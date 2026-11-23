കുരുമുളക് വില വീണ്ടും റെക്കോഡ് ഉയരത്തിലേക്ക്text_fields
പുല്പള്ളി: സംസ്ഥാനത്ത് കുരുമുളക് വില വീണ്ടും റെക്കോഡ് ഉയരത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം കുരുമുളക് വില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിലയിലെത്തി.
കൊച്ചി ഗാര്ബിള്ഡിന് ക്വിന്റലിന് 77,500 രൂപയാണ് (കിലോ 775 രൂപ) കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വില. വയനാടന് കുരുമുളകിന് ക്വിന്റലിന് 74,000 രൂപയും, അണ്ഗാര്ബിള്ഡിന് ക്വിന്റലിന് 75,000 രൂപയും ഗാര്ബിള്ഡിന് ക്വിന്റലിന് 77,000 രൂപയുമാണ്. കിലോക്ക് 748 മുതല് 760 രൂപ വരെയാണ് കര്ഷകന് കിട്ടുന്നത്.
2014-2015 സീസണിലായിരുന്നു ഇതിനു മുന്പത്തെ റെക്കോര്ഡ് -ക്വിന്റലിന് 72,500 രൂപ. പിന്നീട് വില കൂപ്പുകുത്തി. 2020 മുതല് 2021 പകുതിവരെ വില താഴ്ന്ന് 34,000 രൂപ വരെ എത്തിയിരുന്നു. 2021 അവസാനം ക്വിന്റലിന് 52,000 രൂപ ലഭിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷമാണ് വില പതിയെ ഉയര്ന്നുതുടങ്ങിയത്.
ആഭ്യന്തര വിപണിയില് കുരുമുളകിന്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് ആവശ്യകത വര്ധിച്ചതുമാണ് വില കുതിച്ചുയരാന് കാരണം.
കയറ്റി അയയ്ക്കാന് വേണ്ടത്ര കുരുമുളക് കിട്ടാതായതോടെ ചില വ്യാപാരികള് അധികവില നല്കി സംഭരിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും കുരുമുളക് കൃഷിയും ഉല്പാദനവും കുറവായതിനാല് സാധാരണ കര്ഷകര്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസത്തിനു വകയില്ല.
നാല് പതിറ്റാണ്ട് മുന്പുവരെ രാജ്യത്തെ കറുത്ത പൊന്നിന്റെ നാടെന്ന ഖ്യാതി വയനാടിന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും രോഗബാധയും മൂലം കുരുമുളക് ഉല്പാദനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. വരുംദിവസങ്ങളിലും വില ഉയര്ന്നുനില്ക്കുമെന്നാണ് വ്യാപാരികള് വിലയിരുത്തുന്നത്.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടായ കൃഷിനാശം കാരണം കൈവശം കുരുമുളക് ശേഷമുള്ള കര്ഷകര്ക്ക് മാത്രമാണ് ഈ റെക്കോഡ് വിലയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത്.
കുരുമുളക് കര്ഷകര്ക്ക് ‘താങ്ങാ’യി പയ്യാനി
പുല്പള്ളി: കുരുമുളക് തൈകള്ക്ക് താങ്ങുകാലായി പയ്യാനി മരങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെലവ് കുറക്കുന്നുവെന്ന് കര്ഷകര്. കുരുമുളക് വില സര്വകാല റെക്കോര്ഡില് നില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് കുരുമുളക് കൃഷിയിലേക്ക് തിരികെവരാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കര്ഷകര്ക്ക് ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാര്ഗമായി പയ്യാനി താങ്ങുമരം. പുല്പള്ളി, ഇരിപ്പൂടിലെ കര്ഷകനായ സാബു മരോട്ടിമൂട്ടില് പയ്യാനി മര തൈകള് കൃഷിയിടത്തില് ധാരാളമായി വളര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളകിന് ഏറെ അനുയോജ്യമാണ് ഇതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.
കുരുമുളക് കൃഷിയില് താങ്ങുമരമായി പയ്യാനി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയാണ്. മറ്റു കൃത്രിമ താങ്ങുകാലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചെലവ് കുറവാണ്. നട്ടാല് വേഗത്തില് വളരും. വേഗത്തില് വളരുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതിനാല് കുരുമുളക് വള്ളികള് പടര്ന്ന് വളര്ത്താന് സൗകര്യപ്രദമാണ്. ഇല കൊഴിയുന്നതിലൂടെ ജൈവാംശം ലഭിക്കാനും മണ്ണിന്റെ ഈര്പ്പം നിലനിര്ത്താനും സഹായിക്കുന്നു.
താങ്ങുമരം വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് കുരുമുളകിന് ലഭിക്കേണ്ട വളം പങ്കുവെക്കപ്പെടാന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാല് കൃത്യമായ വളപ്രയോഗം നല്കണം. ആവശ്യത്തിന് സൂര്യപ്രകാശം കുരുമുളക് വള്ളികള്ക്ക് ലഭിക്കാന് താങ്ങുമരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങള് കാലാകാലങ്ങളില് കോതി നിര്ത്തേണ്ടതുണ്ട്.
കുരുമുളകിന് ഇപ്പോള് ഉയര്ന്ന വില ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് കുറഞ്ഞ ചെലവില് പയ്യാനി താങ്ങുമരം ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് കര്ഷകര്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.