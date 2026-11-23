നെല്ലിൽ ഡ്രം സീഡർ പരീക്ഷണവുമായി കുറ്റൂരിലെ കർഷകർtext_fields
പത്തനംതിട്ട: കുറ്റൂർ കൃഷിഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആത്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നെൽകൃഷിയിൽ ഡ്രം സീഡർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിതക്കൽ രീതിയുടെ പ്രദർശന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രസന്ന സതീഷ് നിർവഹിച്ചു. പുളിക്കിഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ ജോ ഇലഞ്ഞിമൂട്ടിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. പത്തനംതിട്ട കാർഡ് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം സബ്ജക്ട് മാറ്റർ സ്പെഷലിസ്റ്റ് വിനോദ് മാത്യു പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി.
കൃഷി ഓഫിസർ താരാ മോഹൻ പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും നൽകി. പാടശേഖര സമിതി പ്രസിഡന്റ് കെ.എസ്. എബ്രഹാം, സെക്രട്ടറി എൻ.ടി. എബ്രഹാം, വാർഡ് മെംബർ ശോശാമ്മ, അന്നമ്മ എബ്രഹാം, എം.എം മാത്യു, കൃഷിഭവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പാടശേഖര സമിതി അംഗങ്ങൾ, കർഷകർ തുടങ്ങിയവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
കോതവിരുതി പാടശേഖരത്തിലെ പത്ത് കർഷകർക്കാണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നൽകിയത്. കെ.വി.കെയാണ് ഡ്രം സീഡർ കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത്. കെ.വി.കെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കൃഷിഭവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട ഇടപെടലും കൃഷിയിട സന്ദർശനവുമാണ് മൂലമാണ് പദ്ധതി സാധ്യമായത്. നെൽകൃഷിയിൽ ആധുനിക കൃഷിരീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കൃഷിച്ചെലവ് കുറച്ച് ഉൽപാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഡ്രം സീഡർ ഉപയോഗിച്ച് വിത്തുകൾ കൃത്യമായ അകലത്തിൽ വിതക്കുന്നതിന്റെയും ഡോളമൈറ്റ് പ്രയോഗത്തിലൂടെ മണ്ണിന്റെ അമ്ലത നിയന്ത്രിച്ച് നെൽച്ചെടികളുടെ വളർച്ച മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും പ്രായോഗിക രീതികൾ കർഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ കളശല്യം കൂടുതലായിരിക്കുമെങ്കിലും കള നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കിയാൽ ലഭിക്കുന്ന ഫലം വളരെ നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് വിനോദ് മാത്യു അറിയിച്ചു. യന്ത്രവത്കൃത വിതക്കൽ വഴി സമയവും തൊഴിൽച്ചെലവും ലാഭിക്കാനാകുമെന്നും കൃഷി ഓഫിസർ വിശദീകരിച്ചു.
കർഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥരും കെ.വി.കെ വിദഗ്ധരും മറുപടി നൽകി. ഇത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൂടുതൽ കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും നെൽകൃഷിയുടെ വ്യാപനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും തുടർപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കൃഷിഭവൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.