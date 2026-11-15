തേങ്ങയിടാൻ ഇനി ആളെ വിളിക്കണ്ട, റോബോ വരും; ഓട്ടോമേറ്റഡ് തെങ്ങുകയറ്റ റോബോട്ട് വികസിപ്പിച്ച് കോഴിക്കോട്ടെ സ്റ്റാർട്ടപ് കമ്പനി

തേങ്ങയിടാൻ ഇനി ആളെ വിളിക്കണ്ട, റോബോ വരും; ഓട്ടോമേറ്റഡ് തെങ്ങുകയറ്റ റോബോട്ട് വികസിപ്പിച്ച് കോഴിക്കോട്ടെ സ്റ്റാർട്ടപ് കമ്പനിtext_fields
കോവളം: തേങ്ങയിടാൻ ഇനി ആളെ വിളിക്കണ്ട. ഇനി നമുടെ സ്വന്തം റോബോ അണ്ണൻ വരും. പരമ്പരാഗത രീതി മാറ്റിപ്പിടിച്ച് നാളികേര കർഷകർക്കായി തെങ്ങുകയറ്റക്കാരൻ റോബോട്ട് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ് കമ്പനി. 'ഓൾട്ടർസേജ്' എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വികസിപ്പിച്ച 'കൊക്കോബോട്ട്' എന്ന ഓട്ടോമേറ്റഡ് തെങ്ങുകയറ്റ റോബോട്ട് അടുത്ത വർഷം വിപണിയിലെത്തും. 2020ൽ പ്ലസ് വുഡ് വിദ്യാർഥിയായിരിക്കെ ആണ് ആഷിൻ പി. കൃഷ്ണക്ക് ബാത്റൂം ജനലിലൂടെ തെങ്ങ് നോക്കിനിൽക്കുമ്പോൾ തോന്നിയ ആശയമാണ് ഇന്ന് ഈ യുവ സംരംഭകനിലൂടെ യാഥാർഥ്യമായിരിക്കുന്നത്.
തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായ തെങ്ങ് കർഷകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്ന ഈ നവീന ഉപകരണം കോവളത്ത് നടന്ന ഹഡിൽ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാർട്ടപ് കോൺക്ലേവിലാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. കേവലം ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 20 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള തെങ്ങിൽ കയറാൻ കഴിയുന്ന കൊക്കോബോട്ട്, പ്രത്യേക റോബോട്ടിക് ആം ഉപയോഗിച്ചാണ് നാളികേരങ്ങൾ അടർത്തിമാറ്റുന്നത്. വെറും 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പൂർണമായി ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് വഴി ഒന്നര മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഏകദേശം 4 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കർഷകർക്ക് സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇതിനായി കൃഷി വകുപ്പിന്റെ സബ്സിഡിയും ലഭ്യമാകും.
അതേസമയം, കോവളത്ത് നടന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഹഡിൽ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാർട്ടപ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ കൊക്കോബോട്ടിന് പുറമെ മറ്റ് ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പ്രദർശനത്തിനെത്തിയിരുന്നു. ഐ.ഐ.ടി ഡൽഹിയിൽനിന്ന് കോഗ്നിറ്റിവ് സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ അപർണ ആർ.വി.എം. വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 'ന്യൂമി' എന്ന കോഗ്നിറ്റീവ് പുനരധിവാസ ഉപകരണമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. പക്ഷാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഓർമശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കായി തലച്ചോറിലെ സിഗ്നലുകൾ വായിച്ച് വ്യായാമങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് ഈ ഉപകരണം. മുൻകാല നടിയും എഴുത്തുകാരിയുമായ അപർണയുടെ ഈ സംരംഭത്തിന് ഇതിനകം ഐവിക്യാപ് വെഞ്ചേഴ്സിന്റെ സൂപർ എൻഡോവ്മെന്റ് ഫണ്ടിന്റെ പിന്തുണയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ, കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള മറ്റൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പായ 'സിറ്റ സ്പേസ്' (Sitta Space) ഉപഗ്രഹ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയുടെ ചരിത്രവും മാറ്റങ്ങളും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയും അവതരിപ്പിച്ചു. കെ. വരുൺ, ദാനിഷ് റോഷൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച ഈ സംരംഭം വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കായി പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.