ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വീട്ടിൽ വളർത്താനാകുമോ? അനുയോജ്യമായ സമയവും നടീൽ രീതിയും അറിയാം

ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വീട്ടിൽ വളർത്താനാകുമോ? അനുയോജ്യമായ സമയവും നടീൽ രീതിയും അറിയാംtext_fields
കേരളത്തിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പ്രധാനമായും ഇടുക്കി, വയനാട് പോലുള്ള തണുപ്പുള്ള ഹൈറേഞ്ച് മേഖലകളിലാണ് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ, ശരിയായ കാലാവസ്ഥയും പരിചരണവും നൽകിയാൽ സമതല പ്രദേശങ്ങളിലെ വീട്ടുവളപ്പുകളിലും ഗ്രോബാഗുകളിലും ഇവ മികച്ച രീതിയിൽ വളർത്താൻ സാധിക്കും. സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ തണുപ്പ് തുടങ്ങുന്ന സെപ്റ്റംബർ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളാണ് നടാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്നാൽ, ഹൈറേഞ്ച് പ്രദേശങ്ങളിൽ വർഷം മുഴുവൻ കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
വീട്ടിലുള്ള കിഴങ്ങ് നടാനാകുമോ?
കടകളിൽനിന്ന് നാം വീട്ടാവശ്യത്തിന് വാങ്ങുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ചെറിയ മുളകൾ വന്നവ നടാനായി ഉപയോഗിക്കാം. വലിയ കിഴങ്ങുകളാണെങ്കിൽ ഓരോ കഷണത്തിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മുളകൾ വീതം വരുന്ന രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക. മുറിച്ച ഭാഗത്ത് കുമിൾബാധ ഒഴിവാക്കാൻ അൽപം ചാരമോ സ്യൂഡോമോണാസോ പുരട്ടി തണലത്ത് ഉണക്കിയ ശേഷമാണ് നടേണ്ടത്. അതല്ലാതെ, കുഫ്രി ജ്യോതി, കുഫ്രി മുത്തു, കുഫ്രി ദേവ എന്നീ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ ഇനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമാണെന്ന് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല നിർദേശിക്കുന്നു.
മണ്ണൊരുക്കലും നടലും
നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ളതും ഇളക്കമുള്ളതുമായ മണ്ണാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ആവശ്യം. വെള്ളം കെട്ടിനിന്നാൽ കിഴങ്ങുകൾ അഴുകിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മട്ടുപ്പാവിലോ വീട്ടുമുറ്റത്തോ വളർത്തുമ്പോൾ ചാണകപ്പൊടി, മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ്, ചകിരിച്ചോറ്, അല്പം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് എന്നിവ മണ്ണുമായി കലർത്തി ഗ്രോബാഗിന്റെ പകുതി ഭാഗം മാത്രം നിറയ്ക്കുക.
തയ്യാറാക്കിയ മണ്ണിലോ ഗ്രോബാഗിലോ 3 മുതൽ 4 ഇഞ്ച് ആഴത്തിൽ കുഴിയെടുത്ത് മുളകൾ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ കിഴങ്ങ് വെച്ച് മണ്ണിട്ട് മൂടുക. നിലത്താണ് നടുന്നതെങ്കിൽ ചെടികൾ തമ്മിൽ ഒരടി അകലം നൽകണം. ചെടി വളർന്ന് ഏകദേശം 6-8 ഇഞ്ച് ഉയരമാകുമ്പോൾ തണ്ടിന് ചുറ്റും കൂടുതൽ മണ്ണും വളവും ഇട്ടുകൊടുക്കണം. കിഴങ്ങുകൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റാൽ അവ പച്ചനിറമാകാനും കയ്പ്പുണ്ടാകാനും ഇടയാകും.
കിഴങ്ങുകൾ നല്ല രീതിയിൽ വളരാൻ
കിഴങ്ങുകൾക്ക് നല്ല വലിപ്പം ലഭിക്കാൻ ചാരം, എല്ലുപൊടി, കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചത് എന്നിവ ഇടയ്ക്ക് നൽകാവുന്നതാണ്. മണ്ണിൽ എപ്പോഴും നേരിയ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുക. എന്നാൽ അമിതമായി വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. നട്ട് ഏകദേശം 85 മുതൽ 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വിളവെടുപ്പിന് പാകമാകും. ചെടിയുടെ ഇലകളും തണ്ടുകളും മഞ്ഞളിച്ച് ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നന നിർത്തുക. ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മണ്ണ് ഇളക്കി കിഴങ്ങുകൾ ശേഖരിക്കാം.