ഫാഹിമിന്റെ തോട്ടം കാണാൻ ജനത്തിരക്ക്; സ്വയം സംരംഭത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ‘മാൾട്ട’ കൃഷി, ഇന്ന് കൊയ്യുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾtext_fields
മലയോര മേഖലകളിൽ മാത്രം വിളഞ്ഞിരുന്ന 'മാൾട്ട' എന്ന മധുരനാരങ്ങ സമതലത്തിലും സമൃദ്ധമായി വിളയിക്കാമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ ബിരുദ വിദ്യാർഥി. പഠനത്തിന് ശേഷം ജോലി അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്ന യുവതലമുറയ്ക്ക് മുന്നിൽ, മണ്ണിലിറങ്ങിയാൽ മികച്ച വിജയം നേടാമെന്ന വലിയ പാഠവും പ്രചോദനവുമാവുകയാണ് ഫർഹാദുള്ളമാൻ ഫാഹിം എന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ.
രാജ്ഷാഹി സർവകലാശാലയിലെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിദ്യാർഥിയായ ഫാഹിം, നിൽഫാമരിയിലെ ഡൊമാർ ഉപസിലയിൽ പെട്ട ജോറാബാരി പ്രദേശത്തെ മൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ആയിരത്തോളം മാൾട്ട മരങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തിയത്. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ച് നാലാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, തോട്ടത്തിലെ ഓരോ മരവും സമൃദ്ധമായ മാൾട്ടപ്പഴങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ്. സിൽഹെറ്റിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച 'ബാരി-1' ഇനത്തിൽപെട്ട മാൾട്ടയാണ് തോട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായും വിളയിക്കുന്നത്.
ഒരു പ്രഫഷണൽ ജോലിക്കു പിന്നാലെ പോകാതെ സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും സംരംഭം തുടങ്ങണമെന്ന ഫാഹിമിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ. കൃഷിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും കൃത്യമായ പരിപാലനത്തിലൂടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും ഫാഹിം തോട്ടത്തെ ലാഭകരമാക്കി മാറ്റി. ഈ സീസണിൽ മാത്രം ലക്ഷക്കണക്കിന് മാൾട്ടയാണ് തോട്ടത്തിൽനിന്ന് വിറ്റഴിച്ചത്.
നല്ല രുചിയും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരവുമുള്ളതിനാൽ ഫാഹിമിന്റെ മാൾട്ടക്ക് വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്. സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വ്യാപാരികൾ നേരിട്ടെത്തിയാണ് പഴങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്. കൂടാതെ, വിദൂര ഗ്രാമത്തിൽ ഇത്തരമൊരു മാൾട്ട തോട്ടം കാണാനായി പ്രതിദിനം നിരവധിയാളുകൾ എത്തുന്നതോടൊപ്പം, പ്രദേശവാസികളായ നിരവധി പേർക്ക് ഇവിടെ തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനും സാധിച്ചു.
തദ്ദേശീയ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ കൃത്യമായ മേൽനോട്ടവും കീടനിയന്ത്രണത്തിലടക്കം ലഭിച്ച സഹായങ്ങളും ഫാഹിമിന് തുണയായി. കൃഷിയിൽ താൽപര്യമുള്ള കൂടുതൽ യുവാക്കൾ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുവന്നാൽ രാജ്യത്തെ പഴവർഗ ഉത്പാദനം വർധിക്കുന്നതോടൊപ്പം തൊഴിലില്ലായ്മക്ക് വലിയൊരു പരിഹാരമാകുമെന്നും ഫാഹിം ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. കഠിനാധ്വാനവും കൃത്യമായ ആസൂത്രണവുമുണ്ടെങ്കിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ യുവ സംരംഭകൻ.