എ.ഐ സഹായത്തോടെ കൃഷി പഠിക്കാം; കുട്ടികൾക്കായി ആപ് രൂപവത്കരിച്ച് ഐഐടി റോപാർ

എ.ഐ സഹായത്തോടെ കൃഷി പഠിക്കാം; കുട്ടികൾക്കായി ആപ് രൂപവത്കരിച്ച് ഐഐടി റോപാർtext_fields
പ്രകൃതിയെ അറിയാനും കാർഷിക അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും കുട്ടികൾക്കായി എ.ഐ അധിഷ്ഠിത ആപ്ലിക്കേഷൻ രൂപവത്കരിച്ച് ഐ.ഐ.ടി റോപ്പർ. കൃഷിയെയും കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡിജിറ്റൽ പഠന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഫോർ എഐ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ' ന്റെ (ANNAM.AI) നേതൃത്വത്തിലാണ് 'ആവണി - ഗ്രോ വിത്ത് നേച്ചർ' (AVNI – Grow with Nature) എന്ന പേരിൽ വെബ്, മൊബൈൽ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കോ-പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടറായ ഡോ. മുകേഷ് സൈനിയാണ് ആപ് രൂപകൽപന ചെയ്തത്.
കൃഷിയും ഭക്ഷണവും കുട്ടികളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള സസ്യങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, തിനകൾ എന്നിവയും അനുബന്ധിച്ചുള്ള ചെടികളും നേരിട്ട് കണ്ട് ആപ് മുഖേന എളുപ്പത്തിൽ വിവരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം. മൊബൈലിൽ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ വഴിയാണ് വിവരങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകപ്പെടുക. ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി ലഭ്യമായ ഈ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കായി ശബ്ദസഹായവും, ഡിജിറ്റൽ നേച്ചർ ബുക്ക്, ഡെയ്ലി ചലഞ്ചുകൾ തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരസ്യങ്ങളില്ലാത്തതും പൂർണമായും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയുള്ളതുമാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ആൻഡ്രോയിഡ്, വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ആപ് ലഭ്യമാണ്.
കുട്ടികളിൽ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ കാർഷിക സംസ്കാരവും ഭക്ഷണരീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും വളർത്തുന്നതിൽ ഈ ആപ് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയെയും കൃഷിയെയും കുറിച്ചുള്ള കൗതുകത്തെ അറിവായി മാറ്റുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഡോ. പുഷ്പേന്ദ്ര പി. സിംഗ് പറഞ്ഞു.