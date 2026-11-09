വ്യാജ ലേബലിലെ വിൽപ്പനയും വരണ്ട കാലാവസ്ഥയും; കശ്മീരിന്റെ 'ചുവന്ന സ്വർണത്തിന്' നിറം മങ്ങുന്നു, പ്രതിസന്ധിയിലായി കുങ്കുമപ്പൂ കർഷകർ

വ്യാജ ലേബലിലെ വിൽപ്പനയും വരണ്ട കാലാവസ്ഥയും; കശ്മീരിന്റെ 'ചുവന്ന സ്വർണത്തിന്' നിറം മങ്ങുന്നു, പ്രതിസന്ധിയിലായി കുങ്കുമപ്പൂ കർഷകർtext_fields
ശ്രീനഗർ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളിലൊന്നായ കശ്മീരി കുങ്കുമപ്പൂവിന്റെ ഉൽപാദനം കുത്തനെ ഇടിയുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, കൃഷിഭൂമികൾ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും റോഡുകൾക്കുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കുങ്കുമപ്പൂവ് കശ്മീരിയെന്ന പേരിൽ വിൽക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള കൃഷിക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നത്. കശ്മീരിലെ പാംപോറിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കുങ്കുമപ്പൂ കൃഷി മേഖല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
കുങ്കുമപ്പൂവിന്റെ ഉൽപാദനം 2010–11ൽ എട്ട് ടണ്ണായിരുന്നത് 2023–24ൽ 2.6 ടണ്ണായി കുറഞ്ഞതായി കേന്ദ്രസർക്കാർ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലെ മഴ കുങ്കുമച്ചെടിയുടെ വളർച്ചക്കും പൂവിടുന്നതിനും നിർണായകമാണ്. ഈ കാലയളവിലെ മഴക്കുറവും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വരണ്ട കാലാവസ്ഥയും വിളവിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. ഹിമാലയൻ മേഖലയിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുടെ രീതിയിലുണ്ടായ മാറ്റവും താപനില ഉയരുന്നതും ഭൂഗർഭജല ലഭ്യതയെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
കൃഷിയിടങ്ങൾ ചുരുങ്ങുന്നതും മറ്റൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. റോഡ് വികസനം, പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾ, വാണിജ്യ നിർമാണങ്ങൾ എന്നിവക്കായി പാംപോറിലെ പരമ്പരാഗത കുങ്കുമപ്പൂ പാടങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുകയാണ്. കൃഷിയിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം കുറഞ്ഞതോടെ യുവതലമുറയും ഈ മേഖലയോട് താൽപര്യം കുറക്കുന്നു. മുള്ളൻപന്നികളും എലികളും മണ്ണിനടിയിലെ കുങ്കുമച്ചെടിയുടെ കിഴങ്ങുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതും കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ട്.
വിപണിയിലെ വ്യാജ കുങ്കുമപ്പൂ വിൽപനയും യഥാർഥ ഉൽപാദകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. ഇറാനിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കുങ്കുമപ്പൂവ് കശ്മീരിയെന്ന ലേബലിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നതായി വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കുങ്കുമപ്പൂവിന് പകരം കുസുമപ്പൂവോ മഞ്ഞളോ ചേർക്കുന്നതും അപകടകരമായ കൃത്രിമ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ യഥാർഥ കശ്മീരി കുങ്കുമപ്പൂവിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെയും കർഷകരുടെ വരുമാനത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ 2010ൽ ദേശീയ കുങ്കുമപ്പൂ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, കിഴങ്ങുകൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, ഉൽപാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലവിതരണം ക്രമരഹിതമാണെന്നും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വൈകുന്നുവെന്നും കർഷകർ പരാതിപ്പെടുന്നു. ഉൽപന്നത്തിന്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഇലക്ട്രോണിക് ട്രേസബിലിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയും നടപ്പാക്കിവരുന്നു.
നിയന്ത്രിത താപനിലയിലും ഈർപ്പത്തിലും കുങ്കുമപ്പൂ കൃഷി നടത്താനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തുന്നുണ്ട്. മണ്ണിലെ ഈർപ്പം നിരീക്ഷിക്കുക, ഭൂഗർഭജലം കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക, കിഴങ്ങുകൾ സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങളും പരിഗണനയിലാണ്. എന്നാൽ കൃഷിയിടങ്ങൾ നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവിടെ വീണ്ടും കൃഷി പുനരാരംഭിക്കുക പ്രയാസമാണെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ