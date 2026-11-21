നീല മഞ്ഞൾ ചുമ മുതൽ സന്ധിവേദന വരെ മാറ്റാൻ അത്യുത്തമം; ഗുണം ഏറെയുണ്ട് പക്ഷേ അളവ് തെറ്റിയാൽ പണി കിട്ടുംtext_fields
ആന്റിമൈക്രോബിയൽ, ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ഗുണങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട സുഗന്ധവ്യഞ്ജനമാണ് സാധാരണ മഞ്ഞൾ. ചർമത്തിന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെയും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം മുറിവുകൾ വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ വളരുന്ന അപൂർവമായ 'ബ്ലൂ ടർമറിക്' (Blue Turmeric) അഥവാ നീല മഞ്ഞളിനെക്കുറിച്ച് പലർക്കും അറിവുണ്ടാകാനിടയില്ല. സ്വാഭാവികമായും ഉൾഭാഗത്ത് നീല-വയലറ്റ് നിറമുള്ള ഈ സസ്യം, രോഗശമനത്തിനും രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആയുർവേദ ഔഷധമാണ്.
കർക്കുമ സീസിയ എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അപൂർവ സസ്യമാണ് ബ്ലൂ ടർമറിക്. ഇതിനെ കറുത്ത മഞ്ഞൾ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. സാധാരണ മഞ്ഞളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇതിന്റെ വേരിന്റെ ഉൾഭാഗം തിളങ്ങുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിന് പകരം കടുംനീല അല്ലെങ്കിൽ നീലകലർന്ന കറുപ്പ് നിറത്തിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലും മധ്യപ്രദേശിലും നമ്മുടെ വയനാട്ടിലുമൊക്കെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. വളരെ അപൂർവമായതുകൊണ്ടും ഔഷധഗുണം ഏറെയുള്ളതുകൊണ്ടുമാണ് ഇതിന് കിലോക്ക് ആയിരം രൂപക്ക് മുകളിൽ വില വരും.
ദൈനംദിന പാചകത്തേക്കാൾ പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണ മഞ്ഞൾ കർക്കുമിൻ എന്ന സംയുക്തത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മൂലമാണ് മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനമായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും. എന്നാൽ ബ്ലൂ ടർമറിക്കിന് രൂക്ഷമായ ഗന്ധവും കയ്പ്പും കർപ്പൂരത്തിന് സമാനമായ രുചിയുമാണുള്ളത്. ഈ പ്രത്യേക രുചിയും ഗന്ധവും കാരണം ദൈനംദിന പാചകത്തിന് ഇത് അത്ര അനുയോജ്യമല്ല.
രാസഘടനയിലും പ്രയോഗത്തിലുമാണ് ബ്ലൂ ടർമറിക്കും സാധാരണ മഞ്ഞളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നത്. സാധാരണ മഞ്ഞളിൽ കർക്കുമിൻ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ, ശക്തമായ ആന്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ഗുണങ്ങൾ ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. മറിച്ച്, ബ്ലൂ ടർമറിക്കിൽ കർക്കുമിൻ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലാണുള്ളത്. പകരം അവശ്യ എണ്ണകൾ, കർപ്പൂരം, ഫിനോളിക് സംയുക്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് സജീവ ഘടകങ്ങളാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ ബ്ലൂ ടർമറിക് പ്രധാനമായും ആയുർവേദം, നാട്ടുവൈദ്യം, വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, സാധാരണ മഞ്ഞൾ ഭക്ഷണത്തിലും സപ്ലിമെന്റുകളിലുമാണ് ദൈനംദിനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചെറിയതും കൃത്യവുമായ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബ്ലൂ ടർമറിക് നിരവധി ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ നൽകും. സന്ധിവേദന, പേശിവേദന, പരിക്കുകൾ എന്നിവ മൂലമുള്ള വേദനയും നീർക്കെട്ടും കുറക്കാൻ ഇത് പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
അണുബാധകളെ ചെറുക്കാനും മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാൻ സഹായിക്കാനും ഉതകുന്ന ആന്റിമൈക്രോബിയൽ ഗുണങ്ങളും ഇതിനുണ്ട്. ശ്വാസകോശാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ചുമ, ആസ്ത്മ, നെഞ്ചിലെ കഫക്കെട്ട് എന്നിവക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനും പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ബ്ലൂ ടർമറിക് നൽകാറുണ്ട്. ഗ്യാസ്, വയറുവേദന തുടങ്ങിയ ദഹനസംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾ കുറക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.
ചർമത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ഇത് ഗുണകരമാണ്. ചൊറിച്ചിൽ, ചർമത്തിലെ തടിപ്പുകൾ, ചെറിയ മുറിവുകൾ എന്നിവക്ക് ശമനം നൽകാൻ ഇതിലെ ഔഷധഗുണങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. എങ്കിലും, ബ്ലൂ ടർമറിക് അതീവ ജാഗ്രതയോടെയും വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലും മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന മുന്നറിയിപ്പും വിദഗ്ധർ നൽകുന്നു. ഇതിലെ ശക്തമായ സംയുക്തങ്ങൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഗർഭിണികളും മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവരും ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.