കാട്ടുപന്നികളുടെ സംഹാരതാണ്ഡവം; കണ്ണീരിലായി അരങ്ങിൽതാഴത്തെ കർഷകർtext_fields
കൊടുവള്ളി: മടവൂരിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കുള്ള കാട്ടുപന്നികളുടെ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള കടന്നുകയറ്റം മടവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കർഷകരുടെ ജീവിതം ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു. പകലെന്നോ രാത്രിയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കൃഷിയിടങ്ങളിലെത്തുന്ന കാട്ടുപന്നിക്കൂട്ടം കാർഷിക വിളകൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കുകയാണ്.
അരങ്ങിൽ താഴം പതിനാറാം വാർഡിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമായത്. നിരവധി കർഷകരുടെ കപ്പ, വാഴ, പച്ചക്കറി കൃഷികളാണ് പന്നിക്കൂട്ടം നശിപ്പിച്ചത്. മടവൂരിലെ പ്രധാന കാർഷിക മേഖലകളിലൊന്നാണ് അരങ്ങിൽ താഴം പ്രദേശം. നെൽവയലുകളും വിവിധയിനം കൃഷികളും നിറഞ്ഞ ഈ മേഖലയിൽ അമ്പതോളം കർഷകരാണ് പ്രധാനമായും കൃഷിയെ ഉപജീവനമാർഗമായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. അധ്വാനിച്ച് പരിപാലിച്ചുണ്ടാക്കിയ കൃഷികൾ വിളവെടുപ്പിന് പാകമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കാട്ടുപന്നിക്കൂട്ടം നശിപ്പിക്കുന്നത് കർഷകർക്ക് കനത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് വരുത്തുന്നത്. നിത്യവൃത്തിക്കുപോലും കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് ഇതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായത്. കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്ന പന്നിക്കൂട്ടം വിളകൾ തിന്നുനശിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ചവിട്ടിമെതിച്ചും വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടം വരുത്തുന്നുണ്ട്.
ഓരോ തവണയും കൃഷി നശിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കൃഷിയിറക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികശേഷി പല കർഷകർക്കുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്നു. മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളും അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് കാട്ടുപന്നി ശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കൃഷിനാശം നേരിട്ട കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും കാട്ടുപന്നികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഫലപ്രദമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യമുയർന്നു. ആരാമം കോയ, അബു മഠത്തിൽ, മജീദ് പാണച്ചാലിൽ, മൂസ ചെങ്കോത്ത്, പി.സി. ആലിക്കുട്ടി, വേങ്ങോളിപ്പുറത്ത് രാജൻ, മണ്ണങ്ങൽ പുരയിൽ തുടങ്ങിയ കർഷകരുടെ കൃഷികളാണ് പന്നിക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നശിച്ചത്.
കൃഷി നശിച്ച കർഷകരുടെ ദുരിതത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമായി രംഗത്തിറങ്ങേണ്ടിവരുമെന്നും സർവകക്ഷി യോഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കൃഷിനാശം സംഭവിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എ.പി. നെസ്തർ, ജസീല പാണച്ചാലിൽ, ആരാമം കോയ എന്നിവർ സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി.
രാംപൊയിൽ മേഖലയിൽ നേരത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാട്ടുപന്നികളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.
സമാനമായ രീതിയിൽ അരങ്ങിൽ താഴം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും അടിയന്തര ഇടപെടലുണ്ടാകണമെന്നാണ് കർഷകരുടെആവശ്യം. കൃഷിയിടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും കർഷകരുടെ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാനും അധികൃതർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു