തരിശുഭൂമിയിൽ വിരിഞ്ഞ് ‘ചുവന്ന സ്വർണം’; വെറും 30 ദിവസം കൊണ്ട് കുങ്കുമപ്പൂവ് വിളവെടുത്ത് ലഡാക്കിലെ കർഷകർ

തരിശുഭൂമിയിൽ വിരിഞ്ഞ് ‘ചുവന്ന സ്വർണം’; വെറും 30 ദിവസം കൊണ്ട് കുങ്കുമപ്പൂവ് വിളവെടുത്ത് ലഡാക്കിലെ കർഷകർtext_fields
ലേ: തരിശുഭൂമിയിൽ വെറും 30 ദിവസം കൊണ്ട് കുങ്കുമപ്പൂവ് വിരിയിച്ച് ലഡാക്കിലെ കർഷകർ. കൃഷി പ്രതീക്ഷിച്ചതിലേറെ വിജയം കണ്ടെന്നും കേവലം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞതായും ലഡാക്ക് ലഫ്. ഗവർണർ വിനയ് കുമാർ സക്സേന എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. സാധാരണയായി 2 മാസം വേണ്ടിവരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് റെക്കോഡ് വേഗത്തിൽ 30 ദിവസത്തിനകം വിളവെടുപ്പിന് പാകമായത്.
നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോ തരിശായി കിടക്കുന്നതോ ആയ ഭൂമി വീണ്ടെടുത്താണ് ലേയിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി നടത്തിയത്. ദിവസേന 20 മുതൽ 25 പൂക്കൾ വരെ വിരിയുന്നുണ്ടെന്നും വെറും 4 ദിവസംകൊണ്ട് 22 ഗ്രാം ശുദ്ധമായ കുങ്കുമപ്പൂവ് ശേഖരിച്ചതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
നൂറ്റാണ്ടുകളായി കശ്മീരിലെ പാമ്പൂർ ഗ്രാമമാണ് ഇന്ത്യയിലെ കുങ്കുമപ്പൂവിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടുത്തെ 'മൊങ്ഗ്ര' ഇനത്തിലുള്ള കുങ്കുമപ്പൂവാണ് ലോകപ്രശസ്തം. 2020ൽ കശ്മീരി കുങ്കുമപ്പൂവിന് ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ചിരുന്നു. സ്വർണത്തേക്കാൾ വിലമതിക്കുന്നതുകൊണ്ട് 'ചുവന്ന സ്വർണം' എന്നാണ് കുങ്കുമപ്പൂവ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
കശ്മീരിന്റെ കുത്തകയായിരുന്ന കുങ്കുമപ്പൂവ് കൃഷി ലഡാക്കിലെ തരിശുഭൂമിയിലും വിജയം കണ്ടത് രാജ്യത്തെ കർഷകർക്കും കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും വലിയൊരു മാതൃകയാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരം കൃഷികൾ വിജയിക്കുന്നത് വടക്കൻ മലയോര മേഖലകളിലെ കർഷകരുടെ വരുമാനത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
കുങ്കുമപ്പൂവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ
രുചിക്കും നിറത്തിനും പുറമെ മികച്ച ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ കുങ്കുമപ്പൂവിനുണ്ട്. കുങ്കുമപ്പൂവിന്റെ പ്രധാന ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ 'ന്യൂട്രിയന്റ്സ്' ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
കുങ്കുമപ്പൂവിലെ ക്രോസിൻ, സഫ്രാനൽ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ സെറോടോണിൻ, ഡോപാമൈൻ തുടങ്ങിയ മസ്തിഷ്ക രാസവസ്തുക്കളെ സ്വാധീനിച്ച് വിഷാദവും ഉത്കണ്ഠയും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആന്റിഓക്സിഡന്റ്, ആന്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളുള്ള കുങ്കുമപ്പൂവ് രക്തസമ്മർദ്ദവും കൊഴുപ്പും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഹൃദയാഘാത സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും ഇത് ഫലപ്രദമാണ്.
കുങ്കുമപ്പൂവിലെ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ കണ്ണിലെ മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും റെറ്റിനയിലെ നാഡികോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന 'ബീറ്റാ-അമിലോയ്ഡ്' എന്ന പ്രോട്ടീന്റെ രൂപീകരണം തടയാൻ കുങ്കുമപ്പൂവിലെ ക്രോസിന് സാധിക്കുമെന്നും ഇത് ഓർമശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.