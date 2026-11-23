തെങ്ങിന് ജൈവവളം മാത്രം പോര; മികച്ച കായ്ഫലം ലഭിക്കാൻ 'എന്.പി.കെ' എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാം?text_fields
കേരളത്തിന്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗമാണ് തെങ്ങുകൃഷി. ജീവിത മാർഗത്തിനപ്പുറം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തേയും ഭൂപ്രകൃതിയെയും എടുത്തുകാണിക്കുന്ന കേരമരങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നവരാണ് മലയാളി സമൂഹം. ഒരു തെങ്ങുപോലും വളരാത്ത വീട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിരളമാണ്. എന്നാൽ, തെങ്ങ് മാത്രം വളർന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നല്ല തേങ്ങ കിട്ടണ്ടേ...?
വളർന്നുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരിചരണത്തിൽ അത്ര തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാത്തവരാണ് മിക്കവരും. പലപ്പോഴും അടുക്കളയിലെ ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ തെങ്ങുകൾക്ക് വളമാകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല. മികച്ച കായ്ഫലം ലഭിക്കാൻ ജൈവ വളത്തിന് പുറമേ, കുറച്ച് രാസപ്രയോഗങ്ങളും അനിവാര്യമാണ്.
ജൈവവളങ്ങള് മണ്ണിലെ ജൈവാംശം വര്ധിപ്പിക്കുകയും ഈര്പ്പം നിലനിര്ത്താന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രധാനമായും കാലിവളം, കമ്പോസ്റ്റ്, ചകിരിച്ചോറ് കമ്പോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് ജൈവവളങ്ങളായി കർഷകർ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. വര്ഷത്തില് ഏകദേശം 25 മുതല് 50 കിലോഗ്രാം വരെ ജൈവവളം നല്കുന്നത് കായ്ഫലമുള്ള ഒരു തെങ്ങിന് പ്രയോജനകരമാണ്. തെങ്ങിന്റെ നേരെ അടിയിൽ മാത്രം വളമിട്ടാൽ പോര. പകരം വേരുകള് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടത്തെല്ലാം വിളരുന്നത് വേരുകൾക്ക് ബലം ലഭിക്കാനും തെങ്ങ് കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാകാനും സഹായിക്കും. തെങ്ങിന്റെ ഉത്പാദനക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കുന്നതില് ജൈവവളങ്ങള്ക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ടെങ്കിലും ചില രാസപ്പൊടിക്കൈകളും ഇടക്ക് പ്രയോഗിച്ചാലേ മികച്ച കായ്കൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കൂ.
തെങ്ങിലെ എന്.പി.കെ പ്രയോഗം എങ്ങനെ?
തെങ്ങിന് അത്യാവശ്യമായ പ്രധാന പോഷകഘടകങ്ങളാണ് നൈട്രജന്, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം അഥവാ എന്.പി.കെ. ഇവയുടെ കുറവ് തെങ്ങിന്റെ വളര്ച്ചയെയും കായ്ഫലത്തെയും ബാധിക്കും. പൊട്ടാസ്യം കായ്ഫലത്തിനും തേങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിനും നൈട്രജന് ഓലകളുടെ വളര്ച്ചയ്ക്കും ഫോസ്ഫറസ് വേരുകളുടെ വളര്ച്ചയ്ക്കും സഹായകരമാണ്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ നിർദേശ പ്രകാരം, നല്ല പരിചരണമുള്ള കായ്ക്കുന്ന ഒരു തെങ്ങിന് വർഷത്തിൽ 500 ഗ്രാം നൈട്രജൻ, 320 ഗ്രാം ഫോസ്ഫറസ്, 1200 ഗ്രാം പൊട്ടാഷ് എന്നിങ്ങനെ അളവുകളിൽ നൽകണം.
രണ്ട് തവണകളായാണ് വളം നൽകേണ്ടത്. മഴയെ ആശ്രയിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന തെങ്ങുകൾക്ക് വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ വളപ്രയോഗം നിർബന്ധമാണ്. കാലവർഷം തുടങ്ങുന്ന മേയ്- ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ആകെ അളവിന്റെ 1/3 ഭാഗം രാസവളവും, ഒപ്പം 25-50 കി.ഗ്രാം ജൈവവളവും നൽകുക. സെപ്റ്റംബർ - ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ള 2/3 ഭാഗം രാസവളമാണ് നൽകേണ്ടത്. തെങ്ങിന്റെ കടയിൽനിന്നും 1.8 മുതൽ 2 മീറ്റർ വരെ ചുറ്റളവിൽനിന്ന് മാറി ചെറിയ ആഴത്തിൽ തടം തുറന്ന് വളം വിതറി മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നതാണ് രാസവളം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ശരിയായ രീതി.
രാസവളം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
കേരളത്തിലെ മണ്ണിന് അമ്ലത്വം കൂടുതലായതിനാൽ രാസവളങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യമുണ്ട്. രാസവളം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു തെങ്ങിന് 1 കി.ഗ്രാം കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ ഡോളോമൈറ്റ് തടത്തിൽ വിതറി കൊത്തിയിളക്കണം. അത് മണ്ണിലെ അമ്ലത്വം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ, കുമ്മായവും രാസവളവും ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുന്നത് അത്യന്തം ഗുരുതരവുമാണ്. കൂടുതല് വിളവ് ലഭിക്കാന് ഒറ്റമൂലി വളങ്ങളോ പ്രത്യേക പരിചരണങ്ങളോ മാത്രം മതിയാകില്ല. മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം നോക്കി കൃത്യമായ വളപ്രയോഗം നടത്തിയാലേ അത് സാധ്യമാകൂ. ഒപ്പം കൃത്യമായ നനയും കീടരോഗ നിയന്ത്രണവും നൽകിയാൽ ദീർഘകാലം മികച്ച കായ്ഫലം ലഭിക്കും.