കുളനടയിൽ 326 വീടുകളിൽ ഇനി പച്ചക്കറിത്തോട്ടം; അടുക്കളത്തോട്ടം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കംtext_fields
കുളനട: ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി 2025- 26ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുളനട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന അടുക്കളത്തോട്ടം പദ്ധതിയുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പോൾ രാജൻ നിർവഹിച്ചു.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്ഥിരംസമിതി ചെയർമാൻ രാജൻ മത്തായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാവിത്രി ഭദ്രൻ, ആരോഗ്യ -വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ സുജിത്ത് കളിയിക്കൽ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സൂസൻ തോമസ്, പി.ആർ. മോഹൻദാസ്, ലാലമ്മ വർഗീസ്, ജനി ആനന്ദ്, അമ്പിളി, കൃഷി ഓഫിസർ ചന്ദന ആർ. എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ 326 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് വീട്ടുവളപ്പിൽ അടുക്കളത്തോട്ടം ഒരുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. പച്ചക്കറിത്തൈകൾ, വിവിധയിനം പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ, ജൈവവളം, കുറ്റിക്കുരുമുളക് തൈകൾ, സ്യൂഡോമോണസ് എന്നിവ അടങ്ങിയ കിറ്റാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.
വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള വിഷരഹിത പച്ചക്കറികൾ സ്വന്തം വീട്ടുവളപ്പിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും കുടുംബങ്ങളുടെ പച്ചക്കറി സ്വയംപര്യാപ്തത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങളിലൂടെ സുരക്ഷിത ഭക്ഷണശീലം വളർത്തുന്നതിനും ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി സഹായകമാകും.