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ജിദ്ദ അൽ സഫ ഏരിയ കെ.എം.സി.സി സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
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News Summary - Jeddah KMCC Holds Free Medical Camp
ജിദ്ദ: ജിദ്ദ അൽ സഫ ഏരിയ കെ.എം.സി.സിയും അബീർ മെഡിക്കൽ എക്സ്പ്രസും സംയുക്തമായി സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ, ഇ.സി.ജി, ബ്ലഡ് ഷുഗർ, ബ്ലഡ് പ്രഷർ തുടങ്ങിയ പരിശോധനകൾ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കി. പങ്കെടുത്തവർക്ക് അബീർ പ്രിവിലേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കാർഡും വിതരണം ചെയ്തു.
ജിദ്ദ കെ.എം.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.പി. മുസ്തഫ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് നസീർ പെരുമ്പള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഏരിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സമീർ ആമയൂർ സ്വാഗതവും അബ്ദുൽ റഹീം കോയ തങ്ങൾ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞാലി, അബ്ദുൽ സലാം, ഹകീം കൂട്ടിലങ്ങാടി, ജലീൽ ഷോബ്ര, കുട്ടിമാൻ, മൻസൂർ, സമീർ മുഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ് ഷാഫി, മുനീർ മൈലപ്പുറം, ഷബീർ കാസർകോട്, ശരീഫ് ആറങ്ങോടൻ, ഉസ്മാൻ മച്ചിങ്ങൽ, സുബൈർ അരിമ്പ്ര എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി.
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