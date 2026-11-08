അടുക്കളയിലെ ‘വെളുത്തുള്ളി’ തന്നെ മുളപ്പിച്ച് നടാം; വിളവെടുക്കാൻ വെറും മൂന്ന് മാസം മതി

അടുക്കളയിലെ ‘വെളുത്തുള്ളി’ തന്നെ മുളപ്പിച്ച് നടാം; വിളവെടുക്കാൻ വെറും മൂന്ന് മാസം മതിtext_fields
വെളുത്തുള്ളിയില്ലാത്ത വിഭവങ്ങളില്ല. കടയിലെ പൊള്ളുന്ന പച്ചക്കറിയായതിനാൽ പലരും ഇത് വാങ്ങാൻ പോലും മടിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ, ശരിയായ പരിചരണം നൽകിയാൽ വീട്ടുവളപ്പിലും നൂറുമേനി വിളയിക്കാമെന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്.
കേരളത്തിൽ ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് വെളുത്തുള്ളി കൃഷി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം. ഇടുക്കിയിലെ വട്ടവട, കാന്തല്ലൂർ പോലുള്ള ഹൈറേഞ്ച് മേഖലകളിലാണ് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവ കൂടുതലായി കൃഷി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും, ചട്ടികളിലോ ഗ്രോ ബാഗുകളിലോ കേരളത്തിലെ ഏത് വീട്ടുമുറ്റത്തും ടെറസിലും ഇത് എളുപ്പത്തിൽ വളർത്താം.
വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ
വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വലിപ്പമുള്ള അല്ലികൾ വേണം എടുക്കാൻ. കേടുപാടുകളോ ഫംഗസ് ബാധയോ ഇല്ലാത്തതും ഉറപ്പുള്ളതുമായ വലിയ അല്ലികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അല്ലികൾ വേർപെടുത്തുമ്പോൾ അവയുടെ പുറത്തെ നേർത്ത തൊലി പൊളിക്കരുത്. നടുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലികൾ കുറച്ചുനേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തുവയ്ക്കുന്നത് വേഗത്തിൽ മുളപൊട്ടാൻ സഹായിക്കും.
മണ്ണൊരുക്കലും നടീലും
വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാത്ത അയവുള്ള മണ്ണാണ് വെളുത്തുള്ളിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഗ്രോ ബാഗിലോ ചട്ടിയിലോ ആണെങ്കിൽ മേൽമണ്ണ്, ചകിരിച്ചോറ്, ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പൊടി എന്നിവ തുല്യ അളവിൽ യോജിപ്പിച്ച് നിറയ്ക്കാം. നടുന്ന സമയത്ത് അല്ലിയുടെ വേര് വരുന്ന പരന്ന ഭാഗം താഴോട്ടും കൂർത്ത ഭാഗം മുകളിലേക്കും വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നടാൻ. അല്ലികൾ ഏകദേശം 1.5 മുതൽ 2 ഇഞ്ച് വരെ ആഴത്തിലും തമ്മിൽ 4 ഇഞ്ച് അകലത്തിലും നടണം. വരികൾ തമ്മിൽ 15 സെന്റീമീറ്റർ അകലം നൽകുന്നത് വളർച്ചയ്ക്ക് നല്ലതാണ്.
ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 5 മുതൽ 6 മണിക്കൂർ വരെ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം കൃഷി ചെയ്യാൻ. മണ്ണിൽ എപ്പോഴും നേരിയ ഈർപ്പം നിലനിർത്തണം. എന്നാൽ അമിതമായി നനച്ച് വെള്ളം കെട്ടിനിന്നാൽ വിത്ത് ചീഞ്ഞുപോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
അടിവളമായി ചാണകപ്പൊടിയോ കമ്പോസ്റ്റോ നൽകാറുണ്ട്. ചെടി വളരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചതോ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ജൈവവളങ്ങളോ നൽകുന്നത് നല്ല വിളവ് ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കും
വിളവെടുപ്പ് എങ്ങനെ?
നട്ട് ഏകദേശം 3, 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ വെളുത്തുള്ളി വിളവെടുപ്പിന് പാകമാകും. ഹൈറേഞ്ച് മേഖലകളിൽ ഇനമനുസരിച്ച് ഇതിന് അൽപം കൂടി സമയം എടുത്തേക്കാം. ചെടിയുടെ താഴത്തെ ഇലകൾ മഞ്ഞനിറമായി ഉണങ്ങിത്തുടങ്ങുന്നതാണ് വിളവെടുക്കാനുള്ള സമയമായതിന്റെ സൂചന. ഇലകൾ ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നനയ്ക്കുന്നത് നിർത്തണം. വിളവെടുത്ത വെളുത്തുള്ളി തണലത്തും നല്ല വായുസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലത്തും 2 മുതൽ 3 ആഴ്ച വരെ ഉണക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.