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    നെല്ല് സംഭരണ വില 30 രൂപയാക്കി; കർഷകർക്ക് 31 രൂപയുടെ പ്രയോജനം

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    നെല്ല് സംഭരണ വില 30 രൂപയാക്കി; കർഷകർക്ക് 31 രൂപയുടെ പ്രയോജനം
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    ക​ൽ​പ​റ്റ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ നി​ന്നും സി​വി​ൽ സ​​ൈ​പ്ല​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മു​ഖേ​ന 2025-26 സീ​സ​ണി​ൽ സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന നെ​ല്ലി​ന്റെ വി​ല കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് 30 രൂ​പ​യാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ താ​ങ്ങു​വി​ല കൂ​ടി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക​ർ​ഷ​ക​ന് 31 രൂ​പ ല​ഭി​ക്കും. കേ​ന്ദ്രം 2026-27 സീ​സ​ണി​ൽ കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് കോ​മ​ൺ ഗ്രേ​ഡ് പാ​ഡി​ക്ക് 24.41 രൂ​പ​യും എ ​ഗ്രേ​ഡ് പാ​ഡി​ക്ക് 24.61 രൂ​പ​യും വ​ർ​ധ​ന​വ് വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 30 രൂ​പ വി​ല നി​ശ്ച​യി​ച്ച് ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ൈ​പ്ല​കോ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തു​ക്കി​യ നി​ര​ക്ക് ന​ട​പ്പി​ൽ വ​രു​ത്തി ഉ​ത്ത​ര​വാ​യ​ത്. സു​സ്ഥി​ര നെ​ൽ​കൃ​ഷി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൃ​ഷി ​പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണി​തെ​ന്ന് ഭ​ക്ഷ്യ​പൊ​തു​വി​ത​ര​ണ വ​കു​പ്പ് സ്​​പെ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡി. ​ബാ​ല​മു​ര​ളി​യു​ടെ പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി 37 മി​ല്ലു​ക​ളു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​രാ​റാ​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ നി​ന്നും സി​വി​ൽ സ​​ൈ​പ്ല​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മു​ഖാ​ന്തി​രം സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന നെ​ല്ലി​ന് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ താ​ങ്ങു​വി​ല​യും (എം.​എ​സ്.​പി) സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ​പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന ബോ​ണ​സ് വി​ഹി​ത​വും (എ​സ്.​ഐ.​ബി) ചേ​ർ​ത്ത് 2026-27 സീ​സ​ണി​ൽ കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് 31രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​തോ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ക. 2022-23ൽ 7,31,182 ​മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ നെ​ല്ലാ​ണ് സ​ൈ​പ്ല​കോ സം​ഭ​രി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 2023-24ൽ ​ഇ​ത് 4,99,768 മെ​ട്രി​ക് ട​ണാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. 30 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ കു​റ​വാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. സം​ഭ​ര​ണ​വി​ല കൂ​ട്ടി​യ​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ നെ​ൽ​ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​രു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ചെ​ല​വു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ നെ​ൽ​ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ്ര​തി​ഫ​ലം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    നെ​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​ഞ്ഞു

    2023-24ൽ 1.78 ​ല​ക്ഷം ഹെ​ക്ട​ർ പാ​ട​ത്ത് നി​ന്ന് 5.30 ല​ക്ഷം ട​ൺ നെ​ല്ലാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​കെ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 2022-23നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം 10.5% കു​റ​ഞ്ഞു.

    കൃ​ഷി വി​സ്തീ​ർ​ണം 5.9 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​രി​യു​ടെ 15-20 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മേ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു​ള്ളൂ. ബാ​ക്കി മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വ​രി​ക​യാ​ണ്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ കു​റ​വ്, കൂ​ലി​ച്ചെ​ല​വ്, ന്യാ​യ​വി​ല കി​ട്ടാ​ത്ത​ത്, വ​ന്യ​മൃ​ഗ ശ​ല്യം, വ​ര​ൾ​ച്ച, കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ മാ​റ്റം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ.

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    News Summary - Paddy procurement price fixed at Rs 30
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