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Madhyamam
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    മുഴുവൻ തരിശ്​ ഭൂമിയും കണ്ടെത്തും; പ്രത്യേക ഡേറ്റ ബേസ്​ തയാറാക്കും

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    വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വ്യ​തി​യാ​നം വ​രു​ത്തി​യ​ത്​ 3067.68 ഹെ​ക്​​ട​ർ കൃ​ഷി ഭൂ​മി
    മുഴുവൻ തരിശ്​ ഭൂമിയും കണ്ടെത്തും; പ്രത്യേക ഡേറ്റ ബേസ്​ തയാറാക്കും
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    ​തൊ​ടു​പു​ഴ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര വ​ള​ർ​ച്ച ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടും കൃ​ഷി വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നും മു​ഴു​വ​ൻ ത​രി​ശ്​ ഭൂ​മി​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്ക് വ​കു​പ്പ് മു​ഖേ​ന സ​ർ​വേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ത​രി​ശു​ഭൂ​മി​യു​ടെ വി​സ്തൃ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ്​ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി ശേ​ഖ​രി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. ​നി​ല​വി​ലെ ത​രി​ശു​ഭൂ​മി, ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം വ​രെ കൃ​ഷി ചെ​യ്യാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി, കൃ​ഷി​​യോ​ഗ്യ​മാ​യ ത​രി​ശ്​ ഭൂ​മി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം.

    2026 വ​രെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ആ​കെ 11,455.02 ഹെ​ക്ട​ർ ഭൂ​മി ത​രി​ശ്​ ര​ഹി​ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യാ​ണ്​ കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. നി​ല​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 17,41,096.22 ഹെ​ക്ട​ർ കൃ​ഷി ഭൂ​മി​യാ​ണു​ള്ള​ത്. ല​ഭ്യ​മാ​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്താ​കെ 3067.68 ഹെ​ക്​​ട​ർ കൃ​ഷി​ഭൂ​മി ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണം, വ്യ​വ​സാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര തു​റ​മു​ഖ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വ്യ​തി​യാ​നം വ​രു​ത്തി. ​

    പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഡി​ജി​റ്റൈ​സ് ചെ​യ്യാ​നും ത​രി​ശു​ഭൂ​മി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. കാ​ർ​ഷി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ‘ക​തി​ർ’ ഏ​കീ​കൃ​ത പോ​ർ​ട്ട​ലി​ന്റെ സ്പേ​ഷ്യ​ൽ ഡാ​റ്റാ ബാ​ക്ക്ബോ​ൺ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ലാ​ൻ​ഡ് യൂ​സ് ബോ​ർ​ഡി​നെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. ​ഇ​തു​വ​ഴി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ൽ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ, നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, ത​രി​ശു​ഭൂ​മി​ക​ൾ, ത​രം​മാ​റ്റി​യ നി​ല​ങ്ങ​ൾ, ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ഡേ​റ്റാ​ബേ​സും ത​യാ​റാ​ക്കി വ​രി​ക​യാ​ണ്. ​ത​രി​ശു​ഭൂ​മി കൃ​ഷി​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കാ​നും കൃ​ഷി വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നും ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബ​ശ്രീ, കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, പാ​ട​ശേ​ഖ​ര സ​മി​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ്​ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.


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    News Summary - All Fallow Land to be Identified; Special Database to be Created
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