സപ്ലൈകോ നെല്ല് സംഭരണ രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി നീട്ടി, നാളെ മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം

സപ്ലൈകോ നെല്ല് സംഭരണ രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി നീട്ടി, നാളെ മുതൽ അപേക്ഷിക്കാംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: 2026-27 നെല്ല് സംഭരണ സീസണിലെ ഒന്നാം വിള (വിരിപ്പ്) വികേന്ദ്രീകൃത നെല്ല് സംഭരണ പദ്ധതിയിൽ കർഷകർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി നൽകിയതായി ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച (നവംബർ 13) മുതൽ ഏഴ് പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ കൂടി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും.
ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് ആരംഭിച്ച രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ സെപ്റ്റംബർ 30-നായിരുന്നു അവസാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നിരവധി കർഷകർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കർഷകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ തുടർച്ചയായ നിവേദനങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള തീയതി വീണ്ടും നീട്ടി നൽകാൻ നിർദേശം നൽകിയത്.
2026 ഡിസംബർ 31-നകം കൊയ്ത്ത് പൂർത്തിയാക്കി നെല്ല് സംഭരണത്തിന് നൽകേണ്ട മുഴുവൻ കർഷകരും ഈ അധിക സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സപ്ലൈകോ അറിയിച്ചു.