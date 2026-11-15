വീട്ടുമുറ്റത്ത് നട്ടത് വെറുതെയായില്ല; ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് ആപ്പിൾ വിളഞ്ഞു

വീട്ടുമുറ്റത്ത് നട്ടത് വെറുതെയായില്ല; ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് ആപ്പിൾ വിളഞ്ഞുtext_fields
പുൽപള്ളി: പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥയിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ആപ്പിൾ പുൽപള്ളിയിലും വിളഞ്ഞു. പുൽപള്ളി ചേപ്പില സിനീഷിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്താണ് രണ്ട് ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ പൂത്തുലഞ്ഞു കായ്ക്കൾ നിറഞ്ഞ്നിൽക്കുന്നത് . ഇതിനകം തന്നെ മുന്തിരി, ഓറഞ്ച് തുടങ്ങി വിദേശ പഴങ്ങളടക്കം നട്ട് കായ്ഫലമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വയനാട്ടിലെ പല കര്ഷകരും. എന്നിട്ടും ആപ്പിള് മാത്രം കായ്ക്കാന് മടിച്ചു നിന്നു. പക്ഷേ പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥയില് കായ്ക്കുന്ന ആപ്പിളും വയനാട്ടിലുണ്ടാകുമെന്ന് തെളിയിച്ചത് ആദ്യമായി മീനങ്ങാടി ചൂതുപാറയിലെ കര്ഷകനായ പേരാശ്ശേരി വീട്ടില് സുദേവനാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ പുൽപള്ളിയിലും ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്.
പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില് വീട്ടുമുറ്റത്ത് നട്ട ആപ്പിള് ചെടിയില് കായ്കള് ഉണ്ടാകാന് തുടങ്ങിയതോടെ ആവേശത്തിലാണ് ഈ കര്ഷകന്. ഏകദേശം 100 ഗ്രാം വീതം ഭാരമുള്ള നിരവധി ആപ്പിളുകളാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒന്നര വര്ഷം മുമ്പാണ് ആപ്പിൾ ചെടി നട്ടത്. പ്രത്യേക പരിപാലനം ഒന്നും നൽകിയിട്ടുമില്ല. സിനീഷിന്റെ കൃഷിയിടത്തില് ഇപ്പോള് പ്രധാന ആകര്ഷണം കായ്ച്ചു നില്ക്കുന്ന ആപ്പിള് മരമാണ്. വയനാടന് കാലാവസ്ഥയിലും ആപ്പിള് കൃഷി സാധ്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെ കൂടുതല് കര്ഷകര് ആപ്പിള് കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയാന് ഇത് പ്രചോദനമാകുമെന്ന് പത്രവിതരണ-കൃഷി രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിനീഷ് പറയുന്നു.