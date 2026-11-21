ഒരു മരത്തിൽ 500 കായ്കൾ വരെ, നാടനേക്കാൾ വലുപ്പവും മധുരവും; വീട്ടുവളപ്പിൽ ‘മേമി സപ്പോട്ട’ വളർത്താംtext_fields
നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ കുലകുത്തി വളരുന്ന ഒരു വിദേശയിനം പഴമാണ് സപ്പോട്ട. വളർന്ന് ഒരു ചെറിയ മരമായാൽ പിന്നീട് അധികം പരിചരണമോ മറ്റോ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ സീസണാകുമ്പോൾ കായ്കൾ നിറയും. എന്നാൽ, അത്രതന്നെ സുലഭമായതിനാലോ അല്ലെങ്കിൽ രുചിക്കുറവിനാലോ നാടൻ സപ്പോട്ടയുടെ പിറകെ ആരും പോകാറില്ല. നിലവിൽ താരം ‘മേമി സപ്പോട്ട’ എന്ന ഇനമാണ്. സാധാരണ സപ്പോട്ടയേക്കാൾ മടങ്ങ് വലുപ്പവും രുചിയിൽ വെല്ലുന്നതുമായ ഇനമായ ‘മേമി സപ്പോട്ട’ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
മാമി സപ്പോട്ടയിൽ വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ, ഭക്ഷണ നാരുകൾ എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയാരോഗ്യത്തിനും കൊളസ്ട്രോൾ നില സന്തുലിതമാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നഭക്ഷണമായി ഇത് കണക്കാക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
കേരളത്തിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളർത്താവുന്ന ഒരിനമാണിത്. വേഗത്തിൽ കായ്ഫലം ലഭിക്കാൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത തൈകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. ഇവ 3 മുതൽ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കായ്ക്കും. അതേസമയം, വിത്ത് മുളപ്പിച്ചവ കായ്ക്കാൻ 7-10 വർഷമെടുക്കും. ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത തൈകൾ അടുത്തുള്ള നഴ്സറികളിൽനിന്നോ വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റുകളിലും ലഭ്യമാണ്.
നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
ദിവസം കുറഞ്ഞത് 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന തുറസ്സായ സ്ഥലം വേണം നടുന്നതിന് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ. നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള, ജൈവാംശം നിറഞ്ഞ മണ്ണാണ് ഇതിന് അനുയോജ്യം. വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് വേര് ചീയുന്നതിന് കാരണമാകും. കാലവർഷത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് നടാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. വേരുപടലത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടി വലിപ്പത്തിലും ആഴത്തിലും കുഴിയെടുത്ത്, മേൽമണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും കമ്പോസ്റ്റും ചേർത്ത് നിറയ്ക്കുക. തൈ നടുമ്പോൾ മണ്ണിന്റെ നിരപ്പിൽനിന്നും അൽപം ഉയർത്തി നടുന്നത് വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.
നട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ആഴ്ചയിൽ 3 തവണ നനയ്ക്കുക. മരം വളർന്നുകഴിഞ്ഞാൽ വേനൽക്കാലത്തും പൂവിടുന്ന സമയത്തും നന മുടക്കരുത്. ഒക്ടോബർ-നവംബർ, ഫെബ്രുവരി-മാർച്ച് എന്നിവയാണ് പൂവിടുന്ന സമയങ്ങൾ.
മണ്ണിന്റെ ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും കളകൾ കുറയ്ക്കാനും തടിയിൽ നിന്നും അൽപം അകറ്റി കരിയിലയോ ചകിരിച്ചോറോ ഉപയോഗിച്ച് പുതയിടുക. ചെറിയ തൈകൾക്ക് രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ജൈവവളങ്ങളോ സമീകൃത വളങ്ങളോ നൽകാം. പൂർണവളർച്ചയെത്തിയ മരത്തിന് വർഷത്തിൽ 50-55 കിലോഗ്രാം കാലിവളവും, മേയ്-ജൂൺ, സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ 250-500 ഗ്രാം റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റും നൽകുന്നത് മികച്ച വിളവ് തരും.
വിളവിന് പാതമാകുന്നതെപ്പോൾ
പൂവിട്ട് ഏകദേശം 12 മുതൽ 24 മാസം വരെയെടുത്താണ് പഴങ്ങൾ മൂപ്പെത്തുന്നത്. പഴത്തിന്റെ പുറംതൊലിയിൽ ചെറുതായി ഒന്ന് ചുരണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് നിറം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറിക്കാൻ പാകമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പറിച്ചെടുത്ത ശേഷം 5-7 ദിവസം സൂക്ഷിച്ചാൽ നന്നായി പഴുത്ത് കഴിക്കാനോ ജ്യൂസ് അടിക്കാനോ പാകമാകും. നന്നായി വളർന്ന ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് വർഷത്തിൽ 200 മുതൽ 500 വരെ പഴങ്ങൾ ലഭിക്കും.