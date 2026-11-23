ചോറിനുള്ള അരി മുറ്റത്ത് തന്നെ! മാതൃകയായി രവീന്ദ്രന്റെ വീട്ടുവളപ്പിലെ നെൽകൃഷിtext_fields
നെൽപ്പാടങ്ങൾ നികത്തപ്പെടുകയും കൃഷിയിടങ്ങൾ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് സ്വന്തം വീട്ടുമുറ്റത്ത് നൂറുമേനി പൊന്നുവിളയിക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എഴുമറ്റൂർ ഇടുവിനാം പൊയ്കയിൽ എസ്. രവീന്ദ്രനും ഭാര്യ തങ്കമ്മയും. ചോറിന് അരിയിടാൻ കുറെ അകലെയുള്ള കടകളിലേക്ക് നടന്നുപോയി വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ കുടുംബത്തിന്. നേരിട്ട് വീട്ടുമുറ്റത്തെ ചെറിയ തോട്ടത്തിൽനിന്ന് വിളയിക്കാം.
പാടവരമ്പുകളില്ലാതെ, ചെടിച്ചട്ടികളിലും ഗ്രോബാഗുകളിലുമായി ഇവരുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് സ്വർണനിറത്തിൽ തഴച്ചുവളരുന്ന നെൽക്കതിരുകൾ ഇന്ന് നാട്ടുകാർക്കും കൗതുകവും കൃഷിസ്നേഹികൾക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനവുമാണ്.
ഒരു വ്യവസായിയായിരിക്കുമ്പോഴും മണ്ണിനെ കൈവിടാത്ത മികച്ചൊരു കർഷകനാണ് രവീന്ദ്രൻ. തന്റെ ഏക്കർ കണക്കിനുള്ള കൃഷിയിടത്തിൽ ജൈവരീതിയിലൂടെ വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറികളും, കപ്പ, ഏത്തവാഴ, കാച്ചിൽ, ചേമ്പ്, ചേന, വെട്ടുചേമ്പ് എന്നിവയെല്ലാം അദ്ദേഹം സമൃദ്ധമായി വിളയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെയാണ്, സ്ഥലപരിമിതിയുള്ളവർക്കും പരീക്ഷിക്കാവുന്ന വ്യത്യസ്തമായൊരു കൃഷിരീതിക്ക് അദ്ദേഹം വീട്ടുമുറ്റത്ത് തുടക്കമിട്ടത്.
മുറ്റത്ത് പടുത വിരിച്ച് അതിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിർത്തിയാണ് ഈ 'ഹൈടെക്' നെൽകൃഷി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് ഗ്രോബാഗുകളും ചെടിച്ചട്ടികളും ഇറക്കിവെച്ചതോടെ നെൽച്ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ നനവ് എപ്പോഴും ഉറപ്പാക്കാനായി. കൃഷിഭവനിൽനിന്നും ശേഖരിച്ച, 120 ദിവസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാവുന്ന മികച്ചയിനം വിത്തുകളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. പൂർണമായും രാസവളങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി, ജൈവവളങ്ങൾ മാത്രം നൽകിയാണ് നെൽകൃഷിയുടെ പരിപാലനം.
വിഷമില്ലാത്ത, പോഷകസമൃദ്ധമായ അരി സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ ആത്മസംതൃപ്തി നൽകുന്നുവെന്ന് രവീന്ദ്രനും തങ്കമ്മയും പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ജൈവരീതിയിൽ വിളയിച്ചെടുക്കുന്ന അരി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിനും ഏറെ സഹായകമാകുമെന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ ദമ്പതികൾ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത്. സ്ഥലമില്ലെന്ന കാരണത്താൽ കൃഷിയിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുന്നവർക്ക് വലിയൊരു മാതൃകയാണ് രവീന്ദ്രന്റെ ഈ വീട്ടുമുറ്റത്തെ നെൽപ്പാടം.