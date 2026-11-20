കാനഡയിൽ ‘കേരള മോഡൽ’ കൃഷി; ഐ.ടി ജോലിക്കിടയിലും മുഹ്സിന വിളയിക്കുന്നത് നൂറുമേനിtext_fields
ഐ.ടി ജോലിയുടെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും കാനഡയിലെ അതിശൈത്യത്തെ അതിജീവിച്ച് ജൈവകൃഷിയിലും കോഴിവളർത്തലിലും നൂറുമേനി വിളയിച്ച് കൊച്ചി സ്വദേശിനി മുഹ്സിന. സാധാരണഗതിയിൽ പ്രദേശവാസികൾക്ക് 80 കോഴികളെ മാത്രം വളർത്താൻ അനുമതിയുള്ളയിടത്ത്, പ്രത്യേക അനുമതി നേടി 186 കോഴികളെയാണ് മുഹ്സിന വളർത്തുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതികളും കാനഡയിലെ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് ഈ യുവകർഷകയുടെ വിജയഗാഥ രചിക്കുന്നത്.
കാനഡയിലെ കടുത്ത തണുപ്പിനെ മറികടക്കാൻ ഹീറ്റഡ് ഗ്രീൻഹൗസ് സജ്ജീകരിച്ചാണ് മുഹ്സിന ഫാമിങ് കൃഷി. പ്രതിദിനം നൂറിലധികം മുട്ടകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ജൈവവളത്തിന്റെ ഉയർന്ന വിലയും ദൗർലഭ്യവുമാണ് കോഴിവളർത്തലിലേക്ക് തിരിയാൻ മുഹ്സിനയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കാഷ്ഠം വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ പച്ചക്കറി കൃഷിയും ലാഭകരമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നു.
കൊച്ചിയിൽ തുടങ്ങി കാനഡയിലേക്ക്
കൊച്ചിയിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന മുഹ്സിനയ്ക്ക് അമ്മയുടെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽനിന്നാണ് കൃഷിയുടെ ബാലപാഠം ലഭിക്കുന്നതും ആകൃഷ്ടയാകുന്നതും. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മ കാൻസർ ബാധിച്ച് മരിച്ചത് മുഹ്സിനയുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വഴിത്തിരിവായി. ദുഃഖത്തിൽനിന്ന് കരകയറാനും സന്തോഷിക്കാനും വിഷരഹിതമായ ഭക്ഷണത്തിലേക്കും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയ ജീവിതശൈലിയിലേക്കും മാറാൻ മുഹ്സിന തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇൻഫോസിസ്, ടി.സി.എസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഐ.ടി കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും കൃഷിയെ മുഹ്സിന കൈവിട്ടില്ല. വിവാഹശേഷം ആലപ്പുഴയിലെത്തിയപ്പോൾ വീടിന്റെ ബാൽക്കണിയിലും ടെറസിലുമായിരുന്നു കൃഷി. ആറ് വർഷം മുമ്പ് ഭർത്താവ് തൻസിലിനൊപ്പം കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറിയപ്പോഴും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നു. പ്രാദേശിക കർഷകരുമായുള്ള ഇടപഴകലിലൂടെ കാനഡയിലെ മണ്ണിന്റെ ഘടനയും വളക്കൂറ് വർധിപ്പിക്കാനുള്ള രീതികളും മുഹ്സിന പഠിച്ചെടുത്തു.
വിളയിക്കുന്നത് നാടൻ പച്ചക്കറികളും കനേഡിയൻ ഇനങ്ങളും
ജൂൺ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയാണ് പ്രധാന വിളവെടുപ്പ് കാലം. വെണ്ട, തക്കാളി, കുമ്പളം, ചീര, പയർ, മത്തൻ തുടങ്ങിയ നാടൻ പച്ചക്കറികൾക്കൊപ്പം ലെറ്റ്യൂസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കനേഡിയൻ ഇലയിനങ്ങളും ഇവിടെ സമൃദ്ധമായി വിളയുന്നു. ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് വഴിയും നേരിട്ടും വിപണനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ യുവകർഷക.
മലയാളികൾക്ക് പുറമെ കനേഡിയൻ സ്വദേശികളും മുഹ്സിനയുടെ ജൈവ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ സ്ഥിരം ഉപഭോക്താക്കളാണ്. കാനഡയിലെ ഉയർന്ന നിർമാണച്ചെലവ് മറികടക്കാൻ ഭർത്താവ് തൻസിലും ഭർതൃപിതാവും ചേർന്നാണ് ഗ്രീൻഹൗസും കോഴിക്കൂടും നിർമിച്ചു നൽകിയത്. എഴുപതാം വയസ്സിലും ഭർതൃപിതാവ് കൃഷിയിടത്തിൽ സജീവമായി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
സ്വന്തം വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതുവരെ ഫാമിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്. വരും വർഷങ്ങളിൽ കൃഷി ഒരേക്കറിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ ഗ്രീൻഹൗസുകൾ നിർമിക്കാനുമാണ് മുഹ്സിനയുടെ പദ്ധതി. നാലും ഒന്നരയും വയസ്സുള്ള തന്റെ മക്കൾ മണ്ണിനെയും അധ്വാനത്തെയും അറിഞ്ഞുവളരണമെന്നാണ് ഈ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം.