവർ മാസം 4 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയാണ് സമ്പാദിക്കുന്നത്.
അക്ഷയ് ഹോളെയും ഭാര്യ ദിവ്യ ലോഹകറെ ഹോളെയുമാണ് ഈ വിജയകഥക്ക് പിന്നിൽ. 2020ൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണം ഇന്ന് വർഷം 40 മുതൽ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനം നൽകുന്ന വലിയൊരു സംരംഭമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കിലോയ്ക്ക് ഏകദേശം 6.3 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇവർ നാഗ്പൂരിലെ ചൂടിൽ വിളയിച്ചെടുക്കുന്നത്.
ബിബിഎ ബിരുദധാരിയാണ് അക്ഷയ്. ഭാര്യ ദിവ്യ നേരത്തെ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. സുരക്ഷിതമായ ജോലിയും സ്ഥിരവരുമാനവും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇരുവരും കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് പലരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ കുങ്കുമപ്പൂവിന് വിപണിയിൽ എപ്പോഴും വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഉത്പാദനം വളരെ കുറവാണെന്നും ഇവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ആ വിടവ് നികത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അവസരമുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കിയാണ് ഇവർ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷേ നാഗ്പൂരിലെ കാലാവസ്ഥ കുങ്കുമപ്പൂവ് കൃഷിക്ക് ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ല. വേനൽക്കാലത്ത് കടുത്ത ചൂടും വരണ്ട കാലാവസ്ഥയുമാണ് അവിടെ. പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്താൽ വിജയിക്കില്ലെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായം തേടാൻ ഇവർ തീരുമാനിച്ചു.
കുങ്കുമപ്പൂവിന്റെ കൃഷിരീതികൾ നേരിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇരുവരും കശ്മീരിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ ഏകദേശം മൂന്നര മാസത്തോളം അവിടെ താമസിച്ച് പരമ്പരാഗത കർഷകരിൽ നിന്ന് കൃഷിയുടെ എല്ലാ സൂക്ഷ്മതകളും പഠിച്ചു. കുങ്കുമപ്പൂവിന്റെ കിഴങ്ങുകൾ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം, എപ്പോൾ നടണം, എങ്ങനെ പരിചരിക്കണം എന്നെല്ലാം അവർ മനസിലാക്കി.
തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം വെറും 100 കുങ്കുമ കിഴങ്ങുകൾ, ഏകദേശം 1 കിലോ ഭാരം വരുന്നവ, വെച്ചാണ് ആദ്യ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ആദ്യ വിളവെടുപ്പിൽ കിട്ടിയത് ഏതാനും ഗ്രാം കുങ്കുമപ്പൂവ് മാത്രം. പലരും ആ സമയത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അക്ഷയും ദിവ്യയും പിന്മാറിയില്ല. അവർ വീണ്ടും പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടർന്നു.അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇവർ 350 കിലോ കിഴങ്ങുകൾ നിക്ഷേപിച്ചു. അന്ന് ലഭിച്ചത് ഏകദേശം 1600 ഗ്രാം കുങ്കുമപ്പൂവാണ്. ആ വിജയമാണ് ഇവർക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയത്. പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.
ഇവരുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന രഹസ്യം എയറോപോണിക്സ് എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്. മണ്ണിൽ നടാതെ, വായുവിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചെടികളുടെ വേരുകളിലേക്ക് പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയ നീരാവി മിസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചാണ് ഈ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. നാഗ്പൂരിലെ ഹിംഗ്ണയിൽ 400 ചതുരശ്ര അടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു അടച്ചിട്ട മുറിയിലാണ് പ്രധാന ഉത്പാദന യൂണിറ്റ്.
ഈ മുറിക്കുള്ളിൽ കശ്മീരിലെ കാലാവസ്ഥയെ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. താപനില, ഈർപ്പം, വെളിച്ചം എന്നിവയെല്ലാം കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് എത്ര ചൂടായാലും അകത്ത് കുങ്കുമപ്പൂവിന് വേണ്ട സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ കഴിയുന്നു. പിന്നീട് 480 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള മറ്റൊരു വലിയ ഫെസിലിറ്റി കൂടി ഇവർ സ്ഥാപിച്ചു. ആഗസ്റ്റ് മുതൽ ഡിസംബർ വരെയാണ് വിളവെടുപ്പ് കാലം. ബാക്കി മാസങ്ങൾ കിഴങ്ങുകൾ വളർത്താനും അടുത്ത വിളവിനായി പരിപാലിക്കാനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഇവരുടെ സംരംഭം വർഷം 40 മുതൽ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അക്ഷയ് പറയുന്നു. അതായത് മാസം ശരാശരി 4 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ. ഇവരുടെ കുങ്കുമപ്പൂവ് സാഫ്രോൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കശ്മീർ ഗ്രേഡ് ചെയ്തതാണ്. ഗ്രാമിന് ഏകദേശം 630 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇവർ വിൽക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാമിന് 6.3 ലക്ഷം രൂപ.80 ശതമാനം വരെ ലാഭം ഈ ബിസിനസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് അക്ഷയ് അവകാശപ്പെടുന്നത്.
100 ചതുരശ്ര അടി യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപ മതിയെന്നും അതിൽ നിന്ന് വർഷം 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ കുങ്കുമപ്പൂവ് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ചെലവ് കുറയാൻ പ്രധാന കാരണം സോളാർ വൈദ്യുതിയാണ്. വൈദ്യുതി ചെലവ് വലിയ രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ സോളാർ സഹായിക്കുന്നു. മണ്ണില്ലാത്ത കൃഷിയായതുകൊണ്ട് വളങ്ങൾക്ക് പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടതില്ല. കൂടാതെ ജോലിക്കാരെ ആശ്രയിക്കാതെ മിക്ക ജോലികളും ദമ്പതികൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ 20 മുതൽ 25 വർഷം വരെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് അക്ഷയ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ദീർഘകാല നിക്ഷേപം കൂടിയാണ്.
ആദ്യ നിക്ഷേപം ഏകദേശം 55 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1.3 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം ലഭിച്ചുവെന്ന് അക്ഷയ് പറയുന്നു. അതിൽ വലിയൊരു പങ്കും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലാണ് ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവരുടെ സ്വന്തം ഉത്പാദനവും പങ്കാളി യൂണിറ്റുകളുടെ ഉത്പാദനവും ചേർത്ത് മൊത്തം 45 കിലോ കുങ്കുമപ്പൂവ് ഉത്പാദിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
2020 ൽ ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണമായി തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് ഇന്ന് നൂറുകണക്കിന് പേർക്ക് പ്രചോദനമായിരിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത കൃഷിയിൽ നിന്ന് മാറി സാങ്കേതികവിദ്യയെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോലും വലിയ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ നാഗ്പൂർ ദമ്പതികൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.കശ്മീരിൽ മാത്രം വിളയുമെന്ന് കരുതിയ കുങ്കുമപ്പൂവ് നാഗ്പൂരിലെ ചൂടിലും വിളയിച്ച ഈ കഥ, കൃഷിയെ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് മോഡലായി കാണുന്ന യുവാക്കൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാണ് നൽകുന്നത്.