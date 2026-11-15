മുഴുവൻ തരിശ്​ ഭൂമിയും കണ്ടെത്തും; പ്രത്യേക ഡേറ്റ ബേസ്​ തയാറാക്കും

മുഴുവൻ തരിശ് ഭൂമിയും കണ്ടെത്തും; പ്രത്യേക ഡേറ്റ ബേസ് തയാറാക്കുംtext_fields
തൊടുപുഴ: സംസ്ഥാനത്ത് കാർഷിക മേഖലയുടെ സമഗ്ര വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടും കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനും മുഴുവൻ തരിശ് ഭൂമികളും കണ്ടെത്താൻ നടപടികളുമായി കൃഷി വകുപ്പ്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ് മുഖേന സർവേയുടെ ഭാഗമായി തരിശുഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കൃഷി വകുപ്പ് ശാസ്ത്രീയമായി ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്. നിലവിലെ തരിശുഭൂമി, ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ കൃഷി ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഭൂമി, കൃഷിയോഗ്യമായ തരിശ് ഭൂമി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് വിവരശേഖരണം.
2026 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 11,455.02 ഹെക്ടർ ഭൂമി തരിശ് രഹിതമാക്കിയതായാണ് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 17,41,096.22 ഹെക്ടർ കൃഷി ഭൂമിയാണുള്ളത്. ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്താകെ 3067.68 ഹെക്ടർ കൃഷിഭൂമി ഭവന നിർമാണം, വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾ, അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ നിർമാണം തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വ്യതിയാനം വരുത്തി.
പാടശേഖരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനും തരിശുഭൂമി നിരീക്ഷിക്കാനും വിവിധ തലങ്ങളിൽ കർശന നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചത്. കാർഷിക സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള ‘കതിർ’ ഏകീകൃത പോർട്ടലിന്റെ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റാ ബാക്ക്ബോൺ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാന ലാൻഡ് യൂസ് ബോർഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഇതുവഴി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ പാടശേഖരങ്ങൾ, നെൽകൃഷിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, തരിശുഭൂമികൾ, തരംമാറ്റിയ നിലങ്ങൾ, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രത്യേക ഡേറ്റാബേസും തയാറാക്കി വരികയാണ്. തരിശുഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കാനും കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കുടുംബശ്രീ, കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ, പാടശേഖര സമിതികൾ എന്നിവയെ ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃഷി വകുപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്.