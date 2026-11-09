അതിശയമായി ഭീമൻ കപ്പ; പാലക്കാട് സ്വദേശിക്ക് ഒറ്റത്തണ്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് 35 കിലോയോളം തൂക്കമുള്ള കിഴങ്ങ്

അതിശയമായി ഭീമൻ കപ്പ; പാലക്കാട് സ്വദേശിക്ക് ഒറ്റത്തണ്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് 35 കിലോയോളം തൂക്കമുള്ള കിഴങ്ങ്text_fields
പാലക്കാട്: പ്രകൃതി കാണിക്കുന്ന അതിശയം എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ.. അതിപ്പോൾ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച ത്രില്ലിലാണ് കർഷകനായ പാലക്കാട് മംഗലംഡാം കടപ്പാറ സ്വദേശി ജോസ്. കവുങ്ങിനൊപ്പം ഇടവിളയായി മരച്ചീനി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ജോസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളവെടുത്തത് 35 കിലോയോളം തൂക്കം വരുന്ന ഭീമൻ കപ്പ ആണ്. സംഗതി ഇരുചെവി അറിഞ്ഞതോടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും വൈറലായിരിക്കുകയാണ് ഈ യമണ്ടൻ കപ്പക്കിഴങ്ങ്.
ജോസ് കപ്പ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി. ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഇത്ര വലിയ കപ്പ വിളവെടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ജോസ് പറയുന്നത്. 10 മൂടു കപ്പയാണ് ഇത്തവണ നട്ടിരുന്നത്. ഓരോ വർഷവും 25 മുതൽ 30 കിലോ വരെയായിരുന്നു വിളവെടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ വർഷം ഒറ്റ തണ്ടിൽനിന്ന് മാത്രം 35 കിലോ വരുന്ന ഒരു കപ്പ വിളവെടുത്ത സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ കർഷകൻ. മൂപ്പു കൂടിയ വേളാങ്കി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കപ്പ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കപ്പത്തണ്ട് മുറിച്ചുനട്ടതാണെന്ന് ജോസ് പറയുന്നു. നല്ല നനവ് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, മണ്ണ് നല്ലതുപോലെ ആഴത്തിൽ കൊത്തിയിളക്കി തടമെടുത്തു നട്ടതല്ലാതെ വളരാൻ പ്രത്യേകം രാസവളമോ മറ്റോ ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ജോസ്.
എന്നാൽ കിട്ടിയ സന്തോഷം ഒറ്റയ്ക്കല്ല ജോസേട്ടൻ പങ്കിട്ടത്. ഭീമൻ കപ്പ എടുത്തുവെക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ മുറിച്ച് അയൽവാസികൾക്ക് വീതംവെക്കുകയാണുണ്ടായത്. അടുത്തുള്ള അഞ്ച് വീടുകളിൽ കൊടുത്തെന്നും ബാക്കി വന്നത് അരിഞ്ഞ് ഉണക്കാനും തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഭീമൻ കപ്പ പറിക്കുന്ന വിഡിയോ ബന്ധുക്കൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചതോടെയാണ് വൈറലായത്.